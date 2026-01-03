México

Video de Ángela Aguilar dándole una cachetada a Christian Nodal desata controversia en redes: “Órale, cocazo”

La pareja planea casarse por la iglesia este 2026

(IG: @speedynodal)
(IG: @speedynodal)

Ángela Aguilar desató controversia en redes sociales tras compartir un video “dándole una cachetada” a Christian Nodal.

Fue a principios de enero cuando la intérprete de regional mexicano publicó un video tipo collage en su cuenta de Instagram, donde recuperó algunos de los mejores momentos personales que vivió en 2025.

Entre los videos que llamaron la atención de los internautas destacó uno en especial, donde la cantante aparece dándole una cachetada a su esposo con una tortilla de harina verde como parte de un reto viral.

La cantantante compartió videos inéditos que tiene con su esposo Crédito:IG/ @angela_aguilar_

Mientras algunos destacaron la química de los cantantes, otros los tacharon de aparentar.

  • “Órale, cocazo”
  • “Lo que debe costar aparentar.”
  • “Ángela mostrando que lo tiene bien controlado."
  • “Amamos”
  • “Qué tiernos se ven.”

Hasta el momento, el matrimonio no se ha pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que Ángela Aguilar y Christian Nodal no son los primeros artistas que desatan controversia en redes con este trend, Lucero y Lucerito Mijares también dieron mucho de qué hablar cuando lo hicieron en “Me caigo de risa”.

Lucero reaccionó al golpe (Youtube/Me caigo de risa)

La vez que Lucerito Mijares “cacheteó” a su mamá

Fue en una transmisión del programa “Me caigo de risa” de 2023 donde madre e hija participaron acudieron como invitadas especiales y participaron en varias dinámicas. Entre éstas, destacó una donde la ganadora debía propinar una bofetada a la perdedora utilizando una tortilla.

En la primera ronda, Lucero obtuvo la victoria, pero después Lucerito tomó ventaja y “golpeó” a su madre con la tortilla.

El golpe resultó más fuerte de lo esperado, sorprendiendo a la ex actriz de Televisa, lo que motivó la reacción inmediata de los conductores, quienes acudieron a ver cómo se encontraba Lucero.

Lucero expresa el orgullo que
Lucero expresa el orgullo que tiene de su hija Lucero Mijares (Diseño: Jesús Aviles / Infobae México)

Entre risas, varios integrantes del programa bromearon con la situación y sugirieron que Lucerito debía recibir un castigo, mientras Faisy remató: “Te me vas. Una semana sin salir de su cuarto”.

Lucero aprovechó el momento para gesticular y señalarle la salida del foro a su hija, manteniendo el tono divertido.

El video del incidente se viralizó y muchos internautas reaccionaron con comentarios humorísticos, resaltando el carisma de ambas famosas, mientras que otros criticaron a Lucerito porque “golpeó” a su mamá.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Ángela Aguilar y Christian Nodal en Navidad. (Instagram)

¿Cuándo se van a casar Ángela Aguilar y Christian Nodal por la iglesia?

Se desconoce la fecha exacta del enlace matrimonial de los cantantes, pero se sabe que la ceremonia religiosa se llevará a cabo este 2026 en Zacatecas, México, posiblemente en el rancho familiar “El Soyate”.

Ángela AguilarChristian NodalTrendViralesTikTokBodamexico-entretenimientomexico-noticias

Estos son los mejores y

Así fue la última visita

Cuántos premios puede ganar Frankenstein

Miriam murió al tratar de

Amplía gobierno del Edomex periodo
