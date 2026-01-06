Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Por Operación Restitución, autoridades del Edomex lograron regresar más de 800 predios a sus dueños (Foto: FGJEM)

La Operación “Restitución”, implementada como parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad en el Estado de México, ha permitido que, desde su inicio en abril de 2025 y hasta la fecha, un total de 802 inmuebles asegurados hayan sido devueltos a sus legítimos propietarios.

Esta acción representa un avance significativo en la atención a víctimas de despojo y en la recuperación de bienes que, en muchos casos, habían sido ocupados de manera ilegal desde años anteriores.

De acuerdo con información de la Fiscalía mexiquense, las acciones permanentes y coordinadas entre autoridades federales y estatales han sido clave para agilizar los procesos de restitución, evitando que las víctimas tengan que esperar largos periodos hasta que exista una resolución judicial definitiva.

En su lugar, los Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México han emitido determinaciones que permiten la devolución inmediata de los inmuebles, siempre que se acredite plenamente la propiedad legítima.

La mayoría de los inmuebles restituidos son viviendas

Operación Restitución Edomex FGJEM 2

Del total de inmuebles restituidos hasta el momento, la mayoría corresponde a viviendas, lo que evidencia el impacto social de la operación.

Las cifras oficiales detallan que 717 son casas habitación, 83 predios y dos inmuebles destinados a locales comerciales, lo que refleja la diversidad de bienes afectados por el delito de despojo en la entidad.

Desde el arranque de la Operación “Restitución”, las autoridades han recibido múltiples denuncias relacionadas con hechos constitutivos de delito, principalmente despojos cometidos durante 2024 y años previos. Estos casos, que permanecían sin solución, comenzaron a ser atendidos de manera prioritaria como parte de una estrategia integral para garantizar el acceso a la justicia y la recuperación del patrimonio de las víctimas.

La operación forma parte de un esfuerzo más amplio impulsado desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, encabezada en el Estado de México por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. En esta estrategia participan de manera conjunta diversas instancias de seguridad y justicia, tanto federales como estatales, con el objetivo de fortalecer el Estado de derecho y combatir prácticas delictivas que afectan directamente a las familias mexiquenses.

Entre las instituciones que colaboran en esta estrategia se encuentran la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y el gobierno del Edomex, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM). La coordinación interinstitucional ha sido señalada como uno de los principales factores para el éxito de la operación.

Autoridades estatales han destacado que la restitución de inmuebles no solo implica la recuperación material de una propiedad, sino también la reparación de un daño social y emocional para las víctimas, quienes en muchos casos habían perdido su patrimonio tras años de trabajo.

Asimismo, subrayaron que estas acciones envían un mensaje claro contra la impunidad y buscan inhibir futuros despojos.

Resultados y alcances de la Operación Restitución

Terreno asegurado mediante la estrategia de la Operación Restitución. Crédito: X - @FiscalíaEdomex

Inicio de la operación: abril de 2025 .

Total de inmuebles restituidos: 802 .

Casas habitación devueltas: 717 .

Predios restituidos: 83 .

Locales comerciales devueltos: 2 .

Denuncias atendidas: despojos cometidos en 2024 y años anteriores .

Participación de autoridades federales y estatales en un esquema de coordinación permanente.

Finalmente, las autoridades reiteraron que la Operación “Restitución” continuará de manera permanente, con el compromiso de seguir atendiendo denuncias, asegurando inmuebles cuando sea necesario y devolviendo las propiedades a quienes acrediten su legítima posesión, como parte de una política pública orientada a la justicia, la legalidad y la paz social en el Estado de México.