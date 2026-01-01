México

Buscan garantizar hasta tres días de trabajo desde casa a madres trabajadoras en México, en esto consiste la propuesta

La propuesta de busca eliminar la discriminación hacia las mujeres que se encuentran en un estado maternal

Diputada del PAN busca garantizar
Diputada del PAN busca garantizar hasta tres días de trabajo en casa para madres trabajadoras en México.

El nuevo debate en el Congreso mexicano ha puesto en el centro la propuesta de garantizar tres días de teletrabajo a las madres trabajadoras, una iniciativa que busca responder a las demandas de conciliación entre la vida profesional y familiar en México.

La diputada Verónica Pérez Herrera, del PAN, presentó una iniciativa que busca modificar la legislación laboral vigente para responder a la realidad de millones de mujeres que, además de cumplir con responsabilidades en el hogar, mantienen la economía familiar.

Propuesta de reforma para madres trabajadoras

La iniciativa presentada por Verónica Pérez Herrera plantea modificar la Ley Federal del Trabajo para que las madres trabajadoras puedan acceder a la modalidad de teletrabajo entre uno y tres días, siempre que exista una causa justificada relacionada con la atención de hijas o hijos, ya sea por motivos escolares o de salud.

De acuerdo con la propuesta, la trabajadora deberá acordar con el patrón las funciones y responsabilidades a desempeñar durante esos días de trabajo remoto, con el objetivo de mantener la productividad y claridad en las tareas asignadas.

Contexto social y equidad laboral

Con base en datos del Inegi, en México alrededor del 11% de las mujeres que son madres, equivalente a 4.18 millones, están solas a cargo de sus hijos y desempeñan actividades económicas para sostener a su familia.

Esta realidad social evidencia las dificultades que enfrentan muchas mujeres para equilibrar las demandas laborales y familiares, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata a sus hijas o hijos.

Verónica Pérez Herrera, diputada del
Verónica Pérez Herrera, diputada del PAN, señala que las condiciones labores tradicionales inhiben la conciliación entre trabajadores y empresas.

Las estructuras laborales tradicionales, al ser poco flexibles, complican la conciliación efectiva y generan tensiones que impactan tanto en el rendimiento profesional como en la calidad de vida familiar.

Brechas de género y necesidad de cambios legislativos

La diputada Pérez Herrera ha argumentado que la falta de opciones flexibles para las madres solteras perpetúa la brecha de género, ya que las mujeres continúan enfrentando obstáculos adicionales al buscar un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar.

La iniciativa subraya la importancia de adecuar la legislación laboral a las condiciones actuales, proporcionando alternativas que permitan a las madres autónomas cumplir con sus deberes parentales sin renunciar a su desarrollo profesional.

La diputada destaca que al ofrecer esta flexibilidad se pretende contribuir a la construcción de un entorno laboral más equitativo y facilitar el acceso de las mujeres a oportunidades profesionales sin discriminación por su rol familiar.

Cinco puntos clave de la propuesta

  1. Modificación de la Ley Federal del Trabajo para permitir entre uno y tres días de teletrabajo a madres trabajadoras por motivos justificados relacionados con la atención de sus hijos.
  2. Acuerdo previo entre trabajadora y patrón sobre funciones y responsabilidades en la modalidad remota.
  3. La rigidez laboral actual impide la conciliación efectiva entre trabajo y responsabilidades familiares, afectando el desempeño y la calidad de vida.
  4. El objetivo central es reducir el estrés, mejorar la productividad, retener talento femenino y promover la igualdad de oportunidades laborales para madres solteras.

