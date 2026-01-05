Mercado de Trueque 2026: fechas y sedes para canjear reciclables por productos sustentables en CDMX

Se pueden canjear residuos reciclables y electrónicos limpios y ordenados por productos sustentables; no se reciben focos, ropa ni unicel. (Sedema)

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) de la Ciudad de México anunció el calendario 2026 para el Mercado de Trueque, un programa que promueve la separación de residuos y el intercambio por productos sustentables. La iniciativa, gestionada por la Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental (DGCPCA), busca fortalecer la cultura ambiental y el consumo responsable en la capital.

El Mercado de Trueque se realizará una vez al mes en diferentes puntos de la Ciudad de México. El horario establecido es de 8:00 a 13:00 horas y la entrada será gratuita. En cada jornada, las personas podrán llevar residuos domésticos como:

Latas de aluminio

Fierro

Botellas de vidrio

Plásticos PET y HDPE

Papel

Cartón

Envases de tetrapak

Aceite de cocina usado

Residuos electrónicos y eléctricos

El mínimo de residuos por persona es de 1 kg a 5 kg como máximo, limpios y separados. (Sedema)

Cabe señalar que para participar, estos materiales deberán estar limpios, separados, compactos y ordenados. El programa establece un rango de participación, permitiendo entregar un mínimo de un kilogramo y un máximo de cinco kilogramos por persona. Por ejemplo, es posible llevar dos kilogramos de vidrio y tres kilogramos de PET, siempre separados por tipo.

Materiales no admitidos en el Mercado de Trueque 2026

Focos

Cartón de huevo

Tapitas

Unicel

Ropa

Juguetes

Los residuos aceptados se canjean por puntos verdes, que pueden utilizarse para obtener productos sustentables ofrecidos en el evento.

Por su parte, la SEDEMA y la DGCPCA subrayan que el Mercado de Trueque tiene un carácter itinerante, lo que facilita el acceso en distintos puntos de la ciudad y amplía la oportunidad para que más personas puedan participar en la educación ambiental y el reciclaje. Las fechas y sedes están sujetas a cambios, por lo que se recomienda consultar las redes sociales oficiales del evento para confirmar actualizaciones sobre los próximos eventos.

El Mercado de Trueque se realiza una vez al mes en diferentes puntos de la ciudad. (FOTO: CUARTOSCURO.COM)

Calendario 2026 del Mercado de Trueque en CDMX

A lo largo del año 2026, el Mercado de Trueque llegará a diversas alcaldías de la capital.

11 de enero – Bosque de San Juan de Aragón

8 de febrero – Parque Tezozómoc

8 de marzo – Bosque de Tlalpan

12 de abril – Zoológico Los Coyotes

10 de mayo – Parque Ecológico de Xochimilco

14 de junio – Macroplaza, alcaldía Iztapalapa

12 de julio – Bosque de Tlalpan

9 de agosto – Alcaldía Iztacalco

13 de septiembre – Metro Tlatelolco

11 de octubre – Parque Ecológico de Xochimilco

8 de noviembre – Bosque de San Juan de Aragón

13 de diciembre – Parque Tezozómoc