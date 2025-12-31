México

SAT 2025: paso a paso para habilitar el Buzón Tributario y evitar una multa de hasta 11 mil pesos

Este trámite es importante para que la dependencia pueda mantener comunicación con cada contribuyente en México

Guardar
El Buzón Tributario debe activarse
El Buzón Tributario debe activarse a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Con el cierre del año y el inicio de la temporada decembrina, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado su llamado para que los contribuyentes habiliten y actualicen su Buzón Tributario antes de finalizar diciembre.

Esta herramienta digital, esencial para la comunicación oficial entre el SAT y los contribuyentes, permite recibir notificaciones, requerimientos y avisos fiscales de manera directa y segura. La omisión en la activación del buzón puede derivar en sanciones económicas que superan los 11 mil pesos, por lo que su uso resulta clave para evitar contratiempos y cumplir oportunamente con las obligaciones fiscales.

Utilidad del Buzón Tributario, medio de comunicación para el SAT

El Buzón Tributario funciona como el canal principal de comunicación entre el SAT y todas las personas físicas o morales registradas en el RFC, centralizando trámites y notificaciones oficiales en una sola plataforma digital.

Esto garantiza el envío ágil y seguro de actos administrativos, solicitudes de información y avisos relevantes, eliminando la dependencia de notificaciones físicas y facilitando el manejo de los asuntos fiscales.

La herramienta ofrece ventajas como el acceso a un portal personalizado, donde únicamente se visualizan los trámites correspondientes al régimen fiscal del usuario, la agilización de procesos que antes requerían presencia física, y la certeza jurídica al recibir notificaciones en tiempo real. Además, permite administrar documentos y comunicados relacionados con las obligaciones fiscales, y recibir mensajes desde cualquier lugar con acceso a internet.

El SAT habilita distintos canales
El SAT habilita distintos canales para realizar trámites fiscales.

Aunque no todos los contribuyentes están obligados a habilitar el Buzón Tributario, se establece como requisito indispensable para quienes hayan emitido o recibido Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) en los últimos doce meses, realicen trámites fiscales o pertenezcan a determinados regímenes tributarios.

Paso a paso para habilitar el Buzón Tributario

Habilitar el Buzón Tributario del SAT es un procedimiento sencillo que se realiza completamente en línea. A continuación se presenta el proceso desglosado:

  1. Ingresa al sitio oficial del SAT en sat.gob.mx.
  2. Selecciona el botón “Buzón Tributario” y elige la opción “Iniciar sesión”.
  3. Accede ingresando tu RFC y contraseña, o tu e.firma vigente.
  4. Ubica y entra en la sección “Configuración”, situada en la parte superior de la página.
  5. Registra tus medios de contacto: captura entre uno y cinco correos electrónicos y un número de teléfono celular.
  6. Confirma los datos proporcionados mediante el enlace enviado por correo electrónico o el código recibido por SMS.
  7. Verifica que el buzón se encuentre habilitado correctamente tras completar los pasos anteriores.

Cada vez que se modifique el correo electrónico o el número de teléfono, es imprescindible actualizar la información, ya que el SAT utiliza estos medios para enviar notificaciones oficiales.

Consecuencias de no activar el Buzón Tributario

No habilitar el Buzón Tributario tiene consecuencias directas para los contribuyentes obligados, quienes enfrentan la posibilidad de recibir multas que oscilan entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos, según lo dispuesto en los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación.

Además, proporcionar datos de contacto incorrectos puede interpretarse como una negativa a recibir notificaciones, lo que puede ocasionar complicaciones adicionales con la autoridad fiscal.

Temas Relacionados

SATBuzón TributarioMultase.firmaContribuyentesSituación Fiscalmexico-noticiasPersonas FísicasPersonas Morales

Más Noticias

SSC desplegará más de 14 mil policías en la Ciudad de México para el operativo de Fin de Año

El operativo comenzará desde las 6 de la mañana del 31 de diciembre

SSC desplegará más de 14

Un muerto y un herido tras ataque a balazos en un restaurante de mariscos del centro de la CDMX

Las autoridades capitalinas se encuentran realizando las indagatorias tras los hechos

Un muerto y un herido

Los planteles de bachillerato que la SEP inaugurará en febrero de 2026

Una nueva infraestructura escolar avanza en ambos municipios para que el aprendizaje deje de ser un privilegio y alcance a quienes antes no podían acceder

Los planteles de bachillerato que

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

El delantero, que pertenece al Feyenoord y está cedido en Leicester City, podría firmar un contrato hasta 2029 y convertirse en el referente ofensivo que buscan los Rayos

Reportan que Julián Carranza se

Temblor hoy martes 30 de diciembre en México: reportan sismo de magnitud 4.0 en Sonora

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este martes

Temblor hoy martes 30 de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Plan Michoacán: estos son los

Plan Michoacán: estos son los resultados de seguridad que ha dejado la iniciativa desde su arranque hasta el 29 de diciembre

Decomiso millonario: autoridades aseguraron 172 kilos de cocaína con un valor de 37 mdp en Caborca, Sonora

Procesan al suegro y el cuñado de Iván Archivaldo, líder de “Los Chapitos”

Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

Fiscalía de Jalisco confirma que participaron más de 30 sicarios en intensa balacera de Zapopan

ENTRETENIMIENTO

Alejandra Ávalos revela el trastorno

Alejandra Ávalos revela el trastorno inconsciente por el que tiene que inyectarse bótox y colágeno

Susana Zabaleta recuerda lo triste que fue despedirse de su papá por teléfono antes de morir

Aislinn Derbez cierra el año con mensaje a su mamá, Gabriela Michel, a un mes de su muerte: “Compleja e imperfecta”

Hijo de Jorge Ortíz de Pinedo presume que AMLO era fanático de “Una Familia de Diez”

“La Perrita Perrona”: Momo Guzmán estaría preparando nueva ‘mascotidrag’ tras separarse de Turbulence

DEPORTES

Reportan que Julián Carranza se

Reportan que Julián Carranza se habría convertido en el nuevo delantero de Necaxa

Reportan que Chivas y Cruz Azul se encontrarían negociando el fichaje de Eduardo Águila

Las famosas tortas del luchador Súper Astro anuncian su cierre definitivo

Mariana Cadena se convierte en nuevo refuerzo de las Bravas de Juárez

Isa Haas llega al Nido, conoce todo sobre la nueva futbolista del América