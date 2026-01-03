México

La Divaza reacciona a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela: “Somos libres”

Tropas estadounidenses llevaron a cabo un operativo en Caracas para capturar al dictador y su esposa; los sacaron del país

(IG: @ladivaza)
(IG: @ladivaza)

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, informó que la madrugada de este 3 de enero autoridades estadounidenses llevaron a cabo un operativo en Caracas, Venezuela, para capturar al dictador venezolano Nicolás Maduro y lo consiguieron.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en X.

Trump no compartió más información al respecto, pero adelantó que ofrecerá una conferencia de prensa el mismo 3 de enero a las 11:00 AM (16:00 GMT) en Mar-a-Lago.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente", agregó.

La noticia le dio la vuelta al mundo y de inmediato varias celebridades venezolanas que residen o se encontraban en México al momento de los hechos, reaccionaron a lo sucedido.

Tal es el caso de Pedro Luis Joäo Figueira Álvarez, mejor conocido en redes sociales como La Divaza.

El influencer salió a correr por las calles tras enterarse de la noticia. IG: @ladivaza

“He esperado toda mi vida este maldito momento”: La Divaza

El influencer venezolano compartió varios videos en su cuenta de Instagram sobre la captura de Nicolás Maduro.

En el primero, informó sobre lo sucedido con el dictador y, al borde de las lágrimas, corrió por la calle.

“Ay, marica, ¡cayó Maduro! Mamagüevos. Aquí la gente se va a despertar. Son las seis de la mañana. ¡Ay, marica, estoy feliz! Yo salí a correr. Cayó Maduro, marica, cayó Maduro. Dios mío, no puede ser. Donald Trump publicó que cayó Maduro. Ay, chama, a mí me va a dar una vaina", dijo.

(AP Photo/Cristian Hernandez)
(AP Photo/Cristian Hernandez)
“Yo no pensé estar viva para este momento de pana. Ay, no. Ay, yo quiero llorar. A mí me va a dar una vagina, marica”, continuó.

En el segundo video, La Divaza confesó que se sentía desconcertado por esta situación y habló sobre la situación que ha atravesado su país en los últimos años.

“No sé cómo sentirme. Yo he esperado toda mi vida este maldito momento. ¡Maldita sea! ¿Cómo es posible que Maduro cayó? Tanta gente que ha muerto, tanta gente que se ha ido del país... Ya quiero volver a Venezuela, marica, quiero ir para allá, quiero celebrar”, dijo emocionado.

El gobierno de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en Caracas, Venezuela; los elementos se seguridad los trasladaron fuera de Venezuela. (Foto de Jim WATSON y Federico PARRA / AFP)

“Es que no, no me... ¡Ah! Desde que tengo uso de razón, esta maldita gente en el gobierno y por fin, por fin, por fin. Ay, por fin", concluyó.

La publicación de La Divaza se inundó con mensajes de cariño de sus colegas y fans.

Otros artistas venezolanos que han reaccionado a la intervención son Marjorie de Sousa, Gaby Spanic y Ricardo Montaner. Cabe recordar que el cantautor nació en Argentina, pero se crio en Venezuela.

