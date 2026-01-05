Cómo preparar quesadillas con tortillas de nopal y guacamole con frutas

Quesadillas elaboradas con tortillas de nopal, acompañadas de un guacamole innovador que incorpora frutas dulces, creando un equilibrio único de sabores frescos y saludables. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las quesadillas elaboradas con tortillas de nopal proponen una opción de platillo cotidiano lleno de textura y sabor. Su color y aroma abren la puerta a una experiencia donde lo vegetal toma el centro retomando la tradición.

El acompañamiento de guacamole con frutas introduce un contraste inesperado, la cremosidad del aguacate se mezcla con notas dulces que renuevan cada bocado, creando un equilibrio que despierta el paladar.

Esta preparación se construye desde la sencillez, ya que no busca complejidad técnica, sino coherencia entre frescura, ligereza y un balance nutritivo que se percibe desde el primer bocado.

Receta de quesadillas con tortillas de nopal y guacamole con frutas

Quesadillas elaboradas con tortillas de nopal, acompañadas de un guacamole innovador que incorpora frutas dulces, un platillo lleno de sabor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta receta es de Debby Braun y la puedes encontrar disponible en el catálogo digital de Larousse Cocina. Este antojito es fácil de preparar ya que solo tardarás aproximadamente 10 minutos en hacerla y el rendimiento final será de cuatro porciones.

Ingredientes

Guacamole

1 aguacate maduro

2 cucharadas de cebolla picada finamente

2 cucharadas de cilantro picado finamente

1 cucharadita de chile serrano picado finamente

el jugo de 1 limón

¼ de taza de cubos pequeños de mango Ataulfo

½ taza de granos de granada roja

hojas de cilantro, al gusto

sal y pimienta negra recién molida, al gusto

Quesadillas

8 tortillas de nopal

8 rebanadas de queso panela de 10 a 25 g c/u

¼ de taza de arúgula

Preparación

Guacamole

Extraiga la pulpa del aguacate y macháquela en un tazón con un tenedor. Incorpórele el resto de los in­gredientes, excepto la granada roja, y resérvelo

Quesadillas

Ponga sobre fuego medio un comal y caliente en él las tortillas de nopal por uno de sus lados. Deles la vuelta y distribúyales las rebanadas de queso. Dóblelas por la mitad sobre sí mismas y deje que se calienten durante 5 minutos, volteándolas una vez a la mitad del tiempo, o hasta que el queso esté un poco suave

Rellene las quesadillas con la arúgula y sírvalas con el guacamole decorado con los granos de granada roja y hojas de cilantro

¿Cuáles son las propiedades del nopal?

El nopal es un elemento muy importante dentro de la gastronomía mexicana - (Imagen ilustrativa Infobae)

El nopal es reconocido por su alto contenido de fibra, lo que contribuye a generar sensación de saciedad. Esta característica lo convierte en un ingrediente habitual dentro de preparaciones ligeras.

De acuerdo con información de El Poder del Consumidor, el nopal “destaca su contenido de fibra, tanto insoluble como soluble, principalmente los mucílagos (parte viscosa o “baba”), que además de ayudar a regular la concentración de glucosa en la sangre, protege al estómago cuando hay producción excesiva de ácidos gástricos”.

Esto hace que su aporte de vitaminas y minerales formen parte de una alimentación equilibrada. Su consumo regular se asocia a dietas basadas en productos de origen vegetal.

En forma de tortilla, el nopal conserva sus cualidades y ofrece una alternativa al maíz tradicional.

¿Cuáles son los beneficios del aguacate?

El aguacate es un ingrediente con mucha vitamina que ayuda a la salud del cuerpo humano - (Pexels)

El aguacate aporta grasas naturales que favorecen una alimentación balanceada. Su textura cremosa lo convierte en una base ideal para salsas y untables.

Según menciona la Secretaría de Salud, “el aguacate contiene alrededor de 15 nutrientes que van desde calorías, carbohidratos, proteínas, fibra alimenticia, Vitaminas A, C y E, Folatos, Potasio, Magnesio, Hierro, Calcio y Sodio, así como grasa monoinsaturada”.

Dentro de este platillo, el aguacate funciona para integrar frutas, hierbas y condimentos sin perder identidad ni frescura.