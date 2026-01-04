El segundo frente frío de enero causará lluvias y fuertes vientos

Será activada doble alerta en la Ciudad de México por bajas temperaturas para el amanecer de este próximo jueves 18 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

El frente núm. 26 dejará de afectar el país al transformarse en frente cálido y desplazarse al norte, mientras un nuevo sistema frontal provocará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h en el noroeste de México.

El ingreso del frente frío núm. 27 al noroeste del país, junto con la interacción de corrientes en chorro polar y subtropical y una vaguada en niveles altos, generará condiciones para chubascos en Baja California y reforzará el descenso térmico, además de vientos fuertes en la región.

Por su parte, el aporte de humedad proveniente del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos en diversas zonas del occidente, sur y sureste de México.

La masa de aire ártico asociada al Frente Frío número 25 traerá condiciones meteorológicas adversas. ( X: @conagua_clima)

Mientras tanto, la presencia de una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá un cielo despejado y baja probabilidad de precipitaciones sobre la mayor parte de la República, aunque persistirá un ambiente frío a muy frío, con probabilidad de heladas al amanecer y bancos de niebla matutinos en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Pronóstico de lluvias en México por el frente frío

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Michoacán, Chiapas y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h, disminuyendo durante la tarde : istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco.

Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h : Tamaulipas y Veracruz.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes : zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes : zonas serranas de Baja California, Sonora, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Efectos del frente frío 27 en México

El frente frío núm. 27 avanzará lentamente sobre el noroeste de la República Mexicana, provocando rachas de viento de hasta muy fuertes, un marcado descenso de temperatura y la posibilidad de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua entre el martes 6 y el jueves 8 de enero de 2026.

La alerta roja fue activada en la Ciudad de México por bajas temperaturas. Crédito: Cuartoscuro.

Por sus efectos en la atmósfera, se espera que gran parte del país experimente condiciones de tiempo estable, con cielo despejado y escasa probabilidad de lluvias, aunque persistirá un ambiente frío a muy frío durante las madrugadas, acompañado de heladas y bancos de niebla al amanecer en la Mesa del Norte y la Mesa Central.

El pronóstico también indica que la entrada de humedad del océano Pacífico generará chubascos y lluvias en algunas regiones del occidente, sur y sureste de México.