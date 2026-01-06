México

Embajada de Venezuela en México habría auspiciado ganancias del narco, según acusación de EEUU

El documento asegura que Maduro llamaba a la embajada para avisar que una “misión diplomática” llegaría en avión privado

La embajada de Venezuela presenta gran afluencia de compatriotas tras detención de Nicolás Maduro. (Instagram)

De acuerdo con un documento de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, de los Estados Unidos, Nicolás Maduro tuvo cobertura diplomática para gestionar el retorno de las ganancias de la venta de cocaína.

En la página 11 del mismo texto, se explica cómo habría sido la supuesta estrategia:

Captura de pantalla de la denuncia de EEUU contra Maduro

“Entre 2006 y 2008, aproximadamente, mientras se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Maduro Moros vendió pasaportes diplomáticos venezolanos a personas que él sabía que eran narcotraficantes para ayudarlos a trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela bajo cobertura diplomática. Cuando los narcotraficantes necesitaban trasladar el dinero del narcotráfico de México a Venezuela, Maduro Moros facilitaba el movimiento de aviones privados bajo cobertura diplomática para garantizar que los vuelos no fueran objeto de escrutinio por parte de las fuerzas del orden ni de las fuerzas militares.

En estas ocasiones, Maduro Moros llamaba a la embajada de Venezuela en México para avisar que una misión diplomática llegaría en avión privado. Luego, mientras los narcotraficantes se reunían con el embajador de Venezuela en México bajo los auspicios de una misión diplomática de Maduro Moros, su avión cargaba el dinero del narcotráfico. El avión regresaba a Venezuela bajo cobertura diplomática”, asegura el archivo.

La Justicia de Estados Unidos también sostiene que altos funcionarios venezolanos, encabezados por Maduro, facilitaron y protegieron durante años el envío de toneladas de cocaína en alianza con Los Zetas (hoy el Cártel del Noreste).

Por otro lado, el escrito enlista la participación de militares, políticos y operadores logísticos del régimen venezolano, asegurando que existía un mecanismo de corrupción, protección y violencia que convirtió a Venezuela en una de las principales plataformas del narco en el mundo.

Alianza con Los Zetas

Además de los cargos presentados contra Maduro, el texto judicial menciona la relación del mandatario con distintos personajes, entre ellos: Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Cilia Flores y Nicolás Maduro Guerra.

Estados Unidos acusa al dictador Nicolás Maduro por presuntamente tener nexos con cárteles mexicanos y venezolanos. Foto: Infobae México

Menciona que desde 1999, los líderes venezolanos “colaboraron con narco-terroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, Los Zetas y el Tren de Aragua”, una relación que involucraría, además de Venezuela y México, una estructura multinacional con conexiones en Colombia, Centroamérica y Estados Unidos.

Los párrafos indican que la colaboración iba más allá de la simple protección militar, se trataba ya de la institucionalización y el uso de recursos estatales para el narcotráfico en beneficio de Los Zetas.

Al igual, funcionarios venezolanos vendieron pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, se facilitaron vuelos encubiertos y se ofreció cobertura oficial para movimientos de dinero y estupefacientes. El pago de sobornos era una constante, pues cuando un cargamento era interceptado, la respuesta era la entrega de millones de dólares a cambio de silencio:

“Los beneficios del narcotráfico fluían desde las bases militares y policiales hasta las cúpulas del poder, enriqueciendo a los círculos familiares de Maduro y sus principales aliados”, denuncia la Justicia de EEUU.

Temas Relacionados

Nicolás MaduroVenezuelaLos ZetasCártel de SinaloaEmbajadaCocaínaNarco en MéxicoNarcotráficomexico-noticias

Toluca oficializa el fichaje de
Operación ‘Restitución’ logra devolver 802 inmuebles a propietarios legítimos en el Edomex

Ginny Hoffman admite “error fatal” durante el proceso legal en contra de Héctor Parra

Mujer aparta todas las Roscas

Mujer aparta todas las Roscas de Reyes en centro comercial y es exhibida por influencer; así fue la confrontación

