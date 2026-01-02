Hospital La Raza confirma daños tras el sismo de hoy 2 de enero; ISSSTE de Chilpancingo también

Así quedó el hospital la raza (Especial)

El sismo de magnitud 6.5 que se registró este 2 de enero en Guerrero provocó daños visibles en hospitales del IMSS y supuestos daños en instalaciones del ISSSTE, generando preocupación entre usuarios y personal médico.

Las imágenes difundidas en redes sociales y los comunicados oficiales destacaron afectaciones principalmente en acabados y mampostería, mientras las autoridades aseguraron que los servicios médicos continúan operando con normalidad.

El IMSS reconoce daños en La Raza

Tras el movimiento telúrico, el Instituto Mexicano del Seguro Social activó protocolos de revisión en todas sus unidades médicas.

En el caso del Centro Médico Nacional La Raza, se detectaron grietas y desprendimientos de mampostería, principalmente en las áreas de Oncología y Consulta Externa.

La dependencia aclaró la situación (Tu_IMSS)

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron los daños en paredes y escaleras, lo que generó inquietud entre trabajadores y derechohabientes.

A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), el IMSS informó:

“Ante el sismo registrado, se realizó una revisión preventiva en las unidades médicas. En el área de Consulta Externa del CMN #LaRaza se identificaron daños únicamente en acabados, sin afectaciones estructurales. Las unidades operan con normalidad”.

El Comité Nacional de Emergencias realizó la inspección y descartó riesgos mayores para los pacientes y el personal. La institución subrayó que los servicios en el hospital y en otras unidades médicas de la zona continúan de manera regular.

Personal de Protección Federal detuvieron al sujeto que hurtó comida cruda de la cocina del hospital Foto: Cdmx

Reportan daños en hospital del ISSSTE en Chilpancingo; ya hay confirmación oficial

En los momentos posteriores al sismo, circularon versiones sobre daños en el hospital del ISSSTE en Chilpancingo, Guerrero.

Usuarios de redes sociales señalaron posibles afectaciones en la infraestructura del inmueble.

Ante esto, el Gobierno de Guerrero lanzó un comunicado en donde señaló que elementos de la Policía Estatal brindaron seguridad y apoyo a trabajadores y pacientes del Hospital del ISSSTE en Chilpancingo, confirmando así los hechos.

Tras el sismo se informó del estado de los hospitales (Gobierno de Guerrero)

Asimismo, La Coordinación Nacional de Protección emitió un posicionamiento donde aclaró las otrasinstalaciones médicas en Guerrero que presentaron algún tipo de deterioro.

Entre ellas están tres unidades médicas ubicadas en San Marcos, Chilpancingo y Acapulco. La dependencia aclaró: “presentan únicamente daños menores en su infraestructura, principalmente en plafones y acabados sin que se registren personas lesionadas”.

Tras el sismo se informó del estado de los hospitales (Gobierno de Guerrero)

Mientras tanto, los protocolos de emergencia y revisión estructural continúan en hospitales y clínicas de la región, en coordinación con las autoridades de Protección Civil y las brigadas de seguridad hospitalaria.