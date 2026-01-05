México

Salario mínimo en México, un siglo de cambios: de los 75 centavos por jornada a los recientes aumentos históricos

El 5 de enero de 1934 se expidió e instauró oficialmente la Ley del Salario Mínimo en México, aunque los primeros esfuerzos por alcanzarlo se remontan a 1915

Para 2026 se aprobó otro
Para 2026 se aprobó otro aumento al salario mínimo (Freepik)

La historia del salario mínimo en México registra una transformación profunda desde los primeros intentos por establecerla a inicios del siglo XX hasta los incrementos consecutivos de los años recientes, marcando un trayecto de avances y retrocesos que ha impactado a millones de trabajadores en el país.

Dentro de esa compleja historia, el 5 de enero marca una fecha especial porque se concretó de manera oficial su aplicación.

El concepto de salario mínimo surgió internacionalmente en 1896, cuando Nueva Zelanda y Australia establecieron mecanismos para garantizar un ingreso básico a trabajadores, especialmente mujeres y jóvenes, ante la insuficiencia de los jornales para cubrir necesidades familiares.

En México, la situación de campesinos y obreros era igualmente precaria, agravada por sistemas como las tiendas de raya, que obligaban a los trabajadores a endeudarse con sus empleadores y limitaban su libertad.

Las tiendas de raya durante
Las tiendas de raya durante el gobierno de Porfirio Díaz sólo afectaban a los trabajadores Crédito: Museo Legislativo de la Cámara de Diputados

La ausencia de leyes laborales permitía que los patrones modificaran contratos y salarios a su conveniencia, extendiendo jornadas y reduciendo ingresos.

Frente a estos abusos, surgieron movimientos obreros inspirados por el socialismo y el anarcosindicalismo, destacando los magonistas liderados por Ricardo y Enrique Flores Magón, quienes denunciaron la explotación a través del periódico Regeneración.

En 1906, el Partido Liberal Mexicano propuso en su manifiesto un salario mínimo de 1 peso para obreros y campesinos, buscando mejorar las condiciones laborales y reducir la explotación.

Cuál fue el origen del salario mínimo en México

Aunque los intentos de reforma de este grupo no prosperaron en ese momento, la lucha obrera continuó y se intensificó con la Revolución Mexicana, marcando el inicio de los cambios en la legislación laboral mexicana.

Fue el general Álvaro Obregón, como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, quien promulgó el decreto que fijó la remuneración diaria en setenta y cinco centavos de peso de curso legal el 9 de abril de 1915 para jornaleros en los estados de Michoacán, Querétaro, Hidalgo y Guanajuato, que estaban bajo control de su ejército.

Álvaro Obregón fue pionero en
Álvaro Obregón fue pionero en la instauración del salario mínimo en México Crédito: Wikimedia Commons

Luego, la incorporación del salario mínimo a la Constitución de 1917 en el artículo 123 representó un paso clave, aunque la aplicación efectiva de este derecho demoró varios años.

La primera Ley Federal del Trabajo, promulgada en 1931, instruyó a los municipios a establecer sus propios salarios mínimos, pero en 1932 sólo 197 de los más de 2 mil municipios habían cumplido.

El Gobierno de México señala que se desarrollaron distintas normas y mecanismos para determinar el monto mínimo que debía percibir un trabajador, tomando en cuenta factores como la región geográfica, el tipo de actividad económica y las necesidades básicas de las familias.

El 5 de enero de 1934 es una fecha histórica, pues se expidió e instauró oficialmente la Ley del Salario Mínimo en México, durante el gobierno de Abelardo Rodríguez. Se adoptó entonces un salario mínimo nacional promedio de 1.27 pesos diarios.

Abelardo L. Rodríguez instauró oficialmente
Abelardo L. Rodríguez instauró oficialmente la Ley del Salario Mínimo en México (Foto: Twitter @PGaleanaH)

Así evolucionó el salario mínimo en México

En 1962, según datos del Gobierno de México, se instauró la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI), organismo responsable de analizar y actualizar periódicamente el salario mínimo con base en criterios técnicos y consulta social.

Este periodo sentó las bases para una etapa de crecimiento, que se consolidó entre 1952 y 1976, cuando el salario mínimo experimentó su mayor auge y el poder adquisitivo creció 180% en términos reales.

A partir de 1977, el salario mínimo inició una prolongada caída en su poder de compra. Para 1999, el valor real del salario se había reducido en 75% respecto a 1976.

Desde 2019, México ha registrado aumentos anuales significativos en el salario mínimo. El incremento fue de 16.2% en 2019, seguido por 20% en 2020, 15% en 2021, 22% en 2022 y 20% tanto en 2023 como en 2024.

La política de salario mínimo también ha incluido la diferenciación por zonas geográficas, aunque en los últimos años se ha tendido a la unificación para evitar desigualdades regionales.

El Gobierno eliminó en 2021 la última división regional, estableciendo un salario mínimo general para la mayor parte del territorio, con excepciones específicas para la frontera norte, donde sigue aplicándose un monto mayor.

Para 2025, el salario mínimo general alcanza 278.80 pesos diarios en la mayor parte del país y 419.88 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte.

“El ajuste al salario mínimo
“El ajuste al salario mínimo y la ampliación del presupuesto social consolidan una política de bienestar más integral para el país. Crédito: Infobae

Además, se anunció un aumento del 13% para 2026, con la cifra prevista de 315.04 pesos diarios en la mayor parte del territorio nacional y 440.87 pesos en la frontera norte.

Cuánto ha aumentado el salario mínimo en México en los últimos años

El salario mínimo en México ha mostrado un crecimiento sostenido desde el inicio de la administración de la Cuarta Transformación (4T), impulsando mejoras en el poder adquisitivo y en las condiciones de vida de millones de trabajadores.

En 2018, al concluir el sexenio de Enrique Peña Nieto, la cantidad diaria se encontraba en 88 pesos, una cifra que era considerada insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la población.

  • 2018: $88.36 MXN (general)
  • 2019: $102.68 MXN
  • 2020: $123.22 MXN
  • 2021: $141.70 MXN
  • 2022: $172.87 MXN
  • 2023: $207.44 MXN
  • 2024: $248.93 MXN
  • 2025: $278.80 MXN (proyectado/ajustado)
  • 2026: $315.04 MXN (proyectado/ajustado)
  • Zona Libre de la Frontera Norte 2026: $440.87 MXN

