Proponen coordinación a nivel Federal, Estatal y Municipal, para reducir tiempo en celulares de menores de edad

Buscan limitar el uso de teléfonos en infancias y adolescentes. (crédito Freepik)

En el contexto actual, donde niñas, niños y adolescentes pasan cada vez más tiempo frente a pantallas electrónicas, el llamado de las autoridades mexicanas apunta a reducir los posibles daños que este hábito puede provocar en su bienestar integral.

Una propuesta legislativa busca impulsar la colaboración entre los tres niveles de gobierno para diseñar y aplicar estrategias que limiten el uso recreativo de dispositivos digitales por parte de los menores y fomenten alternativas más saludables.

Coordinación gubernamental para proteger la salud de la infancia

El diputado Gerardo Villarreal Solís, representante del PVEM, presentó una iniciativa que plantea la coordinación entre instancias federales, estatales y municipales con el objetivo de promover un uso responsable de teléfonos móviles, tabletas y consolas de videojuegos entre menores de edad.

De acuerdo con la propuesta, es fundamental que las autoridades trabajen en conjunto para reducir la exposición a estos aparatos y fortalecer tanto la actividad física como la convivencia al aire libre, en aras de proteger la salud visual, mental y física de este sector de la población.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia y plantea añadir una nueva fracción al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Diputado del PVEM busca legislar en el uso de celulares para menores de edad. (Eduardo Parra - Europa Press)

Riesgos asociados al uso excesivo de dispositivos

El documento resalta que el uso prolongado de dispositivos electrónicos con pantalla puede tener efectos adversos sobre la salud visual, física y emocional de niños y adolescentes. El diputado Villarreal Solís advierte sobre el síndrome visual digital, una condición caracterizada por fatiga ocular, visión borrosa, sequedad y alteraciones en el parpadeo, producto de la exposición continua a la luz azul y el enfoque sostenido en distancias cortas. Estas condiciones pueden derivar en estrés visual acomodativo, menor calidad del sueño y disminución del rendimiento escolar. Además, se señala una relación directa entre el uso excesivo de pantallas y el incremento de la miopía en la población infantil y adolescente.

Importancia del contacto humano y la actividad física

El legislador cita información del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), que enfatiza la necesidad de privilegiar el contacto humano sobre el tiempo frente a pantallas.

Según Unicef, las interacciones presenciales y las actividades físicas contribuyen al desarrollo de capacidades cognitivas, sociales y emocionales, mientras que el uso excesivo de dispositivos digitales puede provocar desde una reducción en el nivel de atención hasta una menor empatía.

En este sentido, la iniciativa busca que el Estado mexicano impulse programas educativos, campañas informativas y actividades de sensibilización orientadas a que los menores aprendan a utilizar la tecnología de manera saludable y a recuperar espacios de juego y convivencia.

Puntos más destacados de la propuesta

Se plantea una coordinación entre los tres niveles de gobierno para limitar el tiempo de exposición a dispositivos electrónicos con pantalla entre menores de edad.

La propuesta busca añadir la fracción XIX al artículo 50 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para incorporar estas acciones de protección.

Diversos estudios documentan riesgos visuales y emocionales asociados al uso recreativo excesivo de pantallas , incluyendo el síndrome visual digital y el aumento de la miopía.

Unicef respalda la importancia del contacto humano y la actividad al aire libre para el desarrollo infantil, subrayando los riesgos de la sobreexposición a la tecnología.

El objetivo central es que niñas, niños y adolescentes aprendan a convivir de manera saludable con la tecnología, sin descuidar el juego, la convivencia y el ejercicio físico.