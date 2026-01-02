México

Nacionales: cuál es el precio de la gasolina hoy

La Comisión Reguladora de Energía es el organismo que da a conocer todos los días el costo de las gasolinas en México

Guardar
El precio promedio de las
El precio promedio de las gasolinas en el país (Cuartoscuro)

Este es el precio de las principales gasolinas en Nacionales de este 2 de enero, según datos de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El costo de los combustibles cambia todos los días, por lo que es vital mantenerse actualizado sobre su preciopara que no te tome por sorpresa.

El precio de la gasolina hoy en México

El costo de la gasolina magna este día se ubica en 23.431 pesos el litro en promedio.

Mientras que el valor de la gasolina premium de hoy se vende en 25.877 pesos el litro en promedio.

En cuanto al precio del diésel se ubica en 26.397 pesos el litro en promedio.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

La CRE y la Profeco
La CRE y la Profeco informan constantemente sobre los precios de los combustibles. (Reuters)

Cómo cambia el precio de la gasolina en México

Después de la eliminación de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en funciones como el único organismo regulador del sector energético en México en marzo de 2025. El objetivo de este órgano de carácter técnico es el de regular, supervisar e imponer sanciones en las actividades en materia energética.

La CNE tiene como misión garantizar la soberanía, seguridad y autosuficiencia en el sector acorde con la política que establezca la Secretaría de Energía (Sener). De acuerdo con información del Gobierno de México el organismo tiene las siguientes actividades principales en tema de hidrocarburos:

Regular precios y tarifas.

Otorgar permisos para almacenar, transportar y vender gasolina.

Llevar un control público y actualizado de todas estas actividades.

La organización no trabaja de forma aislada, está coordinada con la Sener para mantener así la autonomía técnica y operativa con el fin de garantizar que todas las decisiones que tome partan de criterios profesionales.

El precio final de la gasolina es determinado por los costos de producción, distribución, logística, impuestos y el precio de los hidrocarburos en los mercados internacionales. Los combustibles son un componente muy importante en la economía y en la determinación de la inflación de cada país.

La presidenta Claudia Sheinbaum y el sector empresarial firmaron a inicios de 2025 un acuerdo en el cual se busca regular la gasolina tipo Magna cueste como máximo 24 pesos el litro.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio Gasolina MéxicoPrecio Gasolina 2025GasolinaGasolina PremiumGasolina Magnamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este 2 de enero

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reporta en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

Estado del AICM EN VIVO:

Metro CDMX y Metrobús hoy 2 de enero de 2026

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Baja California registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Baja California registra sismo de

Este es el precio de la gasolina en Ciudad de México para el 2 de enero

El precio de la gasolina cambia diariamente en todo el país y son dados a conocer por la Comisión Reguladora de Energía

Este es el precio de

Gasolina en Jalisco: precio de la magna, premium y diésel este 2 de enero

El precio de los combustibles en el país puede variar debido a distintos factores como son los costos de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Gasolina en Jalisco: precio de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dictan prisión preventiva a un

Dictan prisión preventiva a un hombre detenido con casi 400 kilos de cocaína en Sonora

El Mayo espera su sentencia en EEUU luego de declararse culpable: así fue la caída del líder del Cártel de Sinaloa

Guerra entre Chapos y Mayos provocaría aumento del reclutamiento de menores por los cárteles, alerta exagente de la DEA

Emboscaron a policías municipales de Tocumbo, Michoacán: reportan un oficial muerto y otro herido

Revelan presunta narcofiesta en el Cereso 3

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade hace un En

Yolanda Andrade hace un En Vivo con Montserrat Oliver para celebrar 25 años juntas

Los reality shows que llegarán a Televisa y TV Azteca en 2026: La Casa de los Famosos México, La Granja VIP y nuevas apuestas

Así lució María Victoria en su cena de Año Nuevo 2026 a sus casi 103 años

Alejandra Guzmán comparte su mayor deseo este 2026 y podría ser indirecta a su hija Frida Sofía

La Casa de los Famosos México 2026: Esta es la hermosa mujer que podría ser confirmada pronto

DEPORTES

Hermana de Santiago Giménez se

Hermana de Santiago Giménez se “burla” de su lesión

DT del Milán habla sobre el futuro de Santi Giménez: “estará de baja entre 3 y 4 meses”

De Vicente Sánchez a Nicolás Larcamón: el agridulce 2025 que tuvo Cruz Azul

Este fue el primer mexicano en anotar gol en el 2026

El Fulham de Raúl Jiménez inicia el 2026 con empate ante el Crystal Palace