México

Globos aterrizaron en calles de Guanajuato

Dos globos realizaron un descenso forzoso en calles de León durante la celebración del Festival Internacional

Usuarios de redes sociales captaron
Usuarios de redes sociales captaron el descenso de un globo azul y morado, mientras transeúntes ayudaron a estabilizar la canastilla y evitar accidentes.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el Festival Internacional del Globo 2025 celebrado en León, Guanajuato, un globo aerostático realizó un aterrizaje de emergencia en la calle Libramiento José María Morelos.

Imágenes difundidas por usuarios de redes sociales muestran un globo de colores azul y morado descendiendo mientras transeúntes de la zona ayudaron al piloto a evitar que la canastilla volcara o se elevara nuevamente.

De acuerdo con los reportes, no se registraron daños materiales ni humanos en el incidente. Hasta el cierre de esta nota, no se ha informado la causa del aterrizaje de emergencia, y se desconoce si existe alguna relación con fallas estructurales en el globo.

La edición 2025 del Festival Internacional del Globo documentó un segundo aterrizaje de emergencia el día anterior, esta vez en la avenida Paseo del Moral. Según videos publicados en la cuenta de León Tok en redes sociales, se observa el descenso forzoso del aerostato.

Las imágenes dan cuenta del impacto de la canastilla contra el asfalto, tras lo cual el globo avanzó varios metros sobre la vía. Integrantes de la tripulación y testigos presentes acudieron para sujetar las cuerdas y estabilizar la canastilla, evitando así posibles lesiones a los pasajeros. En este percance, tampoco hubo registro de lesionados ni afectaciones materiales.

En los dos incidentes, los globos quedaron detenidos sobre los carriles de circulación, mientras otras aeronaves continuaron volando durante la jornada del festival.

¿Hasta cuando termina el festival de globos aerostáticos?

Crédito: X(@LibiaDennise)
Crédito: X(@LibiaDennise)

Hasta el momento, las autoridades no han informado el origen de los aterrizajes de emergencia registrados en las calles de Guanajuato durante el Festival Internacional del Globo 2025. El evento continúa conforme a lo previsto y se extenderá hasta el lunes 17 de noviembre, fecha establecida para su clausura.

La Secretaría de Turismo del estado de Guanajuato permanece atenta al desarrollo de todas las actividades y ha recordado a los visitantes las presentaciones programadas para los últimos días, entre las que destaca el espectáculo del artista regional Carín León, programado para las 16:00 horas en el Parque Metropolitano de León Guanajuato. El acceso a este evento tiene un costo de 750 pesos y los detalles sobre la programación se encuentran disponibles en la página linktr.ee/FestivalDelGlobo.

La dependencia estatal informó que durante la inauguración del evento se registraron más de 22 mil personas en el Festival, cifra que según la organización de la celebración “duplicó sus asistencia en el primer día de actividades respecto al año anterior”.

