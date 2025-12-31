SAT 2025: paso a paso para habilitar el Buzón Tributario y evitar una multa de hasta 11 mil pesos

El Buzón Tributario debe activarse a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Con el cierre del año y el inicio de la temporada decembrina, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado su llamado para que los contribuyentes habiliten y actualicen su Buzón Tributario antes de finalizar diciembre.

Esta herramienta digital, esencial para la comunicación oficial entre el SAT y los contribuyentes, permite recibir notificaciones, requerimientos y avisos fiscales de manera directa y segura. La omisión en la activación del buzón puede derivar en sanciones económicas que superan los 11 mil pesos, por lo que su uso resulta clave para evitar contratiempos y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

Utilidad del Buzón Tributario, medio de comunicación para el SAT

El Buzón Tributario funciona como el canal principal de comunicación entre el SAT y todas las personas físicas o morales registradas en el RFC, centralizando trámites y notificaciones oficiales en una sola plataforma digital.

Esto garantiza el envío ágil y seguro de actos administrativos, solicitudes de información y avisos relevantes, eliminando la dependencia de notificaciones físicas y facilitando el manejo de los asuntos fiscales.

La herramienta ofrece ventajas como el acceso a un portal personalizado, donde únicamente se visualizan los trámites correspondientes al régimen fiscal del usuario, la agilización de procesos que antes requerían presencia física, y la certeza jurídica al recibir notificaciones en tiempo real. Además, permite administrar documentos y comunicados relacionados con las obligaciones fiscales, y recibir mensajes desde cualquier lugar con acceso a internet.

El SAT habilita distintos canales para realizar trámites fiscales.

Aunque no todos los contribuyentes están obligados a habilitar el Buzón Tributario, se establece como requisito indispensable para quienes hayan emitido o recibido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en los últimos doce meses, realicen trámites fiscales o pertenezcan a determinados regímenes tributarios.

Paso a paso para habilitar el Buzón Tributario

Habilitar el Buzón Tributario del SAT es un procedimiento sencillo que se realiza completamente en línea. A continuación se presenta el proceso desglosado:

Ingresa al sitio oficial del SAT en sat.gob.mx. Selecciona el botón “Buzón Tributario” y elige la opción “Iniciar sesión”. Accede ingresando tu RFC y contraseña, o tu e.firma vigente. Ubica y entra en la sección “Configuración”, situada en la parte superior de la página. Registra tus medios de contacto: captura entre uno y cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular. Confirma los datos proporcionados mediante el enlace enviado por correo electrónico o el código recibido por SMS. Verifica que el buzón se encuentre habilitado correctamente tras completar los pasos anteriores.

Cada vez que se modifique el correo electrónico o el número de teléfono, es imprescindible actualizar la información, ya que el SAT utiliza estos medios para enviar notificaciones oficiales.

Consecuencias de no activar el Buzón Tributario

No habilitar el Buzón Tributario tiene consecuencias directas para los contribuyentes obligados, quienes enfrentan la posibilidad de recibir multas que oscilan entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos, según lo dispuesto en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación.

Además, proporcionar datos de contacto incorrectos puede interpretarse como una negativa a recibir notificaciones, lo que puede ocasionar complicaciones adicionales con la autoridad fiscal.