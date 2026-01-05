México

Cuáles son las estaciones del Metrobús sin servicio este día

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Guardar
Toma tus previsiones para que
Toma tus previsiones para que no llegues tarde a tu destino. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo superado por el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Hoy día cuenta con siete líneas: la línea 1, que va de Indios Verdes a El Caminero; la línea 2, que va de Tepalcates a Tacubaya; la línea 3, que cubre de Tenayuca a Pueblo Sta. Cruz Atoyac; la línea 4, que contempla tramos de San Lázaro a las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (CDMX).

Asimismo, la línea 5 va de Río de los Remedios a Preparatoria 1; la línea 6 cubre de Villa de Aragón a El Rosario; la línea 7, que cubre de Indios Verdes a Campo Marte.

Debido a la alta demanda de este servicio de transporte público, el Metrobús ha implementado una página para informar sobre el estado de servicio de las líneas, con actualizaciones cada hora sobre el tipo de servicio y las estaciones que tienen cierres temporales.

Estado del servicio de todas las líneas del Metrobús

Línea 1

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 2

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 3

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Miguel Laurent - Pueblo Sta. Cruz Atoyac

Línea 4

Estado de servicio: Eventos temporales

Estación afectada: Museo San Carlos - Bellas Artes

Línea 5

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 6

Estado de servicio: Regular

Estación afectada: Ninguna

Línea 7

Estado de servicio: Obstrucción de carril y Obstrucción de carril

Estación afectada: Hamburgo - Chapultepec y Hamburgo - Chapultepec

El estado de la Línea Emergente no es incluido por el Metrobús en este reporte

Cómo es el servicio del Metrobús

Salida de la estación Buenavista.
Salida de la estación Buenavista. (Mario Jasso/Cuartoscuro)

Cada una de las líneas tiene un número y un color distintivo, que en total suman 125 kilómetros y 283 estaciones, la mayoría dentro del territorio de la Ciudad de México y pocas en el Estado de México.

El costo actual para subir al Metrobús es de $6.00 pesos sin importar la distancia, mientras que el precio itinerario de San Lázaro a la terminal 1 o 2 del AICM de la línea 4 tiene un costo de $30.00 pesos.

Por otro lado, el servicio es gratuito para los adultos mayores de 70 años de edad, personas con discapacidad y niños menores de cinco años.

En cuanto a los transbordos, éstos son gratuitos siempre y cuando se realicen dentro de las primeras dos horas de haber ingresado al sistema y con recorrido en una sola dirección.

Los pagos se pueden hacer con una tarjeta especial llamada “Movilidad Integrada”, que puede ser adquirida en las mismas estaciones; y los pagos se pueden hacer con billetera electrónica, tarjeta bancaria, tarjeta sin contacto y CODI.

El horario de operación del Metrobús es de lunes a viernes de 4:30 a 24:00 horas; mientras que los sábados, domingos y días festivos es de 5:00 a 24:00 horas.

El Metrobús emplea cuatro tipo de autobuses: 1) los articulados, son los que tienen dos vagones y tienen una capacidad aproximada de 160 pasajeros; 2) los biarticulados, que tiene tres vagones para albergar a 240 pasajeros; 3) los empleados en la línea 4 tiene una capacidad de 60 pasajeros; y 4) y los de doble piso de la línea 7, que pueden transportar a 90 personas.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

MetrobúsServicio Metrobús hoyMetrobús CDMXMetrobús horariosMapa MetrobúsEstado Servicio Metrobúsmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán

Las autoridades anunciaron que se llevará a cabo en aproximadamente seis meses

Posponen nuevamente la audiencia de

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’

El fin de las “Las Amponas”, que compartía junto a Turbulence Drag Queen, generó reacciones inmediatas entre seguidores y colegas

Momo Guzmán recibe burlas y

Nombran a José Ramón Amieva como presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa

El abogado hidalguense asume la máxima responsabilidad tras una elección unánime entre los integrantes de la Sala Superior

Nombran a José Ramón Amieva

Mon Laferte y Jesse & Joy: estos son los artistas mexicanos confirmados en Viña del Mar 2026

La Quinta Vergara se prepara para noches latinas con voces que conectan ciudades, países y continentes

Mon Laferte y Jesse &

Identifican a presunta homicida de motociclista en Iztapalapa: automóvil es localizado en Edomex

El incidente, ocurrido la noche del 3 de enero, derivó en la muerte de un hombre de 52 años

Identifican a presunta homicida de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Posponen nuevamente la audiencia de

Posponen nuevamente la audiencia de Ovidio Guzmán en EEUU

Un comando armado asesinó al director de la Policía de Tránsito de Culiacán

Hallan cuatro cuerpos decapitados en rancho de Veracruz, identifican al hijo del exregidor de Sayula

Dentro de la casa de Ovidio Guzmán: sangre, balas y el rastro del operativo que lo capturó hace tres años

Así colaboraron Los Zetas y Nicolás Maduro para traficar drogas, según acusaciones de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Momo Guzmán recibe burlas y

Momo Guzmán recibe burlas y críticas por presentar a su nuevo personaje tras renunciar a ‘La Burrita Burrona’

Mon Laferte y Jesse & Joy: estos son los artistas mexicanos confirmados en Viña del Mar 2026

Carlos Rivera anunció gira nacional y prepara un show histórico en la Monumental Plaza de Toros México

Redes se burlan de Alessandra Rosaldo tras pedir foto a Michael B. Jordan quien posó incómodo

Odalys Ramírez y Patricio Borghetti se casan tras 15 años de relación

DEPORTES

Alan Mozo se despide de

Alan Mozo se despide de Chivas y confirma su llegada a Pachuca para el torneo Clausura 2026

Quién es Zhou Guanyu, piloto de reserva de Cadillac que será parte del equipo de Checo Pérez en la temporada 2026

Checo Pérez asegura que ser compañero de Max Verstappen es el “peor trabajo de la F1”

Aficionada de Rayadas se vuelve viral luego de que un balón tirara sus nachos durante el partido vs Puebla

Primer Mundial, hoteles infestados y entrevistas fugaces: los días que forjaron a Christian Martinoli en Francia 98