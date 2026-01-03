México

¿Qué productos suben de precio en 2026? Refrescos y cigarros, los más afectados

El aumento al IEPS también alcanza a bebidas con edulcorantes, sueros, apuestas, videojuegos y productos importados

Guardar
El aumento al IEPS también
El aumento al IEPS también alcanza a bebidas con edulcorantes, sueros, apuestas, videojuegos y productos importados

El inicio de 2026 ha estado marcado por un encarecimiento generalizado de productos y servicios que ya se refleja en tiendas, supermercados y plataformas digitales.

A partir del 1 de enero entraron en vigor diversos ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), así como cambios en materia de aranceles a productos importados, lo que ha provocado un aumento directo en el gasto cotidiano de los hogares mexicanos.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas modificaciones forman parte de la estrategia recaudatoria del Gobierno federal para 2026, con la cual se busca fortalecer los ingresos públicos sin incrementar las tasas del IVA ni del ISR. Sin embargo, el efecto inmediato se traduce en precios más altos para productos de consumo frecuente.

Refrescos y bebidas: el impacto más visible del IEPS

Uno de los incrementos más notorios corresponde a los refrescos y bebidas saborizadas. Para 2026, la cuota del IEPS aplicada a bebidas con azúcares añadidos se elevó a 3.0818 pesos por litro, mientras que las bebidas con edulcorantes —como refrescos light o sin calorías— comenzaron a pagar por primera vez 1.50 pesos por litro.

El arranque de 2026 llegó
El arranque de 2026 llegó con aumentos generalizados en productos de consumo diario, visibles ya en tiendas y supermercados

Este ajuste también alcanza a sueros y bebidas con electrolitos que no cumplen con la fórmula establecida por la Organización Mundial de la Salud. Desde finales de diciembre, tiendas de conveniencia y minisúpers comenzaron a actualizar precios, lo que derivó en aumentos visibles en presentaciones populares. Comerciantes señalan que, aunque el incremento varía por región, el encarecimiento es generalizado.

Cigarros y tabaco: cajetillas arriba de los 100 pesos

El tabaco es otro de los productos más afectados en 2026. La cuota del IEPS por cigarro se fijó en 0.8516 pesos, como parte de un esquema de incrementos graduales que se extenderá hasta 2030.

En la práctica, este ajuste ha provocado que varias marcas de cigarros superen ya los 100 pesos por cajetilla, presionando el bolsillo de los consumidores habituales.

Otros productos y servicios que también suben

Además de refrescos y cigarros, el aumento de impuestos impacta a otros sectores. Las apuestas y casinos en línea enfrentan un incremento en su carga fiscal, al pasar de 30 por ciento a 50 por ciento.

Asimismo, las ventas realizadas a través de plataformas digitales ahora están sujetas a una retención de 10.5 por ciento, lo que podría trasladarse a los precios finales para el consumidor.

A estos ajustes se suma el encarecimiento de productos importados, especialmente ropa y calzado, debido a mayores aranceles. Desde enero de 2026 también se eliminó la exención de impuestos a importaciones de la canasta básica, por lo que productos como carne de res y cerdo, leche y derivados, frijol, arroz y aceites vegetales deberán pagar impuestos de importación.

El arranque de 2026 llegó
El arranque de 2026 llegó con aumentos generalizados en productos de consumo diario, visibles ya en tiendas y supermercados

Canasta básica: alimentos que ya resienten alzas

Sobre los productos de consumo esencial, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes advirtió que el aumento en los costos de producción y la falta de apoyos al campo presionarán los precios.

El conflicto comercial del maíz y la ausencia de precios de garantía a productores han comenzado a reflejarse en el encarecimiento de la tortilla, mientras que productos como azúcar, café y cacao ya registran incrementos.

En conjunto, estos factores explican por qué 2026 arranca con una percepción generalizada de carestía. Aunque los ajustes fiscales buscan fortalecer la recaudación, su impacto inmediato se refleja en el bolsillo de los consumidores, especialmente en productos de consumo diario como refrescos, cigarros y alimentos básicos.

Temas Relacionados

IEPS 2026Aumento de preciosProductos más carosrefrescos cigarrosmexico-noticias

Más Noticias

Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

La falta de minutos y la búsqueda de mayor protagonismo han sido factores clave en el retorno de jugadores al futbol mexicano

Mexicanos que regresan de Europa

Así se prepara el batido natural que ayuda a reducir la inflamación corporal, tras la temporada navideña

Después de los excesos alimenticios, muchas personas experimentan inflamación, pesadez y malestar digestivo

Así se prepara el batido

Políticos mexicanos reaccionaron a captura de Maduro tras operativo de EEUU en Venezuela

Legisladores y gobernadores se han expresado a favor y en contra de la intervención estadounidense

Políticos mexicanos reaccionaron a captura

Metro CDMX y Metrobús hoy 3 de enero: modificaciones y retrasos por verbena Navideña

Actualización minuto a minuto del servicio de transporte público en la capital del país

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

Diversas figuras del espectáculo compartieron mensajes de esperanza en redes sociales tras el anuncio de Donald Trump

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia
MÁS NOTICIAS

NARCO

El Cártel de Sinaloa avanza

El Cártel de Sinaloa avanza hacia el sur tras la caída de líderes criminales en Guatemala

Encuentran en bolsas el cuerpo de un hombre en Salamanca, Guanajuato

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia

Ricardo Montaner, Gaby Spanic, Alicia Machado, entre otros famosos venezolanos celebraron la captura de Maduro: “Que la paz reine”

La Divaza reacciona a la detención de Nicolás Maduro en Venezuela: “Somos libres”

Laura Flores no quiere “estar mal acompañada” tras polémica ruptura con Lalo Salazar

Raúl Rocha reafirma su liderazgo en Miss Universo en medio de rumores sobre la venta del certamen

Momo Guzmán explica por qué no le agradeció a Turbulence tras renunciar al personaje de “Burrita Burrona”

DEPORTES

Mexicanos que regresan de Europa

Mexicanos que regresan de Europa y los que podrían volver a la Liga MX en 2026

Liga MX Femenil: Todo sobre el arranque del Clausura 2026

Calendario NBA: fechas, horarios y dónde ver los encuentros de hoy 3 de enero

Canelo Álvarez responde a la FIB sobre pelear por el campeonato mundial contra Osleys Iglesias

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión