México

Semana Santa 2026 y todos los días de descanso en México: estas son las fechas clave del año

El 2026 ya comenzó y trae consigo días festivos, puentes y periodos vacacionales. Aquí te decimos cuándo será Semana Santa y cuáles son los descansos oficiales en México

Guardar
La Semana Santa 2026 se
La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, uno de los periodos más esperados para descansar o viajar. Foto:Cuartoscuro

Con la llegada del 2026, los trabajadores y estudiantes en México comienzan a organizar su agenda anual, no solo en función de las 52 semanas laborales, sino también de los días de descanso, puentes y periodos vacacionales que permitirán hacer una pausa en la rutina.

Uno de los momentos más esperados del año es la Semana Santa, un periodo que, aunque no está reconocido como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), suele ser concedido de manera parcial o total por muchas empresas, además de estar contemplado dentro del calendario escolar.

Días de descanso obligatorio en México durante 2026

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en México solo existen siete días de descanso obligatorio a lo largo del año. Para el 2026, estas fechas quedan de la siguiente manera:

  • Jueves 1 de enero, Año Nuevo
  • Lunes 2 de febrero, en conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero)
  • Lunes 16 de marzo, por el Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)
  • Viernes 1 de mayo, Día del Trabajo
  • Miércoles 16 de septiembre, Día de la Independencia
  • Lunes 16 de noviembre, por la Revolución Mexicana (20 de noviembre)
  • Viernes 25 de diciembre, Navidad

Aunque fechas como el 10 de mayo, Día de las Madres, que en 2026 caerá en domingo, y el 12 de diciembre, que será sábado, no están consideradas como días de descanso oficial, algunas empresas optan por otorgarlos como prestación interna.

Estudiantes de educación básica saldrán
Estudiantes de educación básica saldrán de vacaciones de Semana Santa a finales de marzo, según la SEP. Crédito: Cuartoscuro

¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?

Para quienes planean vacaciones o actividades religiosas, la Semana Santa 2026 se celebrará entre finales de marzo y principios de abril, con las siguientes fechas clave:

  • Domingo de Ramos: 29 de marzo
  • Jueves Santo: 2 de abril
  • Viernes Santo: 3 de abril
  • Sábado de Gloria: 4 de abril
  • Domingo de Resurrección: 5 de abril

Si bien estos días no son feriados oficiales, muchas empresas conceden jueves y viernes santo como días de descanso, especialmente en sectores administrativos y educativos.

Vacaciones escolares según la SEP

En el caso del sector educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya definió las fechas en su calendario escolar 2025-2026. Las y los alumnos de educación básica concluirán clases el jueves 26 de marzo y regresarán a las aulas el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que el viernes 27 de marzo estará destinado al Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para estudiantes. Además, el ciclo escolar finalizará oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026.

Con esta información, tanto trabajadores como familias pueden planear con anticipación viajes, descansos y compromisos, aprovechando de mejor manera los días libres que ofrecerá el calendario 2026.

Temas Relacionados

vacacionessemana santa2026días de descansomexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum declara el 2026 como año de Margarita Maza: esta es su trayectoria

La mandataria destacó las aportaciones de Margarita Maza durante “algunos de los pasajes más determinantes de la historia del país”

Sheinbaum declara el 2026 como

Libros de Amazon México: cuál es el título más leído este 2 de enero

Desde cómics hasta romance, estas historias disponibles en Amazon se han convertido en el tema de conversación entre los lectores mexicanos

Libros de Amazon México: cuál

Jóvenes salen volando de un juego mecánico tras falla en Feria de Lomas de Castillotla, Puebla

Un desperfecto en la atracción “Round Up” provocó que varias personas salieran proyectadas

Jóvenes salen volando de un

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 2 de enero: se reporta fuga de gas en Calzada Chabacano

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

Bloqueos y manifestaciones en CDMX

Sheinbaum llevará La Mañanera a otros estados durante enero y febrero

Es parte de una estrategia para atender de manera directa los temas de seguridad y reforzar la coordinación con autoridades locales

Sheinbaum llevará La Mañanera a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Ferka muestra daños estructurales en

Ferka muestra daños estructurales en hotel de Acapulco tras sismo de 6.5: “Se cayeron pedazos de pared”

Danielle Dithurbide, Erika Buenfil y otros famosos viven el sismo de 6.5 en Acapulco, Guerrero: “Se sintió muy fuerte”

Shanik Berman lanza incomoda pregunta a Andrea Legarreta en pleno programa en vivo: “¿Cómo se llama tu novio?”

Kenia Os anuncia su regreso a la música con impactante video junto a Doris Jocelyn

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

DEPORTES

AEW apuesta otra vez por

AEW apuesta otra vez por México y anuncia Grand Slam 2026 en la Arena México

Alan Mozo ya tendría nuevo equipo tras salir de Chivas

David Faitelson arranca 2026 respondiendo a sus haters y vuelve a encender polémica

Julián Araujo se queda en Europa y es presentado como nuevo jugador del Celtic de Glasgow

Chivas vs Atlas: horario y transmisión del Clásico Tapatío en la Copa Pacífica