Grupo Corona: la historia de la tequilera que encabezaba Adrián Corona, empresario asesinado en Jalisco

Adrián Corona, presidente de Grupo Corona, fue asesinado en Jalisco. (Redes sociales)

El asesinato de José Adrián Corona Radillo, presidente de Grupo Corona, sacudió a la industria tequilera de Jalisco y puso bajo los reflectores a una de las compañías más emblemáticas del sector.

El empresario fue privado de la libertad y hallado sin vida en un tramo carretero del municipio de Atenguillo, en un caso que la Fiscalía General del Estado de Jalisco mantiene bajo investigación. La noticia ha generado reacciones en la comunidad empresarial y en la región, donde la inseguridad en las rutas carreteras ha sido motivo de preocupación.

El asesinato de Adrián Corona

De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, el 27 de diciembre de 2025, Adrián Corona viajaba con su familia hacia Puerto Vallarta por la carretera que atraviesa el crucero Volcanes, en el municipio de Atenguillo.

La Fiscalía del Estado confirmó que el homicidio ocurrió en la región Sierra Occidental. (Enrique Muñoz / Facebook)

Fue en ese punto cuando sujetos armados interceptaron su vehículo, despojaron a la familia de pertenencias como teléfonos, relojes y otros objetos de valor, y se llevaron al empresario, dejando a sus acompañantes en el lugar. No se registraron llamadas ni exigencias de rescate en los días posteriores.

El cuerpo de Corona Radillo fue localizado dos días después, a un costado de la carretera, cerca del sitio de la intercepción, con evidentes señas de tortura y heridas de bala. La Fiscalía estatal entregó los restos a la familia el 1 de enero. Hasta el momento, no se han reportado detenciones ligadas al homicidio.

El cadáver fue localizado en un tramo carretero en la Sierra Occidental, cerca del punto donde ocurrió la intercepción, informó la Fiscalía del Estado. (Grupo Corona / YouTube)

El crimen volvió a encender las alertas sobre la seguridad en los tramos carreteros de la Sierra Occidental de Jalisco, una región marcada en años recientes por asaltos y secuestros. La Vicefiscalía Regional mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y dar con los responsables.

El sector empresarial y la sociedad civil expresaron su consternación tras el asesinato. La Asociación de Mujeres Profesionistas y Empresarias Jaliscienses lamentó la muerte del empresario y destacó: “Don Adrián será recordado por su generosidad y visión, especialmente por haber brindado empleo a tantas mujeres, contribuyendo de manera significativa al desarrollo de nuestra comunidad”.

(Captura de pantalla)

La empresa organizó un homenaje póstumo en la planta de Tonaya, donde empleados, familiares y habitantes participaron en la despedida, la misa y el sepelio. La misa tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Tonaya y el sepelio se realizó en el cementerio local.

La historia de Grupo Corona

Grupo Corona fue fundada en 1954 por Don Armando Corona en un pequeño pueblo de Jalisco. La empresa nació con la destilación artesanal de mezcal, honrando la tradición ancestral de la región.

A lo largo de las décadas, la familia expandió la producción hacia otros destilados, vinos y licores, consolidando una identidad propia dentro de la industria nacional.

La visión corporativa, según se lee en su página web, está ririgida a la búsqueda de liderazgo en el sector de bebidas, con productos reconocidos por su calidad y competitividad en mercados nacionales e internacionales.

La empresa mantiene operaciones en Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y Europa, y promueve el uso de energías limpias y el reciclaje de residuos en sus procesos productivos.

(Captura de pantalla)

Entre sus productos más destacados se encuentran el Tequila Reserva Don Armando (en sus variantes Cristalino, Reposado y Plata), el Mezcal Reserva Don Armando (Aged), el vino Adriano (Grand Private Reserve), el lambrusco Dolce Amore, el licor Rancho Escondido, así como otras bebidas como D’Uglass y Whisky Wallace Gold.

El catálogo de la empresa incluye destilados, vinos, licores y bebidas listas para tomar. Varios de sus productos han sido reconocidos en concursos internacionales:

Tequila Reserva Don Armando : medallas de plata y bronce en la San Francisco World Spirits Competition en 2016 y 2017; medalla Platinum en el San Diego International Wine & Spirits Challenge 2024.

Mezcal Reserva Don Armando : medallas de plata y bronce en la San Francisco World Spirits Competition en 2016 y 2017.

Adriano y Dolce Amore : medalla de plata en el Global Wine by Conocedor 2023.

Rancho Escondido: incluido en el ranking IWSR Top 100 World Best Selling Brands.

(Captura de pantalla)

Grupo Corona sostiene una relación directa con más de 110 productores de agave, lo que le permite fortalecer su cadena productiva y su impacto en la economía de la región de Tonaya, Jalisco. La empresa emplea a cientos de personas y ha sido reconocida por su compromiso con el desarrollo local y la generación de oportunidades para mujeres.

En los últimos años, Grupo Corona renovó su imagen de marca bajo el lema “Sabor con raíces, Innovación con corazón”.

El asesinato de Adrián Corona representó un duro golpe para Grupo Corona, una tequilera con más de siete décadas de historia y un papel clave en la economía regional de Jalisco.