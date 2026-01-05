México

Oro y plata: así se compran y venden las onzas este lunes

Las monedas fabricadas con estos metales preciosos son muy codiciadas y su costo puede variar constantemente

El precio del Centenario de oro y la Onza de plata depende de una serie de factores (Infobae)

Cuando se trata de invertir, una de las opciones más utilizadas es la adquisición de monedas de oro y plata, dos metales preciosos cuyo valor regularmente incrementa con el tiempo.

El valor de estas piezas cambia cotidianamente, principalmente por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio del dólar; incluso en cada vendedor autorizado de las monedas le pone su costo.

Es por eso que si se tiene en mente comprar, o incluso vender, una de estas piezas es importante mantenerse actualizado en cuanto a su valor. Estos son los de este lunes 5 de enero.

Centenarios y onzas

Varios bancos forman parte de los vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico) de las diferentes monedas de plata y oro.

Estas instituciones bancarias publican en sus páginas oficiales el valor de las piezas de estos metales preciosos que compran y venden, el cual actualizan constantemente.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Alexander Manzyuk/Archivo)

Banco Azteca

Onza de Plata: 1.395 pesos en compra y 1.495 pesos en venta

Citibanamex

Centenario de oro: 83.400 pesos en compra y 96.400 pesos en venta

Banorte

Centenario de oro: 87.800 pesos en compra y 103.400 pesos en venta.

Hidalgo de oro: 17.560 pesos en compra y 20.680 pesos en venta

Azteca de oro: 35.120 pesos la compra y 41.360 pesos la venta

Onza de Plata: 425 pesos la venta y 270 pesos la compra

BanRegio

Centenario: 103.781 pesos la venta

Onza de plata: 1534 pesos la venta

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender ya sea oro o plata, debes de saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian dependiendo el banco.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el distribuidor como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, sobre todo cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en perfecto, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender tienen que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender piezas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cliente.

