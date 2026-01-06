México

Las 5 verduras más saciantes ricas en agua y nutrientes positivos para la salud de la piel

Estos vegetales no deben de faltar en tu dieta de todos los días

Guardar
Las verduras son necesarias en
Las verduras son necesarias en el marco de una buena alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las verduras con alto contenido de agua no solo aportan frescura y sabor a la alimentación diaria, también resultan aliadas para quienes buscan una mayor sensación de saciedad mientras cuidan la salud de la piel.

Estos alimentos, ricos en nutrientes y compuestos antioxidantes, contribuyen a la hidratación celular y al mantenimiento de una barrera cutánea saludable. El consumo regular de vegetales con estas características se asocia a beneficios como la elasticidad, la luminosidad y la protección frente a factores ambientales.

Diversos estudios nutricionales señalan que incorporar verduras abundantes en agua favorece el equilibrio hídrico del organismo.

Este tipo de alimentos no solo ayuda a controlar el apetito, sino que también aporta vitaminas y minerales clave para el funcionamiento metabólico y la integridad de la piel. Aquí un repaso por las cinco verduras más saciantes, cuya composición destaca por su aporte de agua y nutrientes positivos para la salud cutánea.

Pepino

Pepino, una verdura deliciosa y
Pepino, una verdura deliciosa y nutritiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pepino se distingue por su alto porcentaje de agua, cercano al 96%. Esta característica lo convierte en una opción refrescante y ligera, ideal para integrar en ensaladas o consumir como snack. Además de su contenido hídrico, aporta vitamina C, potasio y sílice, nutrientes que favorecen la producción de colágeno y ayudan a mantener la piel flexible. Su bajo aporte calórico y su capacidad para generar sensación de plenitud lo posicionan como uno de los vegetales más recomendados para quienes buscan controlar el hambre sin sumar excesivas calorías.

Apio

No saques al apio de
No saques al apio de tu dieta - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El apio contiene cerca de un 95% de agua y es fuente de fibra, lo que contribuye a prolongar la saciedad tras las comidas. Este vegetal proporciona compuestos antioxidantes como flavonoides y vitamina K, que participan en la protección de las células frente a la acción de los radicales libres.

La presencia de sales minerales como el sodio y el potasio facilita la hidratación interna, mientras que la fibra apoya la digestión y el equilibrio del microbioma intestinal. Incorporar apio en batidos, sopas o como parte de crudités aporta textura y valor nutricional.

Lechuga

La lechuga es accesible y
La lechuga es accesible y rica en nutrientes (Imagen ilustrativa Infobae)

La lechuga representa una de las verduras con mayor contenido de agua, alcanzando porcentajes superiores al 95%. Entre sus variedades, la romana y la iceberg se destacan por su textura crujiente y su aporte de vitamina A, nutriente esencial para la regeneración de los tejidos cutáneos.

Además, aporta folatos y pequeñas cantidades de vitamina C, que contribuyen a la síntesis de colágeno. Su bajo valor energético y su volumen la convierten en un ingrediente frecuente en dietas orientadas a la saciedad y el bienestar de la piel.

Calabacín

Imagen Ilustrativa Infobae)
Imagen Ilustrativa Infobae)

El calabacín cuenta con aproximadamente 94% de agua y ofrece una combinación de vitaminas del grupo B, vitamina C y minerales como el magnesio y el manganeso. Este perfil nutricional resulta favorable para la hidratación y la protección frente al estrés oxidativo.

La versatilidad del calabacín, que puede consumirse crudo o cocido, lo convierte en una opción práctica para sumar volumen a las comidas y aportar fibra, contribuyendo al control del apetito y al soporte de la función dérmica.

Tomate

(Imagen ilustrativa Infobae)
(Imagen ilustrativa Infobae)

El tomate destaca por su contenido de agua, que ronda el 94%, y por su riqueza en licopeno, un antioxidante natural que ayuda a proteger la piel de los efectos de la radiación solar.

Además, contiene vitamina C y potasio, elementos que favorecen la hidratación y la producción de colágeno. El tomate puede incorporarse en preparaciones frías o calientes, lo que facilita su presencia en la dieta diaria. Su consumo regular apoya la elasticidad cutánea y la defensa frente a agresiones ambientales.

Temas Relacionados

VerdurasVegetalesApioLechugaCalabacínTomatemexico-noticias

Más Noticias

¿Cuánto dinero cuesta tramitar la visa americana en el 2026?

Varias modificaciones en los procedimientos y políticas oficiales afectarán el acceso a los permisos de viaje para quienes planean salir del país este año

¿Cuánto dinero cuesta tramitar la

La Fiscalía General de la República aseguró un tigre de bengala en Veracruz

El felino fue puesto bajo resguardo del Ministerio Público Federal, mientras continúan las investigaciones para determinar su origen y posibles responsabilidades legales

La Fiscalía General de la

Pablo Gómez sale de Palacio Nacional tras reunión con Claudia Sheinbaum

La visita del Presidente de la Comisión para la Reforma Electoral ocurre mientras se termina de redactar la iniciativa que será enviada al Congreso

Pablo Gómez sale de Palacio

Línea 4 del Cablebús: así luce el espacio donde construirán las estaciones que irán de Tlalpan a Coyoacán

Claudia Sheinbaum aseguró que el proyecto recibirá financiamiento federal para su construcción; será la ruta más larga del sistema Cablebús CDMX

Línea 4 del Cablebús: así

Las películas más populares en Google México

Google busca mantenerse en el gusto de su audiencia a través de estos personajes

Las películas más populares en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al alcalde de Cintalapa,

Detienen al alcalde de Cintalapa, Chiapas, por corrupción y abuso de autoridad: indagan nexos con el crimen organizado

Las obras públicas en Guanajuato sufren retrasos por extorsiones del crimen organizado a trabajadores

Violencia en Sinaloa: grupo armado disparó contra casino en Culiacán por segunda ocasión

La Justicia de EEUU revela que la embajada de Venezuela en México facilitó vuelos privados del narcotráfico bajo protección diplomática

Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

ENTRETENIMIENTO

Exatlón México: quién gana el

Exatlón México: quién gana el Duelo de los Enigmas hoy 6 de enero

Las películas más populares en Google México

Las telenovelas mexicanas donde apareció Fernando Carrillo, actor venezolano que confesó ser ex de Delcy Rodríguez

La Supermana afirma que La Bogue tiene un hijo abandonado en Acapulco y que golpeó a su mamá hasta causarle daño

Disney+ México: Estas son las mejores producciones para ver hoy

DEPORTES

Clausura 2026: qué partidos de

Clausura 2026: qué partidos de la jornada 1 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el equipo que estaría a punto de adelantarse a Pumas en el fichaje de Robert Morales

Barcelona vs Athletic: a qué hora y dónde ver en México el partido de la semifinal de la Supercopa de España

Famosa periodista mexicana exhibe a repartidor de aplicación que se robó sus Roscas de Reyes: “Nos dejo sin comer”

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación