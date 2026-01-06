México

Dónde llevar tu árbol de Navidad y nochebuenas para reciclaje ambiental en CDMX

Las plantas recolectadas serán destinadas a procesos como composta y cobertura vegetal

Para facilitar el proceso, las nochebuenas y los árboles deberán entregarse libres de plásticos, cables, clavos, papeles u otros residuos. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM)

Al finalizar las celebraciones decembrinas, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México impulsa una campaña para que la población entregue nochebuenas y árboles de Navidad en centros de acopio distribuidos en la capital. Esta medida busca evitar que estos residuos orgánicos terminen en la basura común o en la vía pública y, en su lugar, facilitar su aprovechamiento en favor del medio ambiente.

Durante los meses de enero y febrero, la ciudadanía puede acudir a parques, bosques urbanos, Centros de Cultura Ambiental y sedes del Mercado de Trueque, como el Bosque de Aragón y el Parque Tezozómoc, donde se concentran los principales puntos de recolección. Las plantas y árboles recolectados se destinan a procesos de elaboración de composta y cobertura vegetal, con el objetivo de reincorporar la materia orgánica a proyectos de restauración ambiental y contribuir al fortalecimiento de la economía circular en la ciudad.

Las plantas recolectadas serán destinadas a procesos como composta y cobertura vegetal. (Cuartoscuro / Mario jasso)

La Sedema recomienda entregar tanto las nochebuenas como los árboles naturales sin restos de plásticos, cables, clavos, papeles ni ningún tipo de residuo inorgánico. Esta disposición permite el tratamiento adecuado de los materiales y mejora la calidad de los productos resultantes, como la composta, que se utiliza en áreas verdes públicas.

Según la dependencia, el manejo responsable de estos residuos permite reincorporar nutrientes al suelo y reducir la cantidad de basura generada en temporada alta de desechos. Además, los proyectos de composta y cobertura vegetal derivados de las campañas de acopio favorecen la conservación de parques y espacios verdes en distintos puntos de la Ciudad de México.

La campaña de acopio de nochebuenas y árboles de Navidad se mantendrá vigente durante las primeras semanas del año 2026.

Los centros de acopio donde se estarán recolectando los árboles y las plantas están distribuidos en diversos puntos de la CDMX. (Sedema)

Centros de acopio que recibirán pinos y flores de nochebuenas

  • Bosque de San Juan de Aragón, Huerto Educativo, Puerta 7. Del 6 de enero al 15 de febrero, de martes a domingo, de 8:00 a 14:00 horas.
  • Mercado de Trueque (Acceso 1): 11 de enero, de 8:00 a 13:00 horas.
  • Parque Ecológico de Xochimilco, Caseta 1 (se recibirán también pinos). Durante todo enero, de martes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas.

Solo flores de nochebuenas

  • Parque Tezozómoc, alcaldía Azcapotzalco
  • Mercado de Trueque: 8 de febrero, de 8:00 a 13:00 horas.
  • Centro de Cultura Ambiental (CCA) Yautlica, Av. de las Torres s/n, Iztapalapa. Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.
  • Centro de Conservación Ambiental (CCA) Acuexcomatl, Av. Año de Juárez 1900, Xochimilco. Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.
  • Centro de Cultura Ambiental (CCA) Ecoguardas, Carretera Picacho Ajusco km 5.5, Tlalpan. Durante todo enero, de 10:00 a 17:00 horas.

