Pan de elote sin horno; receta fácil con sabor tradicional

El elote aporta vitaminas esenciales
El elote aporta vitaminas esenciales como A, B1, B2, B3, B6, C y E, además de minerales como potasio, magnesio y zinc (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pan de elote es una receta tradicional de la cocina latinoamericana que aprovecha el maíz y destaca por su textura suave y húmeda.

Tiene un perfil nutricional interesante gracias al aporte de vitaminas, minerales y fibra.

Prepararlo en sartén permite disfrutarlo sin necesidad de horno, adaptándose a cualquier cocina doméstica.

Cómo hacer pan de elote

Ingredientes para pan de elote en sartén

  • 2 tazas de granos de elote fresco o descongelado
  • 2 huevos
  • 1/2 taza de leche
  • 1/2 taza de azúcar (ajustable)
  • 1/4 de taza de harina de trigo o avena
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 2 cucharadas de aceite o mantequilla para el sartén
El alto contenido de fibra
El alto contenido de fibra en el pan de elote casero facilita la digestión y aporta sensación de saciedad durante más tiempo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Procedimiento paso a paso

  1. Licúa los granos de elote con los huevos, la leche y el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea.
  2. Vierte la mezcla en un bol y añade la harina, el polvo de hornear y la sal, mezclando de manera envolvente.
  3. Calienta un sartén antiadherente a fuego bajo y engrásalo.
  4. Vierte la mezcla y tapa el sartén.
  5. Cocina durante 20 a 30 minutos a fuego muy bajo, rotando ocasionalmente el sartén para evitar que se queme.
  6. Cuando la superficie esté firme y al insertar un palillo salga limpio, retira del fuego y deja reposar antes de desmoldar.

Tips para pan de elote en sartén

  1. Usa fuego muy bajo y tapa el sartén para lograr una cocción uniforme.
  2. Engrasa bien el sartén para evitar que se pegue.
  3. No destapes frecuentemente para mantener el vapor y evitar que el pan se reseque.
  4. Usa una espátula para despegar los bordes antes de voltear o desmoldar.
  5. Si la mezcla es muy líquida, añade un poco más de harina para obtener mejor textura.

¿Qué tan sano es el pan de elote?

El elote aporta agua, hidratos de carbono complejos como el almidón, fibra y pequeñas cantidades de grasas y proteínas.

Su contenido en minerales incluye potasio, magnesio, fósforo, zinc, calcio y hierro.

Entre las vitaminas que contiene destacan:

  • la vitamina A (como betacarotenos en el maíz amarillo)
  • vitamina B1 (tiamina)
  • vitamina B2 (riboflavina)
  • vitamina B3 (niacina)
  • vitamina B6
  • vitamina C
  • vitamina E

El contenido de fibra favorece la sensación de saciedad y ayuda a la digestión, según las tablas de composición del Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá y la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria.

Para un pan de elote
Para un pan de elote más saludable, se recomienda emplear poco azúcar, leche descremada y añadir semillas o frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer beneficio del pan de elote es su aporte de energía saludable, ideal para desayunos o meriendas.

El segundo es su capacidad para proporcionar saciedad gracias a la fibra y los carbohidratos complejos.

El pan de elote casero, preparado con poco azúcar y grasas, puede formar parte de una dieta equilibrada.

Aporta energía, fibra y micronutrientes como potasio, magnesio y folatos.

¿Quiénes no deberían comer pan de elote?

El pan de elote no contiene gluten de manera natural, pero algunas recetas pueden llevar harina de trigo.

Las personas celíacas deben asegurarse de preparar la versión sin gluten.

Por su contenido en hidratos de carbono, quienes siguen dietas bajas en carbohidratos deben consumirlo con moderación.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

No se recomienda añadir grandes cantidades de azúcar o grasas para mantener su perfil saludable, según especialistas en nutrición de la región centroamericana.

Variaciones del pan de elote

  • Pan de elote tradicional en sartén: Licúa granos de elote fresco, huevos, leche, un toque de azúcar y polvo de hornear. Engrasa un sartén, vierte la mezcla y cocina tapado a fuego muy bajo hasta que al insertar un palillo salga limpio. Deja reposar antes de desmoldar.
  • Pan de elote con queso fresco: Añade queso fresco desmenuzado a la mezcla anterior para una textura más cremosa. Cocina igual en sartén y sirve con una pizca de canela.
  • Pan de elote saludable: Sustituye el azúcar por endulzante natural y usa leche descremada o vegetal. Puedes añadir semillas o frutos secos para enriquecer el valor nutricional.

