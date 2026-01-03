Profeco alerta sobre portal falso que suplanta su identidad para cometer fraudes en línea

Denuncia Profeco falso portal fraudes (crédito: iStock/Profeco)

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta pública para advertir a las personas consumidoras sobre la circulación del sitio profecogob.com.mx, el cual no pertenece a la institución y no forma parte de los canales oficiales del Gobierno de México.

De acuerdo con la dependencia, este portal es falso y podría estar siendo utilizado con fines fraudulentos, como la obtención de información personal, datos bancarios o la solicitud de pagos ilegales.

La Profeco subrayó que el único sitio oficial para realizar trámites, consultar información o recibir orientación es www.gob.mx/profeco, plataforma que forma parte del dominio gubernamental “gob.mx”, utilizado exclusivamente por dependencias federales.

Considerar dominio y evitar fraudes

Profeco alerta falso portal fraudes

Cualquier página que utilice variaciones del nombre de la institución fuera de este dominio debe considerarse sospechosa.

En un contexto donde el uso de servicios digitales se ha incrementado, la Profeco alertó que los fraudes cibernéticos también han evolucionado, recurriendo a páginas web que imitan el diseño, logotipos y lenguaje institucional para generar confianza entre las y los usuarios.

Este tipo de prácticas, conocidas como suplantación de identidad digital, buscan engañar a las personas para que proporcionen información sensible o realicen pagos bajo el argumento de trámites, quejas o supuestas gestiones oficiales.

Evita dar pagos o información personal

La Profeco pone a disposición algunas líneas para atender quejas y situaciones de cualquier grupo social| Crédito: Facebook / Profeco

La dependencia fue enfática al recordar que Profeco no solicita pagos por ningún concepto relacionado con trámites, asesorías, conciliaciones o la presentación de quejas. Todos los servicios que ofrece la institución son gratuitos, por lo que cualquier solicitud de dinero a nombre de Profeco debe ser considerada como un intento de fraude.

Asimismo, exhortó a la población a no compartir datos personales ni bancarios en páginas no oficiales, especialmente información como números de tarjetas, claves de acceso, CURP, RFC, domicilios o contraseñas. Este tipo de datos puede ser utilizado para cometer delitos financieros o robo de identidad.

La Profeco también llamó a las personas consumidoras a mantenerse informadas únicamente a través de canales oficiales, como su sitio web en gob.mx y sus cuentas verificadas en redes sociales. Verificar la dirección electrónica, revisar que el dominio termine en “.gob.mx” y desconfiar de mensajes que generen urgencia o amenazas son algunas de las recomendaciones básicas para evitar caer en engaños.

En caso de identificar sitios sospechosos o haber sido afectadas o afectados por este tipo de prácticas, la Procuraduría pidió reportar de inmediato la situación a las autoridades correspondientes y buscar orientación a través de los canales oficiales. Denunciar estos portales contribuye a que sean investigados y, en su caso, dados de baja para evitar que más personas resulten perjudicadas.

Finalmente, la Profeco reiteró su compromiso con la protección de los derechos de las personas consumidoras y la prevención de fraudes, e insistió en la importancia de la prevención digital como una herramienta clave frente al aumento de engaños en línea.

La dependencia recordó que la información verificada y el uso responsable de internet son fundamentales para evitar riesgos y proteger el patrimonio y la seguridad de la ciudadanía.