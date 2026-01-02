México

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

La icónica dupla televisiva se volvió a reunir en un ‘Live′, donde compartieron anécdotas, agradecimientos y sus mejores deseos para arrancar juntas un emocionante 2026

Guardar
Yolanda Andrade reaparece en redes
Yolanda Andrade reaparece en redes en 2026 junto a Montserrat Oliver para celebrar 25 años de amistad y trabajo conjunto (IG)

El comienzo de 2026 marcó el regreso de Yolanda Andrade a las redes sociales a través de una transmisión en vivo, en la que la reconocida conductora mexicana apareció en compañía de Montserrat Oliver para celebrar 25 años de amistad y trabajo conjunto.

Andrade aprovechó la ocasión para agradecer el gran apoyo recibido de su público, y también para compartir el valor personal que le atribuye a las muestras de afecto tras el difícil año que atravesó debido a su salud.

Durante la transmisión, Andrade se dirigió a sus seguidores e hizo una pausa para reflexionar sobre los desafíos vividos en los últimos doce meses.

La conductora mexicana agradece públicamente
La conductora mexicana agradece públicamente el apoyo de sus seguidores tras enfrentar un año 2025 difícil en temas de salud (Montse & Joe / YouTube)

Un agradecimiento a sus fieles seguidores

Expresó: “Adiós 2025, me diste muchas enseñanzas, pero ya fuiste. Fuiste un año muy peculiar. Gracias por orar por mí. Me enseñó el 2025, el amor de todos ustedes, el amor de toda la gente que me quiere, de mis amigos, de la gente que yo no tenía el gusto de conocer y me la he encontrado en la calle, me abraza, me dice que rezan por mí. Eso es lo más hermoso que viví en el 2025. Me da mucho gusto recibir este año en compañía de mi familia, de mis hermanos”, reconociendo la huella que ha dejado en ella el cariño sostenido incluso por desconocidos.

Este contacto con el público se dio en un contexto de inquietud, luego de que circularan rumores sobre un supuesto secuestro por parte de familiares, así como la posibilidad de que Andrade estuviera considerando una eutanasia recomendada por su entorno más cercano debido a su estado de salud.

Montserrat Oliver destaca el cariño
Montserrat Oliver destaca el cariño del público hacia Joe y MoJoe y la fuerza de las oraciones para la recuperación de Andrade (IG: @canalunicable)

La transmisión también sirvió para que Montserrat Oliver se sumara a la conversación y enviara su mensaje de gratitud: “A todo el público conocedor, feliz año, muchas gracias por ver a Joe y MoJoe. Muchas gracias de todo corazón, de verdad. Vas a ver que en 2025 con tanta oración, te la va a pelar cualquier enfermedad. Vas a ser la excepción a la regla”.

Andrade respondió destacando la lealtad de su audiencia y la labor de quienes hacen posible el programa:

“Agradezco al público conocedor que nos ha apoyado por 25 años. Los quiero mucho y les agradezco el que estén con nosotros. Les quiero agradecer por este año que estuvimos juntas, ya que el programa lleva 25 años que lo hacemos juntas. Gracias a la productora, Raquel Rocha, a mi hijo y a cada uno de todos los que trabajan ahí en el equipo de la producción. Técnicos, maquillaje y peinado, a toda la producción, los amo. A los que están y a los que se fueron”.

La conductora agradeció el cariño de sus fans. Crédito: Instagram

Una dupla consolidada en el entretenimiento mexicano

Montserrat Oliver y Yolanda Andrade han consolidado una de las duplas más longevas y reconocidas del entretenimiento mexicano, trabajando juntas desde hace más de dos décadas.

Su primera colaboración se remonta al año 2000, cuando ambas condujeron el programa “Las Hijas de la Madre Tierra”, una propuesta televisiva pionera en la exploración de culturas y tradiciones internacionales.

El programa marcó el inicio de una mancuerna profesional que ha logrado mantenerse vigente en el tiempo, a pesar de los cambios en la industria y en sus propias trayectorias personales.

Yolanda Andrade y Montserrat Oliver
Yolanda Andrade y Montserrat Oliver celebran veinticinco años de amistad con emotivo reencuentro en redes (Instagram/@motseyjoetv)

Tras el éxito de su primer proyecto conjunto, las conductoras lanzaron en 2007 el programa MoJoe. Este espacio de entrevistas y entretenimiento estuvo al aire una década, consolidando el estilo irreverente y directo que caracteriza a la pareja televisiva.

En 2018, Montserrat Oliver y Yolanda Andrade retomaron su alianza profesional al frente de “Montse & Joe”, un programa que conserva la esencia de sus colaboraciones previas.

Temas Relacionados

Montserrat OliverYolanda AndradeMontse & JoeUnicableTelevisaMoJoemexico-entretenimiento

Más Noticias

Qué es “llegar al fallo”: el concepto de gimnasio que debes conocer para cumplir con tu propósito de Año Nuevo

Este enfoque promete beneficios para el desarrollo de fuerza

Qué es “llegar al fallo”:

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

La conquista de la Concacaf Champions Cup ofreció un matiz positivo dentro de un 2025 que, en términos generales, resultó agridulce para la institución

De Vicente Sánchez a Nicolás

5 maneras de incluir el aceite de oliva en tu rutina de belleza para prevenir el envejecimiento

Una rutina sencilla y accesible puede transformar el cuidado de tu piel y cabello gracias a las bondades de este ingrediente natural

5 maneras de incluir el

UNAM se prepara para afrontar retos en 2026: hace un balance entre incremento de matrícula y bienestar emocional

La Universidad destacó que en 2025 atravesó momentos “complejos y difíciles”

UNAM se prepara para afrontar

Pensión Bienestar: cómo saber si eres beneficiario en 2026

En los próximos días se realizará el primer pago de este programa social del año, el cual abarca el bimestre de los meses de enero y febrero

Pensión Bienestar: cómo saber si
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Los reality shows que llegarán

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

P!nk inicia 2026 con cirugía de emergencia y fans en México temen la cancelación de sus conciertos

DEPORTES

De Vicente Sánchez a Nicolás

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace

Randy Arozarena y Alejandro Kirk encabezan la lista de México para el Clásico Mundial 2026

La caída de Canelo Álvarez en el boxeo: de ser el mejor libra por libra a quedarse sin títulos y con opciones de retirarse