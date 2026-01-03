“Algo habrá que hacer con México”: Trump asegura que ha insistido a Sheinbaum atacar a los cárteles del narco

En varias ocasiones, el presidente estadounidense ha declarado que México es gobernado por los cárteles de la droga. REUTERS/Evelyn Hockstein

Luego de que el ejército de Estados Unidos interviniera en Venezuela para detener al dictador Nicolás Maduro, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que algo se tiene que hacer con México, pues el país, aseguró, es gobernado por los cárteles de la droga y no por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Trump hizo la declaración en una entrevista para Fox News, y dijo que en varias ocasiones le ha propuesto a la mandataria mexicana terminar con los cárteles.

“Algo habrá que hacer con México, le he preguntado muchas veces (a Sheinbaum): ¿Quiéres que acabemos con los cárteles?”, aseguró Trump.

Al ser cuestionado sobre si la operación llevada a cabo en Venezuela para detener a Maduro era un mensaje para México y para la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que el vicepresidente JD Vance dijera que “el tráfico de drogas debe parar”, Donald Trump señaló que tras los ataques en Caracas y la detención del presidente venezolano y su esposa Cilia Flores no buscaba ser un mensaje para la mandataria mexicana.

Dijo que habían sido muy amigables con Sheinbaum, sin embargo, aseguró que Sheinbaum estaba “muy asustada con los cárteles”, y que cuando le ha ofrecido ayuda contra los mismos, la respuesta ha sido: “No, no, por favor, señor presidente, no”.

“Tendremos que hacer algo, porque perdemos 300 mil personas, el número real podría ser 100 mil, pero son muchos, por las drogas. Drogas que vienen por la frontera sur. Algo tenemos que hacer con México”, expuso.

Propuestas de Trump para terminar con cárteles mexicanos

Cabe señalar que en varias ocasiones, Donald Trump ha declarado que México es gobernado por los cárteles de la droga.

El pasado mes de octubre, tras señalar que se acercaba una posible “acción terrestre”, sin especificar en dónde, y arremeter contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también habló sobre la situación de México.

La presidenta Sheinbaum ha descartado el ingreso de EEUU a territorio mexicano para ayudar a combatir a los cárteles de la droga.

En esa ocasión, expresó su respeto por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, también dijo que México era gobernado por los cárteles de la droga. Dicha acusación no es nueva, pues la ha hecho desde el inicio de su segundo mandato.

“Ves un país como México, y respeto de veras a su presidenta, y respeto a mucha gente allí, a muchos de sus líderes, pero tienen miedo en su propio país, porque esos carteles gobiernan esos países”, dijo en esa ocasión Trump.

“México está gobernado por los carteles. Tengo un gran respeto por la presidenta, una mujer que creo que es estupenda. Es una mujer muy valiente, pero México está gobernado por los carteles, y nos tenemos que defender de eso”, expuso el presidente estadounidense.

Meses antes, en mayo de 2025, Trump dijo que había presionado a Sheinbaum para que permitiera la entrada de soldados estadounidenses en México para ayudar a combatir a los cárteles de la droga, algo que Sheinbaum rechazó.

Trump aseguró que era cierto que había intentado convencer a Sheinbaum y que la propuesta se produjo al final de una larga llamada telefónica entre ambos mandatarios el 16 de abril, de acuerdo con el Wall Street Journal.

Nicolás Maduro fue detenido por EEUU. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

Sheinbaum, en esa ocasión, confirmó que Trump hizo la sugerencia, misma que rechazó. Señaló que México y Estados Unidos podían colaborar, pero cada quien en su territorio.

El mandatario estadounidense señaló que propuso la idea porque los cárteles de la droga son “personas horribles que han estado matando gente a diestra y siniestra y han estado… Han hecho una fortuna vendiendo drogas y destruyendo a nuestra gente”.

Dijo que “si México quisiera ayuda con los cárteles, sería un honor para nosotros entrar y hacerlo. Se lo dije. Sería un honor para mí ir y hacerlo. Los cárteles intentan destruir nuestro país. Son malvados.

“La presidenta de México es una mujer encantadora, pero tiene tanto miedo de los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, aseguró.

A pesar de las declaraciones que ha realizado Trump al respecto, Sheinbaum ha adoptado una estrategia de no confrontación con el país vecino del norte y ha descartado por completo una intervención militar estadounidense en territorio mexicano.