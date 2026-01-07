Cómo preparar caldo de pollo antigripal y alto en proteínas así como vitaminas de verduras de hojas verdes

Sopa de pollo con fideos recién hecha en casa, con caldo dorado, vegetales frescos y un toque de tradición. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caldo de pollo es uno de esos remedios caseros universales que atraviesan generaciones y fronteras.

Tan reconfortante como eficaz, su eficacia para aliviar síntomas de gripes y resfriados no es solo un mito popular: la ciencia respalda su poder hidratante, su capacidad para liberar las vías respiratorias y su aporte de nutrientes esenciales en los momentos de mayor debilidad.

Pero no todos los caldos son iguales: con algunos ajustes e ingredientes estratégicos, es posible elevar su perfil nutricional y potenciar su efecto antigripal.

En los meses más fríos o en épocas de cambios de estación, un buen caldo casero se transforma en el mejor aliado del bienestar familiar. Incorporar vegetales frescos, especialmente de hoja verde, junto a ingredientes naturales con propiedades antiinflamatorias, convierte a esta receta en una verdadera pócima de salud.

Ingredientes clave: proteína, vitaminas y defensa natural del caldo de pollo antigripal

Un caldo de pollo verdaderamente nutritivo comienza con una base rica en proteínas, por eso es ideal emplear pollo con hueso: las carcasas, muslos o cualquier pieza con huesos aportan colágeno, minerales y aminoácidos esenciales, fundamentales para fortalecer el organismo. La presencia de la cisteína, un aminoácido presente en el pollo, facilita la disolución de la mucosidad y ayuda a liberar las vías respiratorias.

La combinación de vegetales aromáticos como la cebolla, el ajo y el apio crea una base de sabor y suma propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. El ajo, en particular, es reconocido por su capacidad de estimular el sistema inmunológico. A esta base se le añaden zanahorias, patata o chayote, que aportan carbohidratos complejos y vitaminas del grupo B, fundamentales para recuperar energías.

Las verduras de hoja verde, como la espinaca, la col rizada o el repollo, se incorporan casi al final de la cocción para preservar sus vitaminas (como la A, C y K) y minerales, fundamentales para la respuesta inmunitaria. Además, el jengibre y la cúrcuma, dos potentes antiinflamatorios naturales, potencian la acción antigripal del caldo.

Ingredientes (para 4-6 porciones)

1/4 de pollo de corral o 2 carcasas, 2 muslos, o las piezas de tu preferencia (con hueso)

1 cebolla

2 dientes de ajo machacados

1-2 ramas de apio

2 zanahorias

1 patata o chayote

2 rodajas de jengibre fresco

1/4 cucharadita de cúrcuma molida

Un puñado de espinacas, col rizada o repollo

Unas ramitas de hierbabuena o cilantro fresco

2 litros de agua

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

Paso a paso: preparación eficiente y saludable del caldo de pollo antigripal

Preparar la base: En una olla grande, calienta los 2 litros de agua. Añade el pollo con hueso, la cebolla, el ajo, el apio y la hoja de laurel. Lleva a ebullición. Cocción lenta: Cuando hierva, baja el fuego, tapa y cocina a fuego lento durante 30-40 minutos. Agregar vegetales densos: Incorpora las zanahorias, la patata/chayote, el jengibre y la cúrcuma. Cocina 15-20 minutos más, hasta que las verduras estén tiernas. Finalizar con hojas verdes: Sazona con sal y pimienta. Al final, agrega las verduras de hoja verde y la hierbabuena/cilantro. Cocina solo 2-3 minutos. Servir caliente: Retira la hoja de laurel y sirve el caldo bien caliente.

Beneficios comprobados: más allá del mito sobre este caldo de pollo antigripal

Aporte proteico y energético : El pollo con hueso enriquece el caldo con proteínas, colágeno y aminoácidos esenciales.

Vitaminas y minerales protectores : Las verduras, sobre todo las de hoja verde, aportan vitaminas A, C, K, ácido fólico y minerales como el hierro y potasio.

Acción antiinflamatoria y fortalecimiento inmune : El ajo, jengibre y cúrcuma estimulan defensas y reducen la inflamación.

Hidratación y alivio respiratorio: El caldo caliente hidrata y ayuda a aliviar la congestión nasal y de garganta.

Consejos para potenciar tu caldo

Utiliza pollo de corral para maximizar el aporte de nutrientes.

Añade las hojas verdes al final para evitar la pérdida de vitaminas.

Si tienes fiebre, acompaña el caldo con arroz blanco o pan integral para sumar energía.

Puedes congelar porciones para tener siempre a mano un remedio casero y saludable.

Preparar este caldo de pollo antigripal no solo reconforta el cuerpo y el alma, sino que también es una deliciosa manera de cuidar la salud de toda la familia con ingredientes naturales y simples.