Cómo recibir orientación psicológica por teléfono a través del IMSS

El servicio surgió desde 2020 y es gratuito, disponible para toda la población

Con el objetivo de acercar la atención en salud mental a la población y promover el acceso oportuno a orientación profesional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) brinda atención psicológica gratuita por vía telefónica mediante el Servicio de Orientación Telefónica en Salud Mental (SOT-SM), disponible tanto para derechohabientes como para personas no derechohabientes.

Este servicio es otorgado por personal de Psicología con formación clínica y se encuentra disponible de lunes a domingo, en un horario de 8:00 a 20:00 horas, a través del número telefónico 800 2222 668, opción 4.

Fuera de este horario, se habilita un buzón de voz en el que las personas pueden dejar un mensaje de hasta 30 segundos, el cual es atendido posteriormente en un periodo de 24 a 48 horas por el equipo especializado.

Como parte de la estrategia para ampliar la difusión de este servicio, el IMSS impulsa la campaña “IMSS Te Escucha” en redes sociales y canales institucionales, con el propósito de que más personas conozcan cuándo y cómo utilizar esta herramienta, así como compartirla con familiares o personas que puedan requerir orientación profesional en salud mental.

De acuerdo con datos del IMSS, del 1 de enero al 30 de noviembre DE 2025 se brindaron 3 mil 937 orientaciones psicológicas a derechohabientes y 504 atenciones a personas no derechohabientes, quienes recibieron orientación, contención emocional, detección oportuna y, en su caso, derivación a servicios médicos por problemas de salud mental o consumo de sustancias.

Al respecto, la doctora Miriam Parra Román, jefa de Área Médica en la Coordinación de Salud Mental y Adicciones, explicó que los principales motivos de atención registrados en las llamadas incluyen trastornos depresivos y de ansiedad, episodios de angustia y otras problemáticas que afectan el bienestar emocional. Señaló que el personal especializado evalúa cada caso para identificar si se trata de una situación urgente o de un problema que requiere seguimiento médico.

Durante la atención telefónica, las y los especialistas realizan una identificación del escenario clínico y brindan la intervención correspondiente, que puede incluir psicoeducación, contención emocional, intervención en crisis o primeros auxilios psicológicos.

Cuando se detecta la necesidad de atención presencial, las personas usuarias son orientadas para acudir a la unidad médica más cercana, ya sea a servicios de urgencias hospitalarias o a su Unidad de Medicina Familiar, según el caso.

Este servicio inició en 2020 como respuesta a las afectaciones a la salud mental derivadas de la pandemia de COVID-19 y ha evolucionado a lo largo de los años. En 2025 se consolidó como parte del Centro de Contacto del IMSS, tras ajustes técnicos y clínicos que fortalecieron su capacidad de atención. Para 2026, se prevé la integración de un módulo especializado en adicciones, con el fin de reforzar las acciones de prevención, detección y orientación.

Finalmente, la doctora Parra Román subrayó que la salud mental es tan importante como la salud física y que buscar apoyo profesional es un acto de responsabilidad y valentía. “El IMSS te escucha, te orienta, te acompaña y está contigo”, enfatizó.

