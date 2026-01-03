México

Usuarios resaltan mayor talento de violista de Christian Nodal al de Ángela Aguilar

La instrumentista sorprendió en redes con un video que no solo inspiró a sus seguidores, sino que también la puso en boca de todos por su talento musical

Esmeralda Camacho, violinista de Christian
Esmeralda Camacho, violinista de Christian Nodal, causa sensación en redes por su talento y carisma musical.

Esmeralda Camacho, violinista del grupo de acompañamiento de Christian Nodal, ha acaparado la atención de los usuarios tras publicar un video para cerrar el año, el cual estuvo dedicado a las personas que atraviesan una situación difícil.

Además del agradecimiento que expresaron parte de sus seguidores, resaltaron que su talento musical comienza a destacarse incluso frente al de figuras consolidadas como Ángela Aguilar, pareja del sonorense.

Usuarios aseguran que Ángela Aguilar no tiene tanto talento como la violinista de Nodal Crédito: Instagram: @esmeralda_canape

La aparición en redes de la violinista de Nodal

En plataformas digitales, donde es conocida como Esmeralda Canape, ha reforzado su proyección más allá de su papel como instrumentista acompañante, pues continuamente comparte videos y fotografías donde se aprecia su entusiasmo por la música.

De hecho, en su video más reciente, se desató una ola de reacciones, varias de ellas relacionadas al talento de la intérprete de éxitos como “En realidad” y “Qué agonía”. Algunos de los principales comentarios que se pueden leer en la publicación son:

  • “Cosas que Ángela nunca podrá hacer, hablar con coherencia y tocar un instrumento”.
  • “Todas las curvas naturales, cero esponjas”.
  • “Con razón anda tan enamorado el Nodal”.
  • “Al rato va a salir Ángela con un vestido así”
  • “Con razón le dio miedo a la Angelita”
Usuarios destacan que el virtuosismo
Usuarios destacan que el virtuosismo de Esmeralda Camacho comienza a generar comparaciones con Ángela Aguilar, pareja de Nodal.

Como era de esperarse, las comparaciones con la hija de Pepe Aguilar se intensificaron tras su publicación, pues diversos seguidores resaltaron la dedicación y calidad interpretativa de la violinista, considerando que su habilidad la ha convertido en la preferida de los espectáculos regionales de Nodal.

La interacción entre Nodal y su violinista que desató rumores

Lo que disparó los rumores fue la divulgación de videos en TikTok donde Nodal interactúa en el escenario con Esmeralda Camacho. A partir de ese momento, usuarios interpretaron miradas y gestos como señales de complicidad y sugirieron una relación más allá de lo profesional.

La situación creció cuando la violinista apareció portando un collar similar al del cantante, lo que para algunos fue símbolo de un vínculo más cercano. Sin embargo, muchas de las interpretaciones no han pasado de ser comentarios virales o tendencias de contenido editado por creadores de contenido.

Interacciones entre Nodal y Esmeralda
Interacciones entre Nodal y Esmeralda Camacho en TikTok despiertan rumores sobre una presunta relación más allá de lo profesional.

Hasta ahora, Camacho ha mantenido su actividad centrada en la música y en su agenda profesional, pero el interés mediático sigue creciendo debido a los antecedentes personales en la vida de Christian Nodal.

La supuesta reacción de Ángela Aguilar ante rumores de infidelidad

Derivado de los rumores, surgieron especulaciones de que Ángela Aguilar habría obligado a Nodal a despedir a su violinista por celos, pero el propio equipo del cantante aseguró que la ausencia de Esmeralda en ciertas presentaciones se debió a trámites migratorios para trabajar en Estados Unidos.

Hasta ahora, los intérpretes de “Dime cómo quieres” siguen apareciendo juntos en redes sociales y celebraciones familiares, mostrando estabilidad en su relación.

