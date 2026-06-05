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Por qué el gordolobo sigue siendo el rey de los tés para la tos en los mercados de la CDMX

Familias capitalinas buscan en el gordolobo una solución inmediata frente a la tos y la irritación de garganta

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Primer plano de una taza de té de gordolobo humeante con hojas y pequeñas flores amarillas flotando, junto a un libro antiguo y una cuchara sobre madera.
Especialistas y autoridades advierten que el uso de gordolobo debe ser responsable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los mercados tradicionales de la Ciudad de México, el consumo de gordolobo se mantiene como una de las prácticas más comunes para tratar síntomas respiratorios leves.

Esta preferencia responde tanto a la persistente crisis de contaminación como al bajo costo de la planta, que se comercializa ampliamente en puntos como el Mercado de Sonora.

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El abasto está asegurado por redes de recolección silvestre y una cadena de distribución que une a productores de Morelos, Puebla y la capital.

Datos del Herbario Nacional de México y registros de la UNAM muestran que el gordolobo es una de las especies más demandadas para infusión en la zona centro.

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Especialistas advierten que la venta de remedios herbolarios en estos mercados sigue al alza desde la pandemia, aunque no existen cifras oficiales recientes de la Secretaría de Salud que permitan cuantificar el aumento.

El remedio herbolario más recurrente durante episodios de contaminación

La capital enfrenta episodios frecuentes de mala calidad del aire, especialmente durante la temporada seca y los picos de ozono.

La exposición a partículas finas y contaminantes agrava la incidencia de enfermedades respiratorias y refuerza la búsqueda de alternativas accesibles.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud y especialistas de la UNAM, la demanda de remedios naturales para la tos y la irritación de garganta se mantiene elevada, aunque la automedicación y la falta de supervisión médica pueden incrementar los riesgos.

La preferencia por el gordolobo se basa en su contenido de mucílagos, flavonoides y saponinas.

Los mucílagos forman una capa protectora sobre las mucosas, mientras que los flavonoides y saponinas aportan efectos antioxidantes, antiinflamatorios y expectorantes.

Estas propiedades han sido documentadas en estudios botánicos y farmacológicos, aunque la mayoría de la evidencia disponible es preclínica o corresponde a investigaciones in vitro.

Imagen de una planta de gordolobo con tallo alto de flores amarillas y hojas grandes, peludas y verdes, en un campo de hierba seca bajo un cielo claro.
La preferencia por el gordolobo se basa en su contenido de mucílagos, flavonoides y saponinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación segura y advertencias de uso

La eficacia y la seguridad del té de gordolobo dependen de una preparación adecuada.

El Herbario Nacional de México y la Secretaría de Salud recomiendan utilizar hojas y flores secas, hervirlas en agua durante varios minutos y filtrar cuidadosamente la infusión para evitar que los vellos microscópicos (tricomas) irriten la garganta.

El consumo se debe limitar a adultos y no extenderse más allá de una semana.

Autoridades y especialistas coinciden en que el remedio solo debe emplearse en síntomas leves y nunca sustituir un tratamiento médico profesional.

El consumo en niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con antecedentes de alergia a plantas de la familia Asteraceae o enfermedades hepáticas está contraindicado.

También advierten sobre la venta de especies distintas bajo el nombre “gordolobo”, algunas de las cuales pueden contener compuestos tóxicos para el hígado.

Preparación paso a paso del té de gordolobo

  1. Adquiere hojas y flores secas de gordolobo en comercios regulados o mercados confiables.
  2. Coloca una cucharada de la planta seca en 250 mililitros de agua.
  3. Hierve la mezcla durante cinco minutos.
  4. Filtra la infusión con un paño muy fino, papel filtro o filtro de café para evitar que los vellos microscópicos pasen al líquido.
  5. Deja entibiar y sirve.

El consumo recomendado para adultos es de una a tres tazas al día durante un máximo de una semana.

Ante síntomas persistentes o graves, la indicación es suspender el remedio y consultar a un profesional de la salud.

Infografía ilustrando la preparación segura del té de gordolobo, con imágenes de ingredientes, proceso de ebullición y filtrado, límites de consumo y advertencias.
Infografía detallada sobre la preparación segura del té de gordolobo, incluyendo pautas de consumo, filtrado adecuado y advertencias cruciales para grupos de riesgo y compra. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclas tradicionales

En los mercados de la CDMX es común recomendar la combinación de gordolobo con eucalipto y bugambilia para potenciar el efecto calmante.

Si bien esta mezcla forma parte de la experiencia empírica y está respaldada por registros etnobotánicos, no existen ensayos clínicos recientes que avalen su eficacia ni su seguridad en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

La popularidad del gordolobo refleja la vigencia del conocimiento tradicional y la necesidad de soluciones inmediatas ante la presión ambiental y la saturación de los servicios médicos.

El uso responsable, la consulta médica y la correcta identificación de la planta siguen siendo las recomendaciones principales de las autoridades y los especialistas en salud.

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