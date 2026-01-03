¿Qué productos suben de precio en 2026? Refrescos y cigarros, los más afectados

El aumento al IEPS también alcanza a bebidas con edulcorantes, sueros, apuestas, videojuegos y productos importados

El inicio de 2026 ha estado marcado por un encarecimiento generalizado de productos y servicios que ya se refleja en tiendas, supermercados y plataformas digitales.

A partir del 1 de enero entraron en vigor diversos ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como cambios en materia de aranceles a productos importados, lo que ha provocado un aumento directo en el gasto cotidiano de los hogares mexicanos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas modificaciones forman parte de la estrategia recaudatoria del Gobierno federal para 2026, con la cual se busca fortalecer los ingresos públicos sin incrementar las tasas del IVA ni del ISR. Sin embargo, el efecto inmediato se traduce en precios más altos para productos de consumo frecuente.

Refrescos y bebidas: el impacto más visible del IEPS

Uno de los incrementos más notorios corresponde a los refrescos y bebidas saborizadas. Para 2026, la cuota del IEPS aplicada a bebidas con azúcares añadidos se elevó a 3.0818 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes —como refrescos light o sin calorías— comenzaron a pagar por primera vez 1.50 pesos por litro.

El arranque de 2026 llegó con aumentos generalizados en productos de consumo diario, visibles ya en tiendas y supermercados

Este ajuste también alcanza a sueros y bebidas con electrolitos que no cumplen con la fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud. Desde finales de diciembre, tiendas de conveniencia y minisúpers comenzaron a actualizar precios, lo que derivó en aumentos visibles en presentaciones populares. Comerciantes señalan que, aunque el incremento varía por región, el encarecimiento es generalizado.

Cigarros y tabaco: cajetillas arriba de los 100 pesos

El tabaco es otro de los productos más afectados en 2026. La cuota del IEPS por cigarro se fijó en 0.8516 pesos, como parte de un esquema de incrementos graduales que se extenderá hasta 2030.

En la práctica, este ajuste ha provocado que varias marcas de cigarros superen ya los 100 pesos por cajetilla, presionando el bolsillo de los consumidores habituales.

Otros productos y servicios que también suben

Además de refrescos y cigarros, el aumento de impuestos impacta a otros sectores. Las apuestas y casinos en línea enfrentan un incremento en su carga fiscal, al pasar de 30 por ciento a 50 por ciento.

Asimismo, las ventas realizadas a través de plataformas digitales ahora están sujetas a una retención de 10.5 por ciento, lo que podría trasladarse a los precios finales para el consumidor.

A estos ajustes se suma el encarecimiento de productos importados, especialmente ropa y calzado, debido a mayores aranceles. Desde enero de 2026 también se eliminó la exención de impuestos a importaciones de la canasta básica, por lo que productos como carne de res y cerdo, leche y derivados, frijol, arroz y aceites vegetales deberán pagar impuestos de importación.

El arranque de 2026 llegó con aumentos generalizados en productos de consumo diario, visibles ya en tiendas y supermercados

Canasta básica: alimentos que ya resienten alzas

Sobre los productos de consumo esencial, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que el aumento en los costos de producción y la falta de apoyos al campo presionarán los precios.

El conflicto comercial del maíz y la ausencia de precios de garantía a productores han comenzado a reflejarse en el encarecimiento de la tortilla, mientras que productos como azúcar, café y cacao ya registran incrementos.

En conjunto, estos factores explican por qué 2026 arranca con una percepción generalizada de carestía. Aunque los ajustes fiscales buscan fortalecer la recaudación, su impacto inmediato se refleja en el bolsillo de los consumidores, especialmente en productos de consumo diario como refrescos, cigarros y alimentos básicos.