México

Sismo de magnitud 6.5 sacude Guerrero y activan protocolos de seguridad en la CDMX

Tras los primeros recorridos y sobrevuelos, no se reportan afectaciones mayores; continúan las verificaciones en las 16 alcaldías

temblor sismo CDMX 2 enero
temblor sismo CDMX 2 enero (Foto: Jesús Aviles)

La mañana de este viernes 2 de enero de 2026, un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en el municipio de San Marcos, Guerrero, activó la Alerta Sísmica en la Ciudad de México y en diversas entidades del centro del país, lo que derivó en la inmediata movilización de los cuerpos de Protección Civil y de seguridad capitalinos.

De acuerdo con el reporte del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 07:58:15 horas, con una localización a 4 kilómetros al suroeste de San Marcos, Guerrero, a una latitud de 16.77 y longitud de -99.41, con una profundidad de 5 kilómetros. La intensidad del sismo provocó que la alerta se activara en la capital, permitiendo la aplicación de los protocolos preventivos.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó a través de su cuenta oficial en la red social X que, tras registrarse el sismo, se activaron de inmediato los protocolos de Protección Civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías de la capital.

“Ante el sismo registrado hace unos momentos, en la Ciudad de México se activaron de inmediato los protocolos de protección civil para realizar recorridos y verificaciones en las 16 alcaldías”, señaló la mandataria capitalina en su mensaje, en el que subrayó la coordinación entre las distintas dependencias del gobierno local.

Sobrevuelo de Cóndores de la CDMX

Cinco helicópteros de la SSC-CDMX
Cinco helicópteros de la SSC-CDMX iniciaron los primeros recorridos después del temblor (Captura de pantalla)

Brugada detalló que, tras el primer vuelo de supervisión aérea realizado por los Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), no se reportaron afectaciones visibles en la capital. Añadió que personal de la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE-CDMX) realiza recorridos de inspección en infraestructura estratégica, como puentes y vialidades primarias, mientras que los sistemas de la Red de Movilidad también llevan a cabo revisiones preventivas.

Tras primer vuelo de Cóndores de @SSC_CDMX no se reportan afectaciones. La @SOBSECDMX realiza recorridos en infraestructura como puentes; lo mismo que todos los sistemas de la Red de Movilidad. Cualquier reporte lo atendemos en el 911”, puntualizó la jefa de Gobierno.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, tras la activación de la Alerta Sísmica, se desplegó el protocolo de seguridad con el sobrevuelo de cinco helicópteros Cóndores para realizar una evaluación aérea de la ciudad. Hasta el momento, las autoridades no han reportado daños mayores ni personas lesionadas, aunque se mantiene la vigilancia en espera de nuevos reportes ciudadanos.

Transporte de la CDMX, no reportan daños

No se detectaron daños en las instalaciones ni incidencias en el servicio Crédito: X/@AdrianRuvalcava

En materia de transporte público, diversas dependencias informaron sobre la aplicación de medidas preventivas. La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) indicó que, tras concluir la revisión correspondiente derivada de la activación de la alerta sísmica, se reanudó de manera gradual la operatividad de la red de rutas y módulos operativos, priorizando la seguridad de los usuarios.

El Metrobús, por su parte, informó que al activarse la Alerta Sísmica se instruyó el alto total de las unidades como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

A través de sus canales oficiales, el organismo pidió a los usuarios seguir las indicaciones del personal operativo y anunció que continuaría informando sobre la normalización del servicio conforme avanzaran las revisiones.

(X: @MetrobusCDMX)
(X: @MetrobusCDMX)

Mientras el director del Metro de la CDMX, Adrián Ruvalcaba, escribió en su cuenta de X, @AdrianRubalcava, “Luego de la activación del protocolo de seguridad en la red del @MetroCDMX, debido a sismo registrado en la Ciudad, me reportan que no se registraron daños a las instalaciones ni incidencias en el servicio. La circulación de los trenes se normaliza en toda la red. Agradezco la calma y comprensión de las personas usuarias”.

Las autoridades capitalinas reiteraron el llamado a la población para mantener la calma, atender únicamente información proveniente de fuentes oficiales y reportar cualquier emergencia o daño estructural a la línea 911.

Asimismo, se mantiene activo el monitoreo permanente para descartar afectaciones derivadas del sismo registrado en Guerrero, mientras continúan los recorridos de verificación en toda la Ciudad de México.

