Buscan prohibir doble remolque en carreteras tipo “B” o inferiores para evitar accidentes mortales

Piden regular camiones de doble remolque en carreteras de México. (Foto: Twitter)

La circulación de camiones de doble remolque en carreteras mexicanas ha despertado una creciente preocupación en el ámbito legislativo, debido al elevado número de accidentes mortales asociados a este tipo de transporte.

En respuesta a esta problemática, el diputado José Luis Montalvo Luna, representante del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa que busca endurecer la regulación y fortalecer la seguridad vial en el país, proponiendo medidas concretas para limitar el tránsito de estos vehículos y mejorar la recopilación de datos sobre siniestros.

Propuesta legislativa para restringir circulación de doble remolque

La iniciativa impulsada por José Luis Montalvo Luna propone modificar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. El planteamiento principal consiste en prohibir el tránsito de tractocamiones doblemente articulados en carreteras tipo “B” o inferiores, permitiendo su circulación solo en vías de tipo “ET”, bajo estrictas condiciones técnicas y de seguridad comprobadas mediante auditorías especializadas.

Además, la Secretaría de Infraestructura, Caminos y Transportes (SICT) no podría emitir permisos especiales que contravengan las disposiciones de la NOM-012-SCT-2-2017 ni autorizar vehículos que excedan los límites de peso y dimensiones permitidos. Se establece también que la vida útil máxima de estos camiones será de doce años a partir de su año modelo.

Incendio de dos tractocamiones Crédito: (x/ @C5Edomex)

Creación de un Registro Nacional de Accidentes

Otro eje de la propuesta radica en la creación de un Registro Nacional de Accidentes con Vehículos de Carga, el cual estaría integrado al Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial.

Este registro contendría datos desagregados por tipo de unidad, ruta, empresa y daños ocasionados, facilitando así el diseño de políticas públicas más eficientes. De acuerdo con el legislador, la falta de un sistema integral de información ha limitado la capacidad del Estado para responder de manera efectiva a los riesgos que representan estos vehículos en las carreteras.

Estadísticas y contexto del problema en México

El contexto que motiva la iniciativa es alarmante. Según datos del Instituto Mexicano del Transporte, los camiones de doble remolque participan en un porcentaje desproporcionado de siniestros viales.

La Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos ha señalado que México es el único país que permite la libre circulación de estos vehículos, incluso cuando exceden los estándares internacionales de peso y dimensiones.

El Anuario Estadístico de Accidentes en Carreteras Federales 2023 documenta 3 mil 233 accidentes con camiones de carga involucrados, resultando en 150 víctimas, de las cuales 58 fallecieron en el lugar. De manera más amplia, cada año se registran aproximadamente mil 600 accidentes de tránsito y cerca de 24 mil muertes, una fracción importante de ellas vinculadas a tractocamiones doblemente articulados, como enfatizó Montalvo Luna.

Puntos destacados de la iniciativa para tractocamiones

Restricción total al tránsito de doble remolque en carreteras tipo “B” o inferiores.

Circulación permitida únicamente en carreteras tipo “ ET ” bajo auditorías de seguridad vial.

Prohibición a la SICT de otorgar permisos que excedan la normativa vigente.

Límite de vida útil de los camiones doblemente articulados a 12 años .

Creación de un Registro Nacional de Accidentes con vehículos de carga, con datos desagregados.

Urgencia de armonizar la legislación para priorizar la seguridad vial sobre los intereses económicos del sector transportista, dada la magnitud de los siniestros y víctimas registradas cada año.