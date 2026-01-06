¿Sufriendo la cuesta de enero? Profeco alerta por riesgos en casas de empeño

La Profeco advierte que los créditos en casas de empeño pueden tener riesgos elevados y afectar el patrimonio familiar. Crédito: Cuartoscuro

Tras el periodo de gastos de diciembre, miles de familias enfrentan en enero una fuerte presión para cubrir compromisos económicos, como colegiaturas, pagos de servicios, seguros y saldos de tarjetas de crédito.

La búsqueda de liquidez inmediata suele llevar a muchos a las casas de empeño, que ofrecen préstamos rápidos a cambio de dejar un bien en garantía.

Aunque esta alternativa puede aliviar una emergencia momentánea, la Revista del Consumidor de la Profeco advierte que utilizarla sin información suficiente puede implicar riesgos y costos elevados, generando consecuencias negativas para el patrimonio familiar.

Durante los primeros meses del año se incrementa la demanda por este tipo de préstamos. El organismo recomienda evitar empeñar objetos de uso diario o con alto valor sentimental, ya que el daño puede superar el beneficio económico inmediato.

¿Cuándo se pierde el bien empeñado?

El Costo Anual Total (CAT) de préstamos en casas de empeño puede superar el 150 %, elevando la deuda más allá del valor del objeto. Crédito:Cuartoscuro

En casos donde no se liquidan a tiempo los préstamos o sus refrendos, se corre el riesgo de perder el bien empeñado de forma irreversible. De acuerdo con la Profeco, existen situaciones en las que la suma de intereses, comisiones y almacenamiento puede hacer que la deuda supere el valor original del objeto, e incluso que el Costo Anual Total (CAT) supere el 150 %.

Cuando la casa de empeño vende el objeto y obtiene más dinero del que se debía, el usuario tiene derecho a reclamar el excedente, llamado demasía. Este remanente debe entregarse en efectivo y está disponible durante un año para quien lo reclame.

Casas de empeño fuera de la ley

La Profeco recomienda verificar que la casa de empeño esté registrada en el Registro Público para evitar fraudes y proteger los bienes. REUTERS/Cristiano Corvino

La Profeco señala que no todas las casas de empeño operan de forma legal. Algunas no están registradas ante la Procuraduría, omiten ofrecer contratos de adhesión debidamente autorizados y no garantizan la protección de los bienes depositados.

Para evitar esto los consumidores deben verificar que el establecimiento esté inscrito en el Registro Público de Casas de Empeño de la Profeco y comprobar que la información de la constancia de inscripción coincida con los datos del local y esté vigente.

¿Cuándo es conveniente empeñar un bien?

Los usuarios tienen derecho a reclamar la demasía cuando el bien empeñado se vende por un monto mayor al adeudado. (Jovani Pérez/Infobae).

Antes de tomar una decisión, la planeación financiera y la comparación de opciones resultan esenciales. La Profeco recomienda consultar las tasas de interés y comisiones en al menos tres establecimientos distintos, y confirmar que el CAT aparezca claramente en avisos, sitios electrónicos o contratos.

Además, todos los contratos deben estar debidamente registrados y reflejar con claridad los plazos, intereses y procedimientos de recuperación del bien.

Es fundamental guardar todos los comprobantes de pago o liquidación, puesto que pueden respaldar aclaraciones futuras. Si surgen incumplimientos o controversias con la casa de empeño, los usuarios tienen la posibilidad de presentar una queja ante la Profeco.

El éxito del empeño como solución depende de una utilización responsable y bien informada. Los préstamos obtenidos en las casas no representan un ingreso sostenido ni una solución definitiva a los problemas estacionales de enero. Cada peso que se solicita tiene un costo, y muchas veces el valor del objeto empeñado resulta insustituible.