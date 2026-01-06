Diputada panista critica postura de Sheinbaum sobre la soberanía de Venezuela

Rangel afirma que, según la postura de Sheinbaum, la soberanía sería sinónimo de sumisión ante el gobierno de Nicolás Maduro. | Crédito (Izquierda, Congreso de la CDMX. Derecha: Presidencia).

América Rangel Lorenzana, diputada de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México cuestionó desde su cuenta de ‘X’ la definición de soberanía defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tras las reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos.

Rangel afirmó: “Yo tenía entendido que soberanía es el derecho de los pueblos a decidir sobre su país. Pero al parecer para ella no”.

La legisladora señaló que, mientras los venezolanos participaron en las elecciones para destituir a Maduro y festejan su salida del poder, Sheinbaum sostiene una visión distinta sobre la soberanía nacional.

La panista destacó que, la postura de la presidenta es que, la soberanía de los venezolanos es “estar arrodillados y sometidos ante el dictador”. La diputada concluyó su crítica señalando: “Bonito concepto de soberanía, ¿no?”

Las declaraciones de Lorenzana respaldan la postura nacional del PAN, ya que en un comunicado de prensa, el partido ha condenado la gobernanza del venezolano, a la que han definido como una “narcotiranía”, cuya estructura de poder se sostenía por “una red criminal vinculada al narcotráfico”.

El partido sostuvo que el deterioro institucional ha profundizado el sufrimiento social y restringido libertades fundamentales en el país sudamericano.

Sheinbaum rechaza intervención de Estados Unidos en Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la intervención extranjera no puede marcar el rumbo de América Latina, y defendió el derecho inalienable de cada nación a decidir su propio modelo político y social.

El posicionamiento del gobierno mexicano, expresado por Sheinbaum, fue enfático: “Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países”. Para la mandataria, la historia latinoamericana demuestra que la injerencia externa nunca ha traído democracia ni estabilidad duradera.

La presidenta recordó que la soberanía y la autodeterminación de los pueblos son principios fundamentales tanto en la Constitución de México como en la Carta de las Naciones Unidas. Por ello, exigió respeto irrestricto a la integridad territorial y al derecho de los pueblos a definir su destino sin presiones externas, y recalcó: “Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social”.

Por su parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) explicó a través de un comunicado de prensa, que en Venezuela existían problemas democráticos y de derechos humanos, recalcó que la imposición militar no es una solución, si no, que cualquiera que fuera la reparación debería de surgir del diálogo y la cooperación.

Ante esto, la Máxima Casa de Estudios manifestó su inquietud por lo que calificó una violación a los principios internacionales y también rechazó el utilitarismo y la amenaza externa.