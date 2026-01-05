México

Reventa de Rosca de Reyes enfrenta sospechas de lavado de dinero tras casos virales

Como cada año, la alta demanda por el producto impulsa a cientos de personas a gastar sus ahorros con la expectativa de obtener grandes ganancias

Como cada año, la alta demanda por el producto impulsa a cientos de personas a gastar sus ahorros con la expectativa de obtener grandes ganancias.

La reventa de Roscas de Reyes de cadenas transnacionales, actividad que se puso en boga en México en 2024, suma nuevas críticas tras la viralización del caso de un emprendedor originario de Hermosillo, Sonora, quien destinó más de 320,000 pesos para adquirir mil cajas de un reconocido hipermercado en Guadalajara.

Usuarios de X —antes Twitter—, han vislumbrado la posibilidad de que esta actividad pueda permitir la introducción de dinero ilícito.

El origen de la controversia

El episodio escaló en X cuando la cuenta @EsdeProfugos difundió un video previamente compartido por un usuario a TikTok, quien documentó el proceso de compra de mil Roscas de Reyes.

Al igual que otros casos, este emprendimiento llamó la atención por la logística establecida para trasladar el producto de Guadalajara a Hermosillo, y la inversión hecha por el emprendedor, estimada en cerca de medio millón de pesos.

En el clip viral, el revendedor presume haber invertido 320,000 pesos solo en la compra del producto. Además, subraya que contrató un tráiler para trasladar las piezas a su ciudad natal.

El caso viral dividió opiniones
El caso viral dividió opiniones en X.

Especulaciones de lavado de dinero

Además de cuestionar que esta actividad genera acaparación, al impedir que otros miembros de hipermercados puedan comprar Roscas de Reyes, y que personas sin membresías compren el producto a sobreprecio, internautas subrayaron la posibilidad de que esta actividad sea un recurso temporal para lavar dinero.

Sin hacer señalamientos directos, tuiteros destacaron que la compra de las mil rocas fue en efectivo. Otros, se detuvieron en señalar fallos en el negocio:

  • “Se puede pagar en efectivo esa cantidad en Costco ?”
  • “Pagados en efectivo... interesante.”
  • “Bonita forma de lavar dinero”
  • “Mucha de la utilidad ya se fue en la logística. Espero que aún así le gane al menos $100,000.”
  • “Lo del pago en efectivo si es un posible problema, hace 2 años compre una Hilux y la quería pagar en una sola exhibición con transferencia y la agencia se puso bien loca. Por lo demás, así funciona el libre mercado: compras y revendes a menos que tu seas el productor”
Un usuario en TikTok exhibió
Un usuario en TikTok exhibió a revendedores llenando carritos de Costco con Rosca de Reyes.

¿Por qué se habla de lavado de dinero?

Aunque la mayoría de las críticas se centran en el acaparamiento y el “abuso” de precios, en redes sociales han surgido sospechas y teorías sobre el origen de los fondos por dos razones principales:

  • Manejo de grandes cantidades de efectivo: La compra masiva de mil piezas implica un desembolso inicial de casi $400,000 MXN. Los usuarios cuestionan la fiscalización de este dinero y el hecho de que las ventas finales se realizan predominantemente en efectivo o transferencias informales.
  • Logística desproporcionada: El uso de transporte pesado (tráileres) y logística profesional para un producto perecedero con una ventana de venta de apenas 48-72 horas ha levantado sospechas sobre si estos movimientos sirven para “blanquear” capitales de otras actividades.
Más allá del lavado de
Más allá del lavado de dinero, el tema real que enfrentan estos revendedores es de índole fiscal y comercial.

El debate legal y fiscal

Más allá del lavado de dinero, el tema real que enfrentan estos revendedores es de índole fiscal y comercial:

  • Falta de facturación: Al ser una actividad de economía informal, no hay pago de impuestos sobre la utilidad generada.
  • Libre mercado vs. Derechos del consumidor: Mientras los revendedores argumentan que “mientras no se robe, es trabajo”, los consumidores exigen que las tiendas limiten la venta por membresía para evitar el desabasto.

