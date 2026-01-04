IMSS logra difícil cirugía fetal para tratar hidrocefalia en México

Por primera vez después de 30 años médico realizaron una cirugía fetal para el tratamiento de hidrocefalia. - (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Por primera vez en más de treinta años, médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social lograron realizar con éxito una cirugía fetal para el tratamiento de hidrocefalia, marcando un punto muy importante en la medicina de alta especialidad en México.

El procedimiento se llevó a cabo en el Centro Médico Nacional La Raza, con la colaboración de los Hospitales General y de Gineco-Obstetricia No. 3.

La intervención permitió atender la enfermedad desde la etapa prenatal, evitando daños irreversibles en el desarrollo cerebral del feto. Este logro fue posible gracias a la implementación de un sistema quirúrgico innovador que reduce riesgos previamente asociados a este tipo de cirugías, como la muerte fetal o fallas en los sistemas de derivación.

El caso representa no solo un éxito clínico, sino también la recuperación de una técnica compleja que no se practicaba desde 1991. Los resultados positivos del primer procedimiento reciente abrieron la puerta para retomar esta alternativa dentro del sistema de salud pública.

Una técnica compleja retomada con nuevos recursos

Una cirugía que permite muchas posibilidades en la medicina - (Instituto Mexicano del Seguro Social)

La cirugía consistió en un abordaje fetal similar al utilizado en padecimientos como mielomeningocele o encefalocele. El equipo médico realizó la apertura del útero y, con apoyo de ultrasonido, colocó al feto en una posición precisa para permitir la intervención neuroquirúrgica.

Durante el procedimiento se efectuó una pequeña incisión en la piel fetal para insertar un catéter intraventricular, cuyo objetivo fue disminuir la presión cerebral provocada por la acumulación de líquido cefalorraquídeo. Esta condición, de no tratarse oportunamente, compromete el desarrollo normal del cerebro.

Los estudios posteriores confirmaron una reducción significativa del tamaño de los ventrículos cerebrales, lo que permitió recuperar masa cerebral y favorecer un desarrollo neurológico más adecuado antes del nacimiento.

Diagnóstico temprano y evolución favorable

Equipo médico renovado facilita la detección del caso - Instituto Mexicano del Seguro Social

Especialistas del IMSS señalaron que la hidrocefalia es un padecimiento relativamente frecuente, con una incidencia aproximada de un caso por cada mil nacidos vivos a nivel mundial. Sin embargo, una proporción considerable de los casos detectados durante el embarazo no llega a término, y solo una minoría alcanza un desarrollo cognitivo normal.

Gracias a herramientas diagnósticas como el ultrasonido y la resonancia magnética, hoy es posible diferenciar con mayor precisión entre ventriculomegalia, que no requiere intervención, e hidrocefalia fetal, que sí demanda tratamiento oportuno. La resonancia magnética, al no utilizar radiación ionizante, es segura durante el embarazo y permite planear la cirugía con alta exactitud.

Actualmente, el menor se encuentra estable, acorde a su edad, y ya fue dado de alta del Centro Médico Nacional La Raza, cerrando un proceso médico que representa esperanza y avance para futuros casos similares.