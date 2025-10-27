Tren Interurbano México - Toluca terminó la obra civil pero no abrirá en diciembre por esta razón

El Tren Interurbano México - Toluca abrirá en enero de 2026 (X/ @delfinagomeza)

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, visitó las instalaciones del Tren Interurbano México - Toluca este domingo 26 de octubre junto con Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México, y Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. Las gobernadoras realizaron un recorrido en el tramo de Vasco de Quiroga a Observatorio.

Este recorrido fue parte de las acciones del gobierno federal para entregar concluida la obra civil del Tren El Insurgente el cual está próximo a inaugurarse. En la conferencia que encabezó Sheinbaum Pardo explicó que el tramo faltante del tren Toluca abrirá hasta enero de 2026 y no en diciembre de 2025 como se estimó.

Anteriormente la mandataria calculó que el Tren Interurbano podría dar servicio completo hasta Observatorio a finales del año, pero corrigió la fecha y aseguró que será en enero de 2026 cuando ya pueda dar servicio a los usuarios.

¿Por qué el Tren Interurbano México - Toluca abrirá en enero de 2026?

Claudia Sheinbaum entregó la obra civil del Tren Interurbano México - Toluca hasta Observatorio. (Crédito: X/ @andreslajous)

De acuerdo con lo que explicó la mandataria, en el mes de noviembre iniciarán formalmente las pruebas operativas del tramo Observatorio - Vasco de Quiroga, así que pondrán a prueba los sistemas operativos de la terminal que conectará con la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

“Gracias a todos los compañeros que hicieron posible esta obra. Como nos comprometimos, ya terminamos la obra civil del tren, Ciudad de México-Toluca, El Insurgente. Y a partir de ahora inicia el periodo de pruebas”, explicó ante los medios.

Se espera que entre noviembre y diciembre realicen pruebas en el Tren El Insurgente, por lo que esta última etapa provocó que la fecha de inauguración se aplace para el próximo año.

Línea 1 del Metro CDMX abrirá en noviembre

Así luce la terminal Observatorio de la Línea 1 del Metro CDMX y la terminal del Tren Interurbano (X/ @SntVTC SNT Movilidad Urbana)

Por otra parte, Claudia Sheinbaum confirmó que en el mes de noviembre estarán inaugurando la renovada Línea 1 del Metro hasta Observatorio. Lo que ayudará a mejorar el transporte en el poniente de la ciudad, se espera que con el Tren El Insurgente y la Línea 1 la población que viene de Toluca reduzca sus tiempos de traslado.

“En noviembre se pone en marcha la línea uno del metro. Entonces, lo que hoy hacen las personas que vienen de Toluca a la Ciudad de México en prácticamente dos horas, dos horas y media, se va a reducir a 40 minutos”, precisó.

Será el 16 de noviembre cuando abra la Línea 1 hasta Observatorio .La mandataria capitalina enmarcó estas acciones dentro de la estrategia para consolidar una “Capital de la Transformación con transporte digno y eficiente para todas y todos”, según sus declaraciones recogidas en redes sociales.

Por su parte, la presidenta anunció que el servicio regular del Tren Interurbano comenzará con la apertura de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, actualmente en fase de pruebas técnicas.