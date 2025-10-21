México

Tren Interurbano México - Toluca: este será el tiempo de recorrido hasta Observatorio

Las autoridades ya iniciaron el periodo de pruebas para la inauguración de las dos estaciones faltantes

Por Luz Coello

El Tren Interurbano México -
El Tren Interurbano México - Toluca está próximo a inaugurar hasta Observatorio (X/ @TrenInsurgente)

Luego de 10 años de obras, el Tren Interurbano México - Toluca entró a su fase final para su próxima inauguración, con la expectativa de que el Tren El Insurgente ya llegue hasta la terminal Observatorio, las autoridades trabajan en los últimos detalles para su apertura, Claudia Sheinbaum Pardo ya compartió la fecha para entregar el proyecto y ponerlo en operación.

Las autoridades han confirmado que la conexión entre el tramo Observatorio - Vasco de Quiroga y el servicio actual de Santa Fe - Zinacantepec podría concretarse en diciembre de 2025, lo que permitirá la operación continua del tren.

De acuerdo con la presidenta de México, el Tren Interurbano comenzará a funcionar de manera regular a principios de enero de 2026, por lo que los usuarios podrán trasladarse desde la capital del Estado de México hasta el poniente de la capital del país. Lo más importante es que este transporte promete reducir los tiempos de traslado entre ambas ciudades.

¿Cuánto tiempo tomará trasladarse de Toluca a Observatorio en el Tren Interurbano?

El titular de la SICT aseguró que ya se trabajan en los últimos detalles para la apertura del Tren El Insurgente hasta Observatorio. Crédito: YouTube/ Claudia Sheinbaum Pardo

Con la próxima apertura de las dos estaciones restantes del Tren Interurbano, el trayecto completo entre Observatorio y Zinacantepec podría realizarse hasta en 40 minutos

Según la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el recorrido de Zinacantepec a Santa Fe es de alrededor de 37 minutos. Sin embargo, debido a que iniciaron las pruebas de los sistemas entre Vasco de Quiroga, el recorrido es de 55 minutos y la frecuencia de trenes es de 18 minutos, por lo que se ha vuelto más tardado el servicio; esta situación empezó desde agosto de 2025.

Una vez que se inauguren las dos estaciones faltantes, el servicio se regularizará y se pretende que el recorrido tome como máximo alrededor de 45 minutos, una mejora sustancial frente a las hasta dos horas que puede tomar el mismo recorrido en autobús, según datos de la SICT.

Iniciaron las pruebas del Tren
Iniciaron las pruebas del Tren Interurbano en Vasco de Quiroga (X/ @SntVTC)

El Tren Interurbano México - Toluca inició su construcción el 7 de julio de 2014, durante la administración de Enrique Peña Nieto. El primer tramo, que conecta Zinacantepec con Lerma, fue inaugurado el 15 de septiembre de 2023 bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Posteriormente, en agosto de 2024, el servicio se extendió hasta Santa Fe. Ahora, con la inminente apertura del tramo Observatorio - Vasco de Quiroga, el proyecto se acerca a su conclusión, permitiendo la operación integral de la ruta entre la capital mexiquense y la Ciudad de México.

