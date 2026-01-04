México

Violeta Isfel recuerda cruel comentario de un productor que la rechazó en plena crisis hormonal: “Estás muy llenita”

La polémica actriz contó cómo los castings en traje de baño y los prejuicios sobre su físico afectaron su autoestima y su pasión por actuar

El testimonio de Violeta Isfel sobre el rechazo laboral por su físico pone el foco en las repercusiones emocionales que estas prácticas aún provocan en la industria del entretenimiento.

Durante una entrevista en el podcast Línea Morada, la actriz explicó que esa experiencia ocurrió en una etapa en la que enfrentaba problemas hormonales y buscaba un segundo embarazo, por lo que la crítica tuvo un impacto especialmente profundo.

En el cierre del encuentro, Isfel expuso los momentos de mayor vulnerabilidad que vivía en ese periodo:

“Yo no la estaba pasando bien, traía todo un desorden hormonal, estaba intentando tener un segundo hijo, pero no se estaba dando, estaba pasándola muy mal”, relató en conversación con Mayte Carranco y Gabriela Carrillo, conductoras del programa.

La actriz subrayó que hubiese preferido un rechazo sin explicaciones sobre su físico. Consideró innecesaria la motivación explícita, aunque señaló que procuró no tomarlo de modo personal.

Una explicación innecesaria sobre su físico

Durante la charla, la actriz de ‘Atrévete a Soñar’ afirmó que se sentía incómoda con los castings en traje de baño. Reconoció que con el tiempo superó esta tensión, pero en ese momento el proceso exigía exponerse de una forma que la afectaba:

“La verdad todos esos castings que tienen que ser en traje de baño me son muy incómodos. Ahora ya no, pero antes sí tuve una época en la que me era incómodo”, expresó Isfel en Línea Morada.

Sin dar detalles sobre el productor ni la producción, Isfel relató que el rechazo fue transmitido mediante una llamada directa. Recordó con precisión la frase: “¿Sabes qué, Viole? No te voy a poder dar el papel porque sí estás muy llenita”.

Ante ese comentario, Isfel se quedó en silencio y aceptó la negativa externamente, aunque el daño emocional fue considerable.

Golpe a la autoestima

Isfel enfatizó que su objetivo no era generar polémica, sino exponer una dinámica reiterada en el medio artístico. Mencionó que este tipo de juicios marcan no solo la carrera, sino también la autoestima, en especial cuando coinciden con crisis personales o físicas.

La actriz describió que, en ese periodo, el rechazo no fue solo profesional. Admitió que la crítica sobre su aspecto físico llegó cuando estaba “por darme depresión”, y el comentario del productor agravó su situación emocional.

Expresó que muchas intérpretes viven episodios similares en silencio, y que este tipo de experiencias demuestran las presiones aún vigentes en el ambiente televisivo y cinematográfico mexicano.

Violeta Isfel, nacida el 11 de junio de 1985 en Ciudad de México, es una actriz y cantante mexicana reconocida por su trabajo en televisión, teatro y cine. Inició su carrera artística desde niña, participando en telenovelas infantiles.

Alcanzó popularidad por su papel de Antonella en la telenovela “Atrévete a soñar”, producción que la consolidó entre el público juvenil.

Además de su trayectoria en televisión, ha participado en obras de teatro y programas de entretenimiento. Isfel también ha incursionado en la música y es conocida por su carisma y versatilidad en distintos géneros de la actuación.

Temas Relacionados

Violeta IsfelDiscriminaciónCastingsmexico-entretenimiento

