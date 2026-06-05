México

Reabre estación Viaducto en Línea 2 del Metro CDMX: cuáles siguen cerradas y hasta cuándo

Los trenes ya circulan de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, aunque cinco estaciones permanecen cerradas

Guardar
Google icon
Viaducto
La estación Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX reabrió este viernes para el ascenso y descenso de pasajeros, luego de permanecer fuera de servicio desde el 29 de mayo por los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan. Los trenes ya circulan de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, aunque cinco estaciones permanecen cerradas. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

La estación Viaducto de la Línea 2 del Metro CDMX reabrió la noche de este jueves para el ascenso y descenso de usuarios, según informaron en X el Sistema de Transporte Colectivo (STC) y su director general, Adrián Rubalcava. Los trenes ya circulan de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos, aunque con restricciones en otras cinco estaciones.

El anuncio llega después de que los trabajos de rehabilitación integral de Calzada de Tlalpan y el mantenimiento general de la Línea 2 obligaron a cerrar parcialmente el servicio desde el pasado 29 de mayo. La reapertura de Viaducto representa un avance frente al esquema que rigió los últimos días, cuando los trenes circulaban en dos tramos separados y sin parada en esa estación.

PUBLICIDAD

Estas son las estaciones que permanecen cerradas

A pesar del avance, San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan sin servicio de ascenso ni descenso. (Twitter/@MetroCDMX)
A pesar del avance, San Antonio Abad, Chabacano, Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales continúan sin servicio de ascenso ni descenso. (Twitter/@MetroCDMX)

A pesar de la reapertura de Viaducto, las estaciones San Antonio Abad y Chabacano permanecerán cerradas sin servicio de ascenso ni descenso. Lo mismo aplica para Zócalo/Tenochtitlan, Nativitas y Portales, que continuarán fuera de operación hasta nuevo aviso, de acuerdo con los comunicados oficiales del STC Metro y de Adrián Rubalcava.

Ya que las tres últimas requieren intervenciones estructurales vinculadas a los trabajos de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) en la zona, que no pudieron concluirse en el plazo original.

PUBLICIDAD

El esquema nocturno y el apoyo de RTP

A partir de las 22:00 horas, la operación volverá a dividirse en dos tramos: Tasqueña-Xola al sur y Pino Suárez-Cuatro Caminos al norte. Para cubrir el segmento intermedio, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) mantendrá su servicio de autobuses gratuito entre Xola y Pino Suárez en ambos sentidos, esquema que viene operando desde el inicio del cierre parcial.

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro había confirmado previamente que la operación normal de toda la línea —sin estaciones cerradas ni tramos cubiertos por autobús— se reanudaría el domingo 7 de junio a las 7:00 horas. Sin embargo la noche del jueves 4 de junio sorprendió con esta noticia.

Recorrido de supervisión en el tramo superficial

Metro CDMX
Desde las 22:00 horas, la Línea 2 vuelve a operar en dos tramos separados: Tasqueña-Xola al sur y Pino Suárez-Cuatro Caminos al norte. FOTO: CAMILA AYALA BENABIB / CUARTOSCURO.COM

Rubalcava también compartió en sus redes sociales un informe sobre el avance de las obras. “Realizamos un recorrido de supervisión por las estaciones de la Línea 2 del Metro CDMX para verificar los avances de los trabajos de rehabilitación integral”, escribió el funcionario, quien precisó que los equipos técnicos revisaron las labores de retiro de materiales y escombros, los acabados y las intervenciones artísticas que forman parte de la renovación del tramo superficial de San Antonio Abad a General Anaya.

La remodelación de la Línea 2 del Metro de Ciudad de México avanza en su última etapa de cara al inicio del Mundial 2026. De las 22 estaciones que conforman la línea, 16 se encuentran intervenidas, con trabajos visibles en muros, pisos y accesos. La meta de las autoridades es reabrir todas las estaciones antes del 11 de junio, fecha inaugural del torneo.

