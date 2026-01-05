México

Detienen a exalcalde de Atoyac tras perder el fuero constitucional, se le vincula a homicidio de abril de 2025

La captura de quien fue presidente municipal ocurrió minutos después de dejar el cargo como parte de una investigación penal

Carlos Alberto Ventura, ex alcalde
Carlos Alberto Ventura, ex alcalde de Atoyac, fue detenido minutos después de dejar el cargo tras perder el fuero constitucional. (Facebook/Carlos Alberto Ventura de la Paz)

El ex alcalde de Atoyac, Carlos Alberto Ventura, fue detenido durante la madrugada del 1 de enero tras concluir su gestión y perder el fuero constitucional.

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), las autoridades ejecutaron la orden de aprehensión apenas cinco minutos después de que abandonó su cargo, cuando salía del Palacio Municipal.

En un primer momento, circuló la versión de que la detención de Ventura estaba relacionada con presuntos nexos con el crimen organizado. Sin embargo, posteriormente fuentes de la FGE confirmaron que la acusación principal corresponde a su presunta participación en el homicidio de José Óscar Rebolledo, ocurrido en abril de 2025.

La Fiscalía General del Estado
La Fiscalía General del Estado de Veracruz ejecutó la orden de aprehensión contra Ventura por su presunta participación en un homicidio ocurrido en abril de 2025. (Facebook/Carlos Alberto Ventura de la Paz)

Qué detalla la investigación

Según la investigación ministerial, la víctima acudió la noche del 18 de abril a la comandancia de la Policía Municipal de Atoyac para solicitar información sobre una amiga que se encontraba detenida.

La institución señaló que en ese lugar se produjo una discusión entre Rebolledo y elementos de la policía municipal. Después del altercado, el joven fue privado de la libertad, subido a una camioneta y trasladado a un sitio desconocido.

El cuerpo de la víctima apareció al día siguiente en un camino de terracería rumbo a la localidad de Mata Larga, en el municipio de Yanga, con las manos atadas y lesiones por impactos de arma de fuego en la cabeza y el tórax.

Un testigo protegido señaló ante
Un testigo protegido señaló ante el Ministerio Público que Carlos Alberto Ventura habría ordenado directamente la privación de la libertad de José Óscar Rebolledo. (Facebook/Carlos Alberto Ventura de la Paz)

De acuerdo con el expediente penal 427/2025, un testigo protegido declaró ante el Ministerio Público que la orden para privar de la libertad a Rebolledo la habría dado directamente el entonces presidente municipal, Carlos Alberto Ventura, quien supuestamente utilizaba a los policías municipales para la comisión de delitos.

La fiscalía informó que la identidad de la víctima se mantiene bajo reserva oficial en el proceso judicial, precisando que la detención se realizó en estricto apego a los derechos humanos, el debido proceso y la presunción de inocencia.

Ventura será presentado ante el juez de control para determinar su situación jurídica en la audiencia inicial correspondiente, como parte del proceso penal abierto en su contra.

En su reporte oficial, la FGE subrayó que la investigación continúa y que se mantiene la reserva sobre información que pudiera comprometer la integridad del procedimiento legal.

El caso ha generado atención en medios nacionales y locales por el contexto en que se produjo la aprehensión y por la gravedad de los hechos que se imputan al ex alcalde de Atoyac.

