Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

El comienzo de 2026 marcó el regreso de Yolanda Andrade a las redes sociales a través de una transmisión en vivo, en la que la reconocida conductora mexicana apareció en compañía de Montserrat Oliver para celebrar 25 años de amistad y trabajo conjunto.

Andrade aprovechó la ocasión para agradecer el gran apoyo recibido de su público, y también para compartir el valor personal que le atribuye a las muestras de afecto tras el difícil año que atravesó debido a su salud.

Durante la transmisión, Andrade se dirigió a sus seguidores e hizo una pausa para reflexionar sobre los desafíos vividos en los últimos doce meses.

Un agradecimiento a sus fieles seguidores

Expresó: “Adiós 2025, me diste muchas enseñanzas, pero ya fuiste. Fuiste un año muy peculiar. Gracias por orar por mí. Me enseñó el 2025, el amor de todos ustedes, el amor de toda la gente que me quiere, de mis amigos, de la gente que yo no tenía el gusto de conocer y me la he encontrado en la calle, me abraza, me dice que rezan por mí. Eso es lo más hermoso que viví en el 2025. Me da mucho gusto recibir este año en compañía de mi familia, de mis hermanos”, reconociendo la huella que ha dejado en ella el cariño sostenido incluso por desconocidos.

Este contacto con el público se dio en un contexto de inquietud, luego de que circularan rumores sobre un supuesto secuestro por parte de familiares, así como la posibilidad de que Andrade estuviera considerando una eutanasia recomendada por su entorno más cercano debido a su estado de salud.

La transmisión también sirvió para que Montserrat Oliver se sumara a la conversación y enviara su mensaje de gratitud: “A todo el público conocedor, feliz año, muchas gracias por ver a Joe y MoJoe. Muchas gracias de todo corazón, de verdad. Vas a ver que en 2025 con tanta oración, te la va a pelar cualquier enfermedad. Vas a ser la excepción a la regla”.

Andrade respondió destacando la lealtad de su audiencia y la labor de quienes hacen posible el programa:

“Agradezco al público conocedor que nos ha apoyado por 25 años. Los quiero mucho y les agradezco el que estén con nosotros. Les quiero agradecer por este año que estuvimos juntas, ya que el programa lleva 25 años que lo hacemos juntas. Gracias a la productora, Raquel Rocha, a mi hijo y a cada uno de todos los que trabajan ahí en el equipo de la producción. Técnicos, maquillaje y peinado, a toda la producción, los amo. A los que están y a los que se fueron”.

Una dupla consolidada en el entretenimiento mexicano

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han consolidado una de las duplas más longevas y reconocidas del entretenimiento mexicano, trabajando juntas desde hace más de dos décadas.

Su primera colaboración se remonta al año 2000, cuando ambas condujeron el programa “Las Hijas de la Madre Tierra”, una propuesta televisiva pionera en la exploración de culturas y tradiciones internacionales.

El programa marcó el inicio de una mancuerna profesional que ha logrado mantenerse vigente en el tiempo, a pesar de los cambios en la industria y en sus propias trayectorias personales.

Tras el éxito de su primer proyecto conjunto, las conductoras lanzaron en 2007 el programa “MoJoe”. Este espacio de entrevistas y entretenimiento estuvo al aire una década, consolidando el estilo irreverente y directo que caracteriza a la pareja televisiva.

En 2018, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade retomaron su alianza profesional al frente de “Montse & Joe”, un programa que conserva la esencia de sus colaboraciones previas.