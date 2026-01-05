Estos son los cambios que tendrá el SAT a partir del 2026

El SAT aplicará criterios uniformes en oficinas de todo el país para evaluar descuentos, depósitos y operaciones fiscales. Créditos: Cuartoscuro/PROFECO

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció una serie de modificaciones en sus procedimientos de auditoría y atención a contribuyentes para el año 2026. El objetivo principal, según el comunicado oficial, es establecer condiciones equitativas que aporten transparencia y certidumbre jurídica a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.

Nuevo Plan Maestro y criterios uniformes

El SAT publicará el Plan Maestro 2026, centrado en la atención al contribuyente y la fiscalización. Este documento definirá la ruta para la aplicación de auditorías y el trato hacia los usuarios del sistema tributario.

Por otra parte, se implementará un criterio uniforme para todas las oficinas del SAT en el país. De este modo, los procedimientos relacionados con descuentos, depósitos no identificados, materialidad, mercadotecnia, importaciones y regulaciones no arancelarias serán evaluados con los mismos estándares.

Auditorías más focalizadas y criterios de selección

El SAT pondrá especial atención en detectar operaciones con factureras, pérdidas fiscales recurrentes y deducciones simuladas. (Infobae/Jovani Pérez).

A partir de 2026, el SAT limitará a una sola auditoría por contribuyente en caso de detectar incumplimientos en el pago de impuestos. Además, se solicitará únicamente una muestra de las partidas sujetas a revisión, lo que busca reducir la carga administrativa tanto para los contribuyentes como para la autoridad.

El SAT pondrá especial atención en ciertos comportamientos y conductas que suelen generar irregularidades fiscales. Entre las principales situaciones destacan las operaciones con empresas factureras o nomineras, la presentación de pérdidas fiscales recurrentes y la simulación de deducciones o abusos en su uso. También estarán bajo observación quienes obtengan ingresos no declarados, abusen de estímulos fiscales o muestren inconsistencias entre sus compras, importaciones y ventas.

Otros factores que pueden detonar auditorías son la importación de productos a precios por debajo del mercado, el incumplimiento de regulaciones no arancelarias, la omisión en el pago de retenciones para empleados, la realización de operaciones con paraísos fiscales, la solicitud de devoluciones improcedentes y el pago de impuestos a una tasa efectiva menor que la de su sector.

Devoluciones fiscales y canales de denuncia

Las devoluciones fiscales serán más ágiles en 2026: para personas físicas en 5 días y para empresas en 30 días, según el SAT. (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO/ARCHIVO)

El comunicado del SAT precisa que los tiempos de devolución para personas físicas serán, en promedio, de 5 días. Para las empresas, la devolución se realizará en 30 días. El plazo máximo que establece la ley es de 40 días hábiles, por lo que esta medida busca agilizar los trámites y atender con mayor rapidez a los contribuyentes cumplidos.

Para quienes deseen denunciar irregularidades o presentar quejas, el SAT mantiene abiertos varios canales de comunicación. Los contribuyentes pueden recurrir al correo electrónico institucional, líneas telefónicas, portal web, redes sociales oficiales, la aplicación SAT Móvil y la red de síndicos autorizados.

Relevancia de la transparencia y la recaudación

El SAT sostiene que la aplicación de estas mejores prácticas permitirá optimizar los recursos del sistema tributario en 2026. Al reducir el número de auditorías y enfocarse en casos específicos de riesgo, la autoridad busca aumentar la recaudación sin afectar a los contribuyentes que cumplen correctamente.

A continuación, un resumen de los cambios más relevantes anunciados por el SAT para este año:

Publicación del Plan Maestro 2026 con enfoque en atención y fiscalización.

Implementación de auditorías selectivas y limitadas a una por contribuyente en caso de incumplimiento.

Uniformidad de criterios en todas las oficinas del SAT para temas clave como importaciones y descuentos.

Agilización de devoluciones fiscales para personas físicas y empresas.

Enfoque en conductas de riesgo fiscal, como operaciones con factureras, simulación de deducciones y abuso de estímulos.