El director del STC, Adrián Rubalcava, confirmó que la operación completa de toda la Línea 2 —sin estaciones cerradas ni tramos cubiertos por autobús— se reanudará el domingo 7 de junio a las 7:00 horas. REUTERS/Paola Garcia
El director del STC, Adrián Rubalcava, confirmó que la operación completa de toda la Línea 2 —sin estaciones cerradas ni tramos cubiertos por autobús— se reanudará el domingo 7 de junio a las 7:00 horas. REUTERS/Paola Garcia

En los pasillos y andenes, los usuarios conviven con materiales de construcción, accesos restringidos y zonas acordonadas. A pesar de que el avance de obra supera el 90 por ciento, persisten filtraciones, escaleras eléctricas fuera de servicio y espacios reducidos para el tránsito de pasajeros. El presupuesto asignado asciende a 1,500 millones de pesos, con mil millones destinados al mantenimiento integral y 500 millones a la remodelación de estaciones.

El director del Metro, Adrián Rubalcava, ha señalado que la intervención busca mejorar la experiencia de los usuarios y replicar elementos arquitectónicos del Palacio de Bellas Artes en algunas estaciones. Mientras tanto, la jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que la reinauguración de la línea ocurrirá en la semana previa al Mundial, comprometiéndose a garantizar la movilidad tanto de habitantes como de visitantes internacionales.

Temas Relacionados

Metro CDMXLínea 2CDMXSTCmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Técpan

El movimiento sísmico sucedió a las 23:16 horas, a una distancia de 31 km de Técpan y tuvo una profundidad de 5 km

Guerrero registra sismo de 4.0 de intensidad en Técpan

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El movimiento sísmico sucedió a las 23:24 horas, a una distancia de 28 km de Ometepec y tuvo una profundidad de 36.3 km

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

Fuerte lluvia causa caos vial en diversos municipios del Edomex: Tultitlán y Ecatepec los más afectados

Inundaciones paralizan el servicio del Mexibús y dejan vehículos varados

Fuerte lluvia causa caos vial en diversos municipios del Edomex: Tultitlán y Ecatepec los más afectados

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Veracruz

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del jueves 4 de junio

Como todos los jueves, aquí están los ganadores del sorteo Gana Gato de la lotería mexicana

Dónde ver el Gana Gato en vivo y la lista de resultados del jueves 4 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Sentencian a mexicano líder de una banda local ligada al CJNG en EEUU

Procesan a dos hombres ligados al asesinato del exdelegado de la FGR Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vázquez

Procesan al séptimo implicado en la desaparición de Marco Antonio Sauceda, hijo de Ceci Flores

Un perro detector delató a dos hombres con 52 kilos de cocaína en el aeropuerto de Tijuana

ENTRETENIMIENTO

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

El Instituto Mexicano del Sonido y Meridian Brothers presentarán Ruido Tovar

¿Backrooms mexicanos? reviven diseño de Mitla realizado por un artista francés

Wendy Guevara responde a Alejandra Bogue por decir que es un retroceso para las mujeres trans: “Vive y deja vivir”

Efigenia Ramos, ex asistente de Silvia Pinal, abre fonda y sirve platillos que disfrutaba la actriz: “Le encantaban las carnitas”

Qué significa ser pansexual, la orientación de famosos como La Fatshionista o la hija de Raúl Araiza

DEPORTES

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

¿Cómo llegar en bici al Estadio Ciudad de México durante el Mundial 2026?

México golea 5-1 a Serbia y está listo para el mundial

Checo Pérez se coloca entre “los mejores” pilotos de la Fórmula 1 antes del GP de Mónaco

República Checa golea 3-1 en su último partido de preparación antes de enfrentar a México en el Mundial 2026

Inauguración del Mundial 2026 estrenará nuevo formato: así será la ceremonia de himnos del México vs Sudáfrica