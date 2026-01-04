“Me faltas siempre”: Andrea Legarreta conmueve con carta de cumpleaños para su madre a dos años de su muerte

(Instagram @andrealegarreta/Hoy)

Andrea Legarreta tocó las fibras más sensibles de sus seguidores al recordar a su madre, Isabel Martínez, en el que habría sido su cumpleaños. En un conmovedor homenaje publicado en sus redes sociales, la conductora compartió un mensaje lleno de amor, nostalgia y gratitud, a dos años del fallecimiento de la mujer que definió su vida.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo”

Andrea Legarreta compartió muchas fotografías junto a su mamá, Isabel Martínez (Instagram/@andrealegarreta)

La presentadora inició su tributo con una felicitación dirigida “hasta el cielo”, donde describió a su madre como su “amor eterno”. En sus palabras, celebró cada instante de la vida de doña Chabelita, agradeciendo el cariño, la dulzura y las enseñanzas recibidas.

“Feliz cumpleaños hasta el cielo mi amor eterno!! Celebro cada segundo de tu andar por la vida amorcito!! Agradezco tu amor y caricias…Tu dulzura y tus carcajadas… Tu protección y enseñanzas… Gracias infinitas por tenerte como mi mami… Mi mejor amiga y confidente…”, escribió Legarreta.

Sentimientos encontrados

Andrea Legarreta conmueve con carta a su madre. (Instagram)

A lo largo del mensaje, Andrea Legarreta reconoció que la ausencia física de su madre sigue pesando en su vida cotidiana. La conductora no ocultó el anhelo de reencontrarse, aunque fuera sólo por un instante, con el brillo de sus ojos y el calor de un abrazo.

“Te extraño con cada milímetro de mi ser… Me faltas siempre y te siento siempre… Anhelo ver el brillo de tus hermosos ojitos… Y olerte mientras nos abrazamos…”, compartió.

Sin embargo, también expresó la convicción de que su madre se encuentra feliz desde otro plano, acompañando espiritualmente a la familia y observando cómo todos continúan viviendo intensamente.

“Pero segura estoy que estás feliz por nosotros los de acá, viéndonos viviendo un día a la vez de la mejor manera y aunque extrañándote infinitamente, viviendo intensamente y felices amorcito…”.

Legarreta resaltó que la presencia de doña Chabelita se mantiene viva en cada momento familiar. Aseguró que, como familia, celebran la vida por ellos mismos y en honor a la memoria de su madre.

“Estás en cada uno de nuestros instantes y saboreamos la vida por nosotros y por ti… Hoy hay fiesta en el cielo!! Feliz cumpleaños mamita preciosa!!! Te amo infinito amor eterno!! Mi Chabelita preciosa!!”.

Una invitación cargada de esperanza

Andrea Legarreta dedicó su participación en Hoy a su recientemente fallecida madre (Foto: Instagram)

El mensaje finalizó con una invitación esperanzadora, en la que Legarreta pidió un reencuentro en sueños, dejando claro que siempre estará esperando a su madre con el corazón abierto. “Nos vemos en mis sueños??? Te espero siempre!!”.

La publicación de Andrea Legarreta no sólo conmovió a sus seguidores, sino que también se convirtió en un recordatorio del poder del amor familiar y de cómo la memoria de los seres queridos sigue iluminando la vida de quienes se quedan.