Semana Santa 2026 y todos los días de descanso en México: estas son las fechas clave del año

La Semana Santa 2026 se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, uno de los periodos más esperados para descansar o viajar. Foto:Cuartoscuro

Con la llegada del 2026, los trabajadores y estudiantes en México comienzan a organizar su agenda anual, no solo en función de las 52 semanas laborales, sino también de los días de descanso, puentes y periodos vacacionales que permitirán hacer una pausa en la rutina.

Uno de los momentos más esperados del año es la Semana Santa, un periodo que, aunque no está reconocido como descanso obligatorio por la Ley Federal del Trabajo (LFT), suele ser concedido de manera parcial o total por muchas empresas, además de estar contemplado dentro del calendario escolar.

Días de descanso obligatorio en México durante 2026

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, en México solo existen siete días de descanso obligatorio a lo largo del año. Para el 2026, estas fechas quedan de la siguiente manera:

Jueves 1 de enero , Año Nuevo

Lunes 2 de febrero , en conmemoración del Día de la Constitución (5 de febrero)

Lunes 16 de marzo , por el Natalicio de Benito Juárez (21 de marzo)

Viernes 1 de mayo , Día del Trabajo

Miércoles 16 de septiembre , Día de la Independencia

Lunes 16 de noviembre , por la Revolución Mexicana (20 de noviembre)

Viernes 25 de diciembre, Navidad

Aunque fechas como el 10 de mayo, Día de las Madres, que en 2026 caerá en domingo, y el 12 de diciembre, que será sábado, no están consideradas como días de descanso oficial, algunas empresas optan por otorgarlos como prestación interna.

Estudiantes de educación básica saldrán de vacaciones de Semana Santa a finales de marzo, según la SEP. Crédito: Cuartoscuro

¿Cuándo será la Semana Santa en 2026?

Para quienes planean vacaciones o actividades religiosas, la Semana Santa 2026 se celebrará entre finales de marzo y principios de abril, con las siguientes fechas clave:

Domingo de Ramos: 29 de marzo

Jueves Santo: 2 de abril

Viernes Santo: 3 de abril

Sábado de Gloria: 4 de abril

Domingo de Resurrección: 5 de abril

Si bien estos días no son feriados oficiales, muchas empresas conceden jueves y viernes santo como días de descanso, especialmente en sectores administrativos y educativos.

Vacaciones escolares según la SEP

En el caso del sector educativo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya definió las fechas en su calendario escolar 2025-2026. Las y los alumnos de educación básica concluirán clases el jueves 26 de marzo y regresarán a las aulas el lunes 13 de abril.

Cabe señalar que el viernes 27 de marzo estará destinado al Consejo Técnico Escolar, por lo que no habrá clases para estudiantes. Además, el ciclo escolar finalizará oficialmente el miércoles 15 de julio de 2026.

Con esta información, tanto trabajadores como familias pueden planear con anticipación viajes, descansos y compromisos, aprovechando de mejor manera los días libres que ofrecerá el calendario 2026.