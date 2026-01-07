México

Cómo preparar caldo de pollo antigripal y alto en proteínas así como vitaminas de verduras de hojas verdes

La ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes

Guardar
Sopa de pollo con fideos
Sopa de pollo con fideos recién hecha en casa, con caldo dorado, vegetales frescos y un toque de tradición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de pollo es uno de esos remedios caseros universales que atraviesan generaciones y fronteras.

Tan reconfortante como eficaz, su eficacia para aliviar síntomas de gripes y resfriados no es solo un mito popular: la ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes esenciales en los momentos de mayor debilidad.

Pero no todos los caldos son iguales: con algunos ajustes e ingredientes estratégicos, es posible elevar su perfil nutricional y potenciar su efecto antigripal.

En los meses más fríos o en épocas de cambios de estación, un buen caldo casero se transforma en el mejor aliado del bienestar familiar. Incorporar vegetales frescos, especialmente de hoja verde, junto a ingredientes naturales con propiedades antiinflamatorias, convierte a esta receta en una verdadera pócima de salud.

La ciencia respalda su poder
La ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes (Crédito: Freepik)

Ingredientes clave: proteína, vitaminas y defensa natural del caldo de pollo antigripal

Un caldo de pollo verdaderamente nutritivo comienza con una base rica en proteínas, por eso es ideal emplear pollo con hueso: las carcasas, muslos o cualquier pieza con huesos aportan colágeno, minerales y aminoácidos esenciales, fundamentales para fortalecer el organismo. La presencia de la cisteína, un aminoácido presente en el pollo, facilita la disolución de la mucosidad y ayuda a liberar las vías respiratorias.

La combinación de vegetales aromáticos como la cebolla, el ajo y el apio crea una base de sabor y suma propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El ajo, en particular, es reconocido por su capacidad de estimular el sistema inmunológico. A esta base se le añaden zanahorias, patata o chayote, que aportan carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, fundamentales para recuperar energías.

Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada o el repollo, se incorporan casi al final de la cocción para preservar sus vitaminas (como la A, C y K) y minerales, fundamentales para la respuesta inmunitaria. Además, el jengibre y la cúrcuma, dos potentes antiinflamatorios naturales, potencian la acción antigripal del caldo.

Ingredientes (para 4-6 porciones)

  • 1/4 de pollo de corral o 2 carcasas, 2 muslos, o las piezas de tu preferencia (con hueso)
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo machacados
  • 1-2 ramas de apio
  • 2 zanahorias
  • 1 patata o chayote
  • 2 rodajas de jengibre fresco
  • 1/4 cucharadita de cúrcuma molida
  • Un puñado de espinacas, col rizada o repollo
  • Unas ramitas de hierbabuena o cilantro fresco
  • 2 litros de agua
  • 1 hoja de laurel
  • Sal y pimienta al gusto
Ingredientes clave: proteína, vitaminas y
Ingredientes clave: proteína, vitaminas y defensa natural del caldo de pollo antigripal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso: preparación eficiente y saludable del caldo de pollo antigripal

  1. Preparar la base: En una olla grande, calienta los 2 litros de agua. Añade el pollo con hueso, la cebolla, el ajo, el apio y la hoja de laurel. Lleva a ebullición.
  2. Cocción lenta: Cuando hierva, baja el fuego, tapa y cocina a fuego lento durante 30-40 minutos.
  3. Agregar vegetales densos: Incorpora las zanahorias, la patata/chayote, el jengibre y la cúrcuma. Cocina 15-20 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas.
  4. Finalizar con hojas verdes: Sazona con sal y pimienta. Al final, agrega las verduras de hoja verde y la hierbabuena/cilantro. Cocina solo 2-3 minutos.
  5. Servir caliente: Retira la hoja de laurel y sirve el caldo bien caliente.

Beneficios comprobados: más allá del mito sobre este caldo de pollo antigripal

  • Aporte proteico y energético: El pollo con hueso enriquece el caldo con proteínas, colágeno y aminoácidos esenciales.
  • Vitaminas y minerales protectores: Las verduras, sobre todo las de hoja verde, aportan vitaminas A, C, K, ácido fólico y minerales como el hierro y potasio.
  • Acción antiinflamatoria y fortalecimiento inmune: El ajo, jengibre y cúrcuma estimulan defensas y reducen la inflamación.
  • Hidratación y alivio respiratorio: El caldo caliente hidrata y ayuda a aliviar la congestión nasal y de garganta.
Sopa de pollo con fideos
Sopa de pollo con fideos recién hecha en casa, con caldo dorado, vegetales frescos y un toque de tradición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para potenciar tu caldo

  • Utiliza pollo de corral para maximizar el aporte de nutrientes.
  • Añade las hojas verdes al final para evitar la pérdida de vitaminas.
  • Si tienes fiebre, acompaña el caldo con arroz blanco o pan integral para sumar energía.
  • Puedes congelar porciones para tener siempre a mano un remedio casero y saludable.

Preparar este caldo de pollo antigripal no solo reconforta el cuerpo y el alma, sino que también es una deliciosa manera de cuidar la salud de toda la familia con ingredientes naturales y simples.

Temas Relacionados

Caldo de polloVerdurasAntigripalSaludNutriciónBienestarmexico-noticiasmexico-recetas

Más Noticias

Tostadas de plátano macho con frijoles: la receta mexicana y sin gluten que te encantará

Un giro a este antojito mexicano sorprenderá a tus seres queridos

Tostadas de plátano macho con

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 7 de enero: autoridades desalojan refugio animal en la carretera México-Toluca, hay cierre a la circulación

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

¿Cómo obtener el descuento del 50% en el agua en CDMX? Estos son los requisitos y fechas clave

Conoce quiénes pueden acceder, qué documentos se necesitan y por qué es clave tramitarlo desde el primer bimestre del año

¿Cómo obtener el descuento del

Gobierno de CDMX realizará recorrido por Mercado de Sonora para garantizar que ya no hay venta de animales

Desde el 1 de enero del 2026 entró en vigor la prohibición del comercio de seres sintientes en apego a la Ley de Protección y Bienestar Animal

Gobierno de CDMX realizará recorrido

Temblor hoy 7 de enero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Coyuca de Benítez, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy 7 de enero
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas federales aseguran y destruyen

Fuerzas federales aseguran y destruyen narcolaboratorio con sustancias químicas en Culiacán, Sinaloa

Asesinato de “El Prieto”: Pablo Lemus niega que fuera empresario y apunta a rifas colombianas y tráfico de armas

Enfrentamiento en Durango deja dos agentes de la Guardia Nacional y un niño muertos

Confirman la localización de cuatro adolescentes reportados como desaparecidos en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Asesinaron a más de 340 policías en México durante 2025: estos son los cinco estados con más agentes muertos

ENTRETENIMIENTO

Eugenio Derbez revela cómo ayudó

Eugenio Derbez revela cómo ayudó a su hija Aislinn a transitar el duelo por la muerte de su madre

Arrestan de nuevo a Tekashi 6ix9ine y presume que compartirá cárcel con Nicolás Maduro: “¡Quiero bailar con él!”

Jessica Bustos denuncia amenazas tras proceder contra Ricardo Pérez y Slobotzky por presunto acoso sexual: “Tengo miedo”

Hijo de Juan Gabriel reacciona al video viral del ‘doble’ parisino del Divo de Juárez: “Nos están faltando al respeto”

Excompañero de Patricio Borghetti en ‘VLA’ revela que una crisis de salud detonó su salida del matutino

DEPORTES

Lanzan serie televisiva dedicada a

Lanzan serie televisiva dedicada a los Toros Neza: dónde verla y cuándo se estrena

Cuartos de final Copa Africana de Naciones: cuándo y dónde ver los juegos en México

Charlyn Corral se posiciona como la mejor goleadora del mundo por segundo año consecutivo según la IFFHS

La Fórmula 1 ajustará su formato de clasificación en 2026 ante la llegada de Cadillac y Checo Pérez

Anuncian partido amistoso entre las leyendas del Real Madrid y Barcelona en México