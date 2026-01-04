Bellakath explota en vuelo rumbo a París; la cantante denuncia malos tratos: “Perra aeromoza, discriminatoria”

Bellakath, fenómeno del reggaetón, protagonizará concierto en Ciudad de México el 20 de abril

Bellakath, una de las figuras más polémicas del reggaetón mexicano, vivió una experiencia turbulenta durante su viaje de Finlandia a Francia y no dudó en relatar cada detalle a sus seguidores.

La cantante, conocida por su personalidad confrontativa, denunció malos tratos por parte de la tripulación y de otras pasajeras en su vuelo con la aerolínea Transavia, episodio que desató una oleada de reacciones en redes sociales.

¿Cómo empezaron los problemas?

Bellakath. (YouTube)

La cantante relató que la mala experiencia comenzó antes de abordar el avión, cuando el personal de seguridad intentó confiscarle gran parte de su maquillaje. Aunque ese incidente se resolvió, los problemas continuaron ya en el vuelo, donde Bellakath viajaba acompañada de cinco familiares.

Dos jóvenes pasajeras, sentadas detrás de ella, se quejaron por el volumen al que la artista veía videos en su celular. “Yo estaba viendo TikToks, el avión ni arrancaba, la gente se estaba sentando… me puse a ver videos de Instagram, reels y todo, con un volumen normal”, narró la reggaetonera.

Según su relato, una de las pasajeras la tocó para pedirle que usara audífonos. “Me emperra que me toquen y me dice en inglés que si podía ponerme audífonos, pero me emputó la forma en que me lo dijo la perra, y dije ´no, I don’t have´”.

Confrontación con el personal del avión

Bellakath en el Flow Fest 2023. (Foto: Luis Angel H Mora, Infobae México)

La molestia escaló cuando las jóvenes solicitaron la intervención de una azafata. Bellakath bajó el volumen, pero se enojó al sentir que la sobrecargo fue grosera con ella.

“Neta, pésima aeromoza, terror de persona, me dice bien feo ‘sí, bájale’”, describió. La cantante volvió a subir el volumen poco después, indignada porque, según ella, nadie llamaba la atención a las pasajeras por hablar fuerte.

“Si quieres tranquilidad, tienes que callar a todos, pinche estúpida naca, que Transavia te corra, por perra, estúpida y discriminatoria, que encuentres mi perfil y sepas que soy la Bellakath, hija de tu puta madre, perra aeromoza, estúpida naca”.

La tensión aumentó cuando la azafata tomó el teléfono de la cabina, lo que hizo pensar a Bellakath que podrían pedirle que bajara del avión.

“Si me bajan, pues pido otro vuelo, a la verga, pero ya como que ni la pelaron y yo de que ‘ahuevo’”.

Bellakath defiende y explica su actitud

“La Maraka” se prepara para recibir a Bellakath y DJ Foxy en una noche de ritmo sin igual (Marlem Suárez @barbieperiodista)

En sus historias, Bellakath justificó su postura argumentando que no se dejaría maltratar por nadie, mucho menos en el extranjero.

“A lo mejor piensan que me pasa todo o que siempre estoy peleando, pero a México y al mundo le arde ver a una cabrona que no se deja como yo”. Añadió: “En este viaje, como que alguien me alza la voz, yo más (la alzo)… yo no me voy a dejar de nadie”.

La cantante criticó la actitud de la tripulación y de las pasajeras, señalando lo injusto de la situación: “Siento que en otros países, cuando no entiendes algunas cosas en inglés u otro idioma, como que te quieren gritar y yo soy una perrita que no se deja, neta”.

Al llegar a París, Bellakath y su familia descubrieron que una de sus maletas no les fue entregada, obligándolos a regresar al aeropuerto para recuperarla. Pese a todo, la cantante dejó claro que nada le impediría disfrutar de sus vacaciones y que, si es necesario, seguirá defendiendo su derecho a ser tratada con respeto, “a la v*rga, yo vine por un motivo y es tomarme fotos en París”.