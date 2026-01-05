México

Cómo actualizar tus datos en Llave MX para mantener la Beca Rita Cetina 2026

Este es uno de los requisitos necesarios para obtener el apoyo económico

Este es uno de los
Este es uno de los requisitos necesarios para obtener el apoyo económico.

La Beca Rita Cetina 2026 mantiene su vigencia para estudiantes de secundaria y primaria que cumplen con el proceso de actualización de datos en Llave MX, el sistema digital utilizado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar. Actualizar de forma correcta los datos de contacto es obligatorio para conservar el apoyo económico, que representa un ingreso de mil 900 pesos cada bimestre por beneficiario.

El programa dirigido a familias mexicanas exige que cada alumno beneficiario revise y, de ser necesario, modifique su correo electrónico y número telefónico en el portal oficial. Esta medida responde a la necesidad de contar con canales de comunicación directos y efectivos para informar sobre procesos de selección, fechas de pago y alertas vinculadas al beneficio. La falta de actualización o errores en los datos personales pueden derivar en la suspensión del apoyo, lo que subraya la importancia de cumplir con este trámite.

La falta de actualización de
La falta de actualización de datos puede impedir la participación en el proceso debido a problemas de comunicación o dificultades para verificar la cuenta.

El portal habilitado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar se encuentra en la dirección www.actualizacionmedios.atdt.gob.mx, donde los usuarios deben aceptar los términos, ingresar su nombre, CURP, el nuevo dato de contacto y explicar el motivo del cambio. El proceso es gratuito y rápido, pero exige la presentación de una identificación oficial vigente y una fotografía del beneficiario sosteniéndola.

Si el estudiante es menor de edad, se solicita una responsiva firmada por la madre, padre o tutor legal, lo que refuerza los controles de seguridad y previene la suplantación de identidad. La plataforma Llave MX se ha consolidado como una herramienta esencial para la gestión de este tipo de apoyos en México, facilitando la administración de recursos y el seguimiento puntual de los beneficiarios.

El monto de la Beca Rita Cetina puede aumentar si hay más de un estudiante en el hogar, es decir, se adicionan 700 pesos por cada estudiante extra, por lo que el monto puede alcanzar 2 mil 600 pesos para dos beneficiarios y 3 mil 300 pesos para tres.

Cómo crear tu Llave MX
Cómo crear tu Llave MX para registrarte a la beca.

Actualización de datos paso a paso

  1. Visita el portal oficial de actualización
  2. Reúne los documentos necesarios
  3. Inicia el trámite
  4. Adjunta tus documentos, llena el formulario y explica la razón del cambio con claridad

Registro para la Beca Rita Cetina 2026

  1. Ingresar al sitio web oficial: www.becaritacetina.gob.mx.
  2. Registrar al tutor o tutora utilizando la Llave MX, la identidad digital del Gobierno de México.
  3. Crear o actualizar la cuenta Llave MX, si aún no se cuenta con ella.
  4. Registrar tanto al tutor como a cada estudiante que solicita el apoyo.
  5. Adjuntar los siguientes documentos en formato PDF: CURP certificada de cada estudiante, identificación oficial vigente del tutor, comprobante de domicilio, acta de nacimiento de cada estudiante.
  6. Proporcionar la CURP del estudiante en el sistema.
  7. Ingresar los datos de contacto del tutor, incluyendo correo electrónico personal y número telefónico.

Próximos pagos de la Beca Rita Cetina 2026

Los depósitos para este año serán durante los siguientes meses:

  • febrero
  • abril
  • junio
  • octubre
  • diciembre

