Aseguran a dos integrantes de Los Rusos con armas, cartuchos y equipo táctico tras persecución en Mexicali, Baja California

Autoridades detienen a dos personas con equipo táctico tras persecución en Mexicali. (DSPM)

Luego de que las autoridades mexicanas recibieran una llamada al 911 por parte de un ciudadano, la coordinación entre instituciones de seguridad en Mexicali, Baja California permitió la detención de dos hombres que de acuerdo con fuentes de seguridad cercanas a Infobae México, forman parte de Los Rusos, brazo armado afín a Los Mayitos, facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con el comunicado oficial, se encontraban en posesión de armas largas, cargadores para arma abastecidos, equipo táctico, entre otros artefactos que les fueron asegurados tras una persecución.

Las autoridades que dieron primera respuesta fueron los Policías Municipales de Mexicali, quienes acudieron a un llamado por supuestas personas armadas en las inmediaciones de un canal conjunto a la empresa SuKarne.

Al llegar al sitio observaron que dos hombres tripulaban a exceso de velocidad una camioneta Jeep Gladiator Mojave de color blanco y de modelo reciente sin placas de circulación.

Los hombres fueron detenidos luego de una persecución. (Especial)

Cómo ocurrió la detención en Mexicali, Baja California

De acuerdo con información proporcionada por fuentes de seguridad cercanas a Infobae México, los sujetos ignoraron los comandos de la autoridad, por lo que se dio inicio a una persecución.

Además, según el comunicado, este fue el motivo por el que se solicitó el apoyo de otras corporaciones, sumándose así al operativo elementos de la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC).

El personal de seguridad se desplegó por las zonas aledañas, logrando en conjunto, interceptar a los sospechosos en el estacionamiento del supermercado Mayoreos Casa Ley sobre la carretera a Tijuana, a la altura del kilómetro 6.5.

Luego de realizar una inspección al interior de la camioneta, los elementos de seguridad localizaron cuatro armas largas, tres chalecos balísticos, 18 cargadores para arma larga abastecidos, dos radios de comunicación, cuatro teléfonos celulares, tres cascos y siete bolsas con marihuana.

Además, en el comunicado difundido se especificó que también se encontró una cubeta con artefactos hechizos conocidos como “poncha llantas”.

Por estos hallazgos, los sujetos identificados como Eddy José “N”, de 33 años y originario de Ciudad Hidalgo, Chiapas y Lee “N” de 31 años y originario de China, fueron detenidos y trasladados inmediatamente a la Comandancia Central ubicada en la colonia Terrenos Rústicos, en donde se realizaron los trámites correspondientes para su puesta a disposición ante la Fiscalía General de la República (FGR), autoridad competente para poder determinar su situación jurídica.