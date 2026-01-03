México

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

Diversas figuras del espectáculo compartieron mensajes de esperanza en redes sociales tras el anuncio de Donald Trump

Famosos venezolanos reaccionaron a la la captura de Nicolás Maduro (Zurisaddai González/Infobae)

La noticia sobre la captura de Nicolás Maduro y su salida de Venezuela desencadenó una ola de reacciones en redes sociales, sobre todo entre figuras del espectáculo nacidas o nacionalizadas de ese país.

Diversos cantantes, actores y personalidades públicas utilizaron sus plataformas para compartir mensajes de apoyo, esperanza y llamado a la paz, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara el operativo que puso fin al régimen dictatorial de Maduro durante la madrugada del 3 de enero.

Fuentes como The New York Times y comunicados oficiales de la Casa Blanca detallaron la magnitud de la intervención y la conmoción que se vivió en Caracas.

Los mensajes de los famosos venezolanos tras la caída del régimen

Distintos referentes del entretenimiento venezolano expresaron su sentir frente a la captura de Nicolás Maduro.

El cantante Ricardo Montaner escribió en Instagram:

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Famosos se pronunciaron tras la detención de Maduro (Instagram/Capturas de pantalla)

Su mensaje se viralizó rápidamente y se sumó a los muchos pedidos de paz y justicia.

La actriz Gaby Spanic recurrió a sus redes sociales para recordar una profecía:

“Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”.

Famosos se pronunciaron tras la detención de Maduro (Instagram/Capturas de pantalla)

Por su parte, Marjorie de Sousa compartió: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.

Famosos se pronunciaron tras la detención de Maduro (Instagram/Capturas de pantalla)

El cantante Danny Ocean optó por publicar la bandera de Venezuela en sus historias de Instagram, mientras que la presentadora Carolina Sandoval subió un video en el que, al borde de las lágrimas, exclamó:

“Bravo pueblo que el yugo lanzó... júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

la presentadora se conmovió al enterarse de la noticia (IG venenosandoval)

Alicia Machado, ex Miss Universo, resumió su sentir con un mensaje breve: “Venezuela libre”. Todas estas reacciones reflejan el impacto de los hechos en personalidades que, desde el exterior, han seguido de cerca la crisis venezolana y han mantenido una postura crítica ante el régimen dictatorial.

La ex Miss Universo se pronunció (Instagram)

Así transcurrió la madrugada del operativo en Venezuela

La operación militar ejecutada por Estados Unidos durante la madrugada del 3 de enero fue informada por el propio Donald Trump a través de su red Truth Social.

Trump señaló que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera del país junto a su esposa, en una operación conjunta con fuerzas del orden estadounidenses.

L capital Caracas vivió intensos bombardeos sobre instalaciones militares clave, como La Carlota y Fuerte Tiuna, desde aproximadamente las 02:00 hora local.

Maduro fue capturado (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Usuarios en redes sociales compartieron imágenes de explosiones, columnas de humo y sobrevuelos de helicópteros Chinook. Testimonios recogidos por la agencia AFP narraron detonaciones, cortes de electricidad y operativos de seguridad en distintas zonas de la ciudad.

El régimen venezolano calificó la operación como una “gravísima agresión militar” y declaró el estado de excepción.

En cadena nacional, autoridades del régimen denunciaron una violación a la soberanía y llamaron a la movilización ciudadana. En paralelo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el despliegue de fuerzas militares en la frontera y manifestó preocupación por el posible impacto humanitario.

