Así es como un tablero de sueños puede ayudarte a lograr tus metas, según la psicología

El vision board o tablero de sueños es una herramienta visual que ayuda a definir y visualizar metas personales en distintas áreas de la vida.Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Un vision board o tablero de sueños es una herramienta visual que se utiliza para representar metas, deseos y aspiraciones personales.

Consiste en un collage de imágenes, frases y palabras que reflejan los objetivos que una persona quiere alcanzar en diferentes áreas de su vida, como salud, trabajo, relaciones o desarrollo personal.

El tablero se coloca en un lugar visible para servir de inspiración y recordatorio cotidiano, ayudando a mantener el enfoque y la motivación hacia el cumplimiento de esos propósitos.

El refuerzo emocional brindado por el vision board incrementa el entusiasmo y la perseverancia ante posibles obstáculos. Crédito: Infobae / Gemini / Imagen Ilustrativa

Cómo un tablero de sueños puede ayudarte a lograr tus metas, según la psicología

De acuerdo con diversos especialistas, desde una perspectiva psicologíca, el uso de un tablero de sueños puede asociarse con varios mecanismos que favorecen el logro de metas:

Visualización : Observar imágenes y frases relacionadas con los objetivos fomenta la visualización positiva, una técnica que contribuye a fortalecer la confianza en la propia capacidad para alcanzarlos.

Claridad de objetivos : Al seleccionar y plasmar metas específicas en el tablero, la persona define con mayor precisión lo que desea lograr, lo que facilita la planificación y la toma de decisiones.

Recordatorio constante : Tener el tablero en un lugar visible actúa como un estímulo diario, ayudando a mantener la motivación y el compromiso con las metas propuestas.

Refuerzo emocional : Asociar imágenes y palabras con emociones positivas puede aumentar el entusiasmo y la perseverancia, factores clave para superar obstáculos en el proceso de cambio.

Efecto de autoconfianza: El acto de proyectar y visualizar logros futuros puede fortalecer la creencia en la propia capacidad para alcanzarlos, lo que influye en la toma de acciones concretas.

Especialistas en psicología resaltan que el vision board facilita la claridad mental y el compromiso con las metas personales. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

Cómo hacer un tablero de sueños para lograr tus metas de año nuevo

Para crear un tablero de sueños, se pueden seguir estos pasos:

Definir metas y áreas de interés Pensar en los objetivos que se desean alcanzar en distintos aspectos de la vida, como salud, trabajo, relaciones, estudios o bienestar personal. Reunir materiales Se necesita una cartulina, corcho, pizarra o cualquier superficie para pegar imágenes y frases. También se pueden usar tijeras, pegamento, marcadores, revistas, periódicos o impresiones. Seleccionar imágenes y palabras clave Buscar fotografías, recortes o ilustraciones que representen los sueños y aspiraciones. Incluir frases motivadoras o palabras que reflejen los valores y deseos personales. Organizar y pegar los elementos Distribuir las imágenes y palabras en la superficie elegida, agrupándolas según las áreas de interés o colocándolas de forma creativa. Personalizar el tablero Añadir detalles, colores o símbolos que tengan un significado especial para quien lo realiza. El objetivo es que el tablero resulte inspirador y motivador. Colocar el tablero en un lugar visible Ubicarlo en un sitio donde pueda verse con frecuencia, como una pared del dormitorio o el espacio de trabajo. Actualizar el tablero según sea necesario Revisar y modificar el tablero a medida que cambian los objetivos o se alcanzan nuevas metas.

Crear un vision board implica revisar el año anterior, identificar áreas prioritarias y enfocar los esfuerzos para el nuevo ciclo. - Crédito: Infobae / Gemini / Imagen ilustrativa

La evidencia sugiere que, aunque un tablero de sueños no reemplaza la acción, puede ser un complemento útil para quienes buscan mantener el enfoque y la motivación en el camino hacia sus objetivos.