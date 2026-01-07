México

Cómo preparar agua de avena con nuez para mejorar la digestión

Esta bebida es una alternativa sin lactosa que aporta fibra, antioxidantes y grasas saludables

Esta bebida es una alternativa sin lactosa que aporta fibra, antioxidantes y grasas saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La agua de avena con nuez se presenta como una alternativa popular en la alimentación cotidiana por su perfil nutricional y su practicidad en la preparación. Cada vez más personas eligen incorporar esta bebida en su dieta diaria por los posibles beneficios que aporta, tanto en el bienestar digestivo como en el apoyo a una nutrición equilibrada.

La avena es un cereal que aporta fibra soluble e insoluble, lo que contribuye a la regulación del tránsito intestinal. La fibra presente en la avena puede ayudar en la reducción de los niveles de colesterol LDL y favorecer la sensación de saciedad, lo que la convierte en un complemento para quienes buscan mantener una alimentación balanceada. La nuez, por su parte, se distingue por su contenido de ácidos grasos insaturados, especialmente omega 3, compuestos antioxidantes y proteínas vegetales. Al combinar ambos ingredientes en una bebida, se obtiene una fuente de energía y nutrientes que puede integrarse en desayunos o entre comidas.

El consumo regular de agua de avena con nuez se relaciona con la mejora de la salud cardiovascular. Los componentes presentes en la nuez, como los fitoesteroles y los ácidos grasos omega 3, se han asociado a un efecto protector sobre el sistema circulatorio. La avena, además, contiene betaglucanos, una fibra soluble que apoya la reducción de la absorción de colesterol en el intestino.

La nuez se distingue por su contenido de ácidos grasos insaturados, especialmente omega 3, compuestos antioxidantes y proteínas vegetales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el plano metabólico, la combinación de estos alimentos puede favorecer la regulación de los niveles de glucosa en sangre. La fibra de la avena modula la velocidad de absorción de los carbohidratos, mientras que las grasas saludables de la nuez aportan energía sostenida, lo que puede resultar en una mayor estabilidad en los niveles energéticos a lo largo del día.

Otro aspecto relevante es la presencia de micronutrientes en ambos ingredientes. La avena contiene vitaminas del complejo B, hierro, magnesio y zinc, mientras que la nuez es fuente de vitamina E, ácido fólico y antioxidantes. Estos nutrientes cumplen funciones esenciales en el mantenimiento del sistema inmunológico y en la protección celular ante el daño oxidativo.

La avena es un cereal que aporta fibra soluble e insoluble, lo que contribuye a la regulación del tránsito intestinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de agua de avena con nuez

  • Colocar 1 taza de avena en hojuelas en un recipiente y cubrir con agua. Dejar en remojo durante al menos 30 minutos.
  • Escurrir y enjuagar la avena.
  • Verter la avena hidratada en la licuadora junto con 5 tazas de agua potable.
  • Agregar ½ taza de nueces peladas.
  • Incorporar 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) y endulzante al gusto (miel, dátil o stevia).
  • Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.
  • Colar la bebida para retirar los sólidos, si se desea una textura más suave.
  • Servir fría o tibia, según preferencia.

