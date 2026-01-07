Cómo preparar caldo de pollo antigripal y alto en proteínas así como vitaminas de verduras de hojas verdes

El caldo de pollo es uno de esos remedios caseros universales que atraviesan generaciones y fronteras.
Tan reconfortante como eficaz, su eficacia para aliviar síntomas de gripes y resfriados no es solo un mito popular: la ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes esenciales en los momentos de mayor debilidad.
Pero no todos los caldos son iguales: con algunos ajustes e ingredientes estratégicos, es posible elevar su perfil nutricional y potenciar su efecto antigripal.
En los meses más fríos o en épocas de cambios de estación, un buen caldo casero se transforma en el mejor aliado del bienestar familiar. Incorporar vegetales frescos, especialmente de hoja verde, junto a ingredientes naturales con propiedades antiinflamatorias, convierte a esta receta en una verdadera pócima de salud.
Ingredientes clave: proteína, vitaminas y defensa natural del caldo de pollo antigripal
Un caldo de pollo verdaderamente nutritivo comienza con una base rica en proteínas, por eso es ideal emplear pollo con hueso: las carcasas, muslos o cualquier pieza con huesos aportan colágeno, minerales y aminoácidos esenciales, fundamentales para fortalecer el organismo. La presencia de la cisteína, un aminoácido presente en el pollo, facilita la disolución de la mucosidad y ayuda a liberar las vías respiratorias.
La combinación de vegetales aromáticos como la cebolla, el ajo y el apio crea una base de sabor y suma propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El ajo, en particular, es reconocido por su capacidad de estimular el sistema inmunológico. A esta base se le añaden zanahorias, patata o chayote, que aportan carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, fundamentales para recuperar energías.
Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada o el repollo, se incorporan casi al final de la cocción para preservar sus vitaminas (como la A, C y K) y minerales, fundamentales para la respuesta inmunitaria. Además, el jengibre y la cúrcuma, dos potentes antiinflamatorios naturales, potencian la acción antigripal del caldo.
Ingredientes (para 4-6 porciones)
- 1/4 de pollo de corral o 2 carcasas, 2 muslos, o las piezas de tu preferencia (con hueso)
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo machacados
- 1-2 ramas de apio
- 2 zanahorias
- 1 patata o chayote
- 2 rodajas de jengibre fresco
- 1/4 cucharadita de cúrcuma molida
- Un puñado de espinacas, col rizada o repollo
- Unas ramitas de hierbabuena o cilantro fresco
- 2 litros de agua
- 1 hoja de laurel
- Sal y pimienta al gusto
Paso a paso: preparación eficiente y saludable del caldo de pollo antigripal
- Preparar la base: En una olla grande, calienta los 2 litros de agua. Añade el pollo con hueso, la cebolla, el ajo, el apio y la hoja de laurel. Lleva a ebullición.
- Cocción lenta: Cuando hierva, baja el fuego, tapa y cocina a fuego lento durante 30-40 minutos.
- Agregar vegetales densos: Incorpora las zanahorias, la patata/chayote, el jengibre y la cúrcuma. Cocina 15-20 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas.
- Finalizar con hojas verdes: Sazona con sal y pimienta. Al final, agrega las verduras de hoja verde y la hierbabuena/cilantro. Cocina solo 2-3 minutos.
- Servir caliente: Retira la hoja de laurel y sirve el caldo bien caliente.
Beneficios comprobados: más allá del mito sobre este caldo de pollo antigripal
- Aporte proteico y energético: El pollo con hueso enriquece el caldo con proteínas, colágeno y aminoácidos esenciales.
- Vitaminas y minerales protectores: Las verduras, sobre todo las de hoja verde, aportan vitaminas A, C, K, ácido fólico y minerales como el hierro y potasio.
- Acción antiinflamatoria y fortalecimiento inmune: El ajo, jengibre y cúrcuma estimulan defensas y reducen la inflamación.
- Hidratación y alivio respiratorio: El caldo caliente hidrata y ayuda a aliviar la congestión nasal y de garganta.
Consejos para potenciar tu caldo
- Utiliza pollo de corral para maximizar el aporte de nutrientes.
- Añade las hojas verdes al final para evitar la pérdida de vitaminas.
- Si tienes fiebre, acompaña el caldo con arroz blanco o pan integral para sumar energía.
- Puedes congelar porciones para tener siempre a mano un remedio casero y saludable.
Preparar este caldo de pollo antigripal no solo reconforta el cuerpo y el alma, sino que también es una deliciosa manera de cuidar la salud de toda la familia con ingredientes naturales y simples.