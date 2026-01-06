México

Revertir el hígado graso a principios de año es posible con esta potente sopa casera fácil de cocinar

Iniciar el año con una estrategia alimentaria puede cambiar de forma positiva tu salud

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Iniciar el año con una estrategia alimentaria que ayude a revertir el hígado graso es una meta alcanzable.

Ello con el consumo regular de sopas caseras elaboradas con ingredientes ricos en fibra y antioxidantes, de acuerdo con información publicada por la revista Health.

Sopas recomendadas para apoyar la función hepática

Especialistas explican que las sopas de verduras y legumbres deben ser parte de una dieta equilibrada y baja en grasas para favorecer la salud del hígado. Entre las opciones más recomendadas destacan:

  • Sopa de verduras depurativa: Preparada con ingredientes como apioporobrócolicol rizada y zanahoria. Estas verduras aportan fibra, vitaminas y antioxidantes que contribuyen a la desintoxicación del hígado.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Sopa de legumbres: Las lentejas y los frijoles negros resultan ideales, ya que ofrecen proteínas magras y fibra, elementos clave para una dieta saludable enfocada en el hígado.
  • Sopa de alcachofas o berenjenas: Estas verduras amargas pueden estimular el funcionamiento hepático y biliar, lo que favorece la digestión y el metabolismo de las grasas.

El consumo de estos platillos debe integrarse en un plan alimenticio general, no como remedio único.

Consejos para la preparación de sopas saludables contra el hígado graso

La preparación de sopas para personas con hígado graso requiere algunos cuidados específicos:

  • Cocinar las verduras hasta que estén suaves, utilizando preferentemente un caldo de verduras natural.
  • Utilizar aceite de oliva como principal fuente de grasa en lugar de grasas saturadas para saltear los ingredientes.
  • Agregar especias como cúrcuma o jengibre por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.
  • Evitar el uso de carnes grasas, cremas y exceso de sal para mantener las preparaciones ligeras y nutritivas.
Consejos para la preparación de
Consejos para la preparación de sopas saludables contra el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas recomendaciones ayudan a potenciar los beneficios de las sopas y a reducir la carga grasa sobre el hígado.

Consideraciones clave para revertir el hígado graso

La publicación estadounidense advierte que una sola sopa no revertirá el hígado graso. Es fundamental mantener una alimentación variada y equilibrada, que limite el consumo de azúcares, carbohidratos refinados, bebidas azucaradas y alcohol.

Entre las pautas sugeridas por la revista para quienes buscan mejorar la salud hepática figuran:

  • Mantener una hidratación adecuada, bebiendo suficiente agua durante el día para facilitar la función de desintoxicación del hígado.
  • Consultar siempre a un profesional de la salud o un dietista registrado antes de realizar cambios importantes en la dieta, especialmente si ya existe diagnóstico médico de hígado graso.

Ingredientes y preparación sugeridos para la sopa de verduras ante hígado graso

De acuerdo con las recomendaciones, una sopa ideal para apoyar la función hepática puede incluir:

  • Verduras sin almidón: apio, poro, col rizada, zanahoria y brócoli
  • Legumbres: lentejas o frijoles negros
  • Especias y grasas saludables: cúrcuma, jengibre y aceite de oliva

El método de cocción más recomendable es hervir las verduras o cocinarlas al vapor, evitando frituras y exceso de aceites.

La importancia de un enfoque integral para la salud hepática

La reversión del hígado graso requiere un enfoque integral que combine alimentación saludable, actividad física regular y seguimiento médico. La inclusión de sopas ricas en fibra y antioxidantes representa solo un componente de las estrategias recomendadas para quienes buscan mejorar su salud hepática en el inicio del año.

