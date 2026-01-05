Identifican a presunta homicida de motociclista en Iztapalapa: automóvil es localizado en Edomex

El incidente, ocurrido la noche del 3 de enero, derivó en la muerte de un hombre de 52 años. (Captura de pantalla, Foro TV / @Traviesoeh / X)

A más de 24 horas de un incidente vial en calles de la alcaldía Iztapalapa que derivó en la muerte de un motociclista, la identidad de la presunta responsable ha sido difundida en plataformas digitales.

La información, resultado de una intensa campaña digital, surgió tras la divulgación de las placas del automóvil, un Honda City, grabado arrastrando el cuerpo de un hombre identificado como Roberto Hernández, presuntamente empleado de una empresa de productos lácteos.

De acuerdo con reportes extraoficial, el incidente ocurrió en Periférico y Eje 6, en Iztapalapa. (@@Traviesoeh / X)

Auto es hallado en Nezahualcóyotl

Carlos Jiménez, Vicente Gálvez, Raúl Gutiérrez y Vicente Nieto, entre otros comunicadores y periodistas de nota roja, difundieron fotografías de la identidad de la presunta responsable, empleada de un hospital en la capital, según reportes de usuarios.

Paralelamente, la mañana del lunes, agentes de corporaciones policiacas del Estado de México atendieron reportes ciudadanos sobre la presencia de un auto abandonado en calles de Ciudad Lago, en Nezahualcóyotl, cuyas características coincidían con la unidad presumiblemente involucrada en el percance vial suscitado noche del 3 de enero.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de México arribaron a la zona. El auto no tenía placas y tenía la cajuela abierta.

Hasta el momento, el caso es investigado en colaboración entre las Fiscalías de la CDMX y el Edomex.

Extraoficialmente, la presunta responsable huyó de la entidad la misma noche del sábado. “SE BUSCA! ELLA ARROLLÓ y ARRASTRÓ HASTA MATAR al REPARTIDOR ROBERTO. Es la mujer q manejaba este Honda City por la peligrosa @Alc_Iztapalapa Esa noche huyó a @Edomex Pero ya se fue de su casa. Si la ubica, avise a @SSC_CDMX @FiscaliaCDMX o mande MD”, escribió en X Carlos Jiménez.

Hasta el momento, el caso es investigado en colaboración entre las Fiscalías de la CDMX y el Edomex. (TV Azteca Noticias / X)

Caso genera indignación y manifestaciones

Roberto Hernández, un trabajador de 52 años que la noche del sábado se dirigía a recoger a su pareja, murió en calles de la alcaldía Iztapalapa tras ser impactado y arrastrado más de dos kilómetros por un automóvil en Anillo Periférico y Eje 6.

Al llegar al cruce de las calles Francisco Mujica y Félix Palavicini de la colonia Constitución de 1917, un tope liberó el cadáver.

El hecho fue documentado en video por una pareja y viralizado en redes sociales. La tarde del domingo, motociclistas bloquearon la calzada Ermita Iztapalapa para demandar justicia. El cierre vial se extendió hasta altas horas de la noche